Лига конференций 2021-2022
3:3
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
1:0
9' ГолЛаборд Гаэтан
2:0
39' ГолЛаборд Гаэтан
2:1
43' ГолУйсман Дан
3:1
69' ГолЛаборд Гаэтан
3:2
75' ГолБёйтинк Томас
3:3
90' ГолИкома Луис
Ход матча
9'
1:0
39'
2:0
43'
2:1
69'
3:1
75'
3:2
90'
3:3
История личных встреч
Ренн
Витесс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|5
|1
|Гирасси Серу
|2 (2)
|0.4
|Тэт Флавьен
|1
|0.2
|Баде Луак
|1
|0.2
|Сулемана Камалдин
|1
|0.2
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виттек Максимилиан
|2
|0.4
|Расмуссен Якоб
|1
|0.2
|Беро Матуш
|1
|0.2
|Тронстад Сондре
|1
|0.2
|Духи Данило
|1
|0.2
|Икома Луис
|1
|0.2
|Бёйтинк Томас
|1
|0.2
|Уйсман Дан
|1
|0.2
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|0
|1
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуберт Маркус
|0
|1
|Духи Данило
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2
Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1
Витесс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1
Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|4.
|Мура
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|3.
|Витесс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Мура
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Прогнозы на матч Ренн 3:3 Витесс
Исход игры
Ренн
88.9% (120)
Ничья
9.6% (13)
Витесс
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.15% (73)
Меньше
43.85% (57)
Обе команды забьют
Да
63.08% (82)
Нет
36.92% (48)
Популярный счёт
2:1 Ренн
43% (58)
2:0 Ренн
20.7% (28)
1:0 Ренн
13.3% (18)
1:1 Ничья
7.4% (10)
3:1 Ренн
4.4% (6)
3:2 Ренн
2.2% (3)
1:2 Витесс
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!