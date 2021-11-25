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Лига конференций 2021-2022

Славия Прага
2:2
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
12' Гол
Олайинка Питер
1:1
31' Гол
Дессерс Сириль
36' Красная карточка
Тиль Гус
2:1
66' Гол
Кухта Ян
2:2
90' Гол
Дессерс Сириль
90'+8

История личных встреч

Славия Прага
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 3 0.6
Голеш Томаш 1 0.2
Шранц Иван 1 0.2
Олайинка Питер 1 0.2
Бах Александр 1 0.2
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 3 0.6
Линссен Брайан 2 0.4
Синистерра Луис 2 0.4
Джаханбакш Алиреза 1 0.2
Кекчю Оркун 1 0.2

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 0 1

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Славия Прага - Яблонец 5:0 Пардубице - Славия Прага 0:5 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:0
Славия Прага - Сигма Оломоуц 1:0 Ческе-Будеевице - Славия Прага 2:2 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Слован Либерец 3:1 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Градец Кралове 4:1 Слован Велвары - Славия Прага 2:4 Богемианс-1905 - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Славия Прага - Словацко 2:1 Карвина - Славия Прага 3:3 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Баник Острава 4:0 Славия Прага - Легия 2:2 Млада Болеслав - Славия Прага 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
2. Славия Прага Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Унион Берлин Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
4. Маккаби Хайфа Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Фейеноорд Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Маккаби Хайфа Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Унион Берлин Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Унион Берлин Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
3. Славия Прага Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Крменчик Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Масопуст Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Тиль Гус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Дессерс Сириль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Aiham Ousou получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Линссен Брайан уходит с поля. Дессерс Сириль выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Олайинка Питер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Славия Прага 25.6% (34)
X 47.4% (63)
Фейеноорд 27.1% (36)
Все прогнозы
Где смотреть матч Славия Прага 2:2 Фейеноорд онлайн


Прогнозы на матч Славия Прага 2:2 Фейеноорд

Исход игры
Славия Прага
25.6% (34)
Ничья
47.4% (63)
Фейеноорд
27.1% (36)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
84.73% (111)
Нет
15.27% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (50)
1:2 Фейеноорд
18.8% (25)
2:1 Славия Прага
15% (20)
2:2 Ничья
9% (12)
1:0 Славия Прага
8.3% (11)
0:2 Фейеноорд
2.3% (3)
1:3 Фейеноорд
2.3% (3)
0:1 Фейеноорд
1.5% (2)
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