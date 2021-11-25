Лига конференций 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Роазон Парк
1:0
9' ГолЛаборд Гаэтан
2:0
39' ГолЛаборд Гаэтан
2:1
43' ГолУйсман Дан
Ход матча
9'
1:0
39'
2:0
43'
2:1
История личных встреч
Ренн
Витесс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.8
|Гирасси Серу
|2 (2)
|0.4
|Тэт Флавьен
|1
|0.2
|Баде Луак
|1
|0.2
|Сулемана Камалдин
|1
|0.2
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виттек Максимилиан
|2
|0.4
|Расмуссен Якоб
|1
|0.2
|Беро Матуш
|1
|0.2
|Тронстад Сондре
|1
|0.2
|Духи Данило
|1
|0.2
|Уйсман Дан
|1
|0.2
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|0
|1
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуберт Маркус
|0
|1
|Духи Данило
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2
Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1
Витесс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1
Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|2:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|3.
|Витесс
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|4.
|Мура
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Витесс
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Мура
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Витесс
Исход игры
Ренн
88.9% (120)
Ничья
9.6% (13)
Витесс
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.15% (73)
Меньше
43.85% (57)
Обе команды забьют
Да
63.08% (82)
Нет
36.92% (48)
Популярный счёт
2:1 Ренн
43% (58)
2:0 Ренн
20.7% (28)
1:0 Ренн
13.3% (18)
1:1 Ничья
7.4% (10)
3:1 Ренн
4.4% (6)
3:2 Ренн
2.2% (3)
1:2 Витесс
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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