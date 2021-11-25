Лига конференций 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Синобо
1:0
12' ГолОлайинка Питер
1:1
31' ГолДессерс Сириль
36' Красная карточкаТиль Гус
2:1
66' ГолКухта Ян
2:2
90' ГолДессерс Сириль
Ход матча
12'
1:0
31'
1:1
36'
66'
2:1
90'
2:2
История личных встреч
Славия Прага
Фейеноорд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|3
|0.6
|Голеш Томаш
|1
|0.2
|Шранц Иван
|1
|0.2
|Олайинка Питер
|1
|0.2
|Бах Александр
|1
|0.2
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|3
|0.6
|Линссен Брайан
|2
|0.4
|Синистерра Луис
|2
|0.4
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.2
|Кекчю Оркун
|1
|0.2
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Славия Прага - Яблонец 5:0 Пардубице - Славия Прага 0:5 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:0
Славия Прага - Сигма Оломоуц 1:0 Ческе-Будеевице - Славия Прага 2:2 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Слован Либерец 3:1 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Градец Кралове 4:1 Слован Велвары - Славия Прага 2:4 Богемианс-1905 - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Славия Прага - Словацко 2:1 Карвина - Славия Прага 3:3 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Баник Острава 4:0 Славия Прага - Легия 2:2 Млада Болеслав - Славия Прага 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|4.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Славия Прага 2:2 Фейеноорд
Исход игры
Славия Прага
25.6% (34)
Ничья
47.4% (63)
Фейеноорд
27.1% (36)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
84.73% (111)
Нет
15.27% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (50)
1:2 Фейеноорд
18.8% (25)
2:1 Славия Прага
15% (20)
2:2 Ничья
9% (12)
1:0 Славия Прага
8.3% (11)
0:2 Фейеноорд
2.3% (3)
1:3 Фейеноорд
2.3% (3)
0:1 Фейеноорд
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!