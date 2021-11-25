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Лига конференций 2021-2022

Ренн
3:3
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
9' Гол
Лаборд Гаэтан
2:0
39' Гол
Лаборд Гаэтан
2:1
43' Гол
Уйсман Дан
3:1
69' Гол
Лаборд Гаэтан
3:2
75' Гол
Бёйтинк Томас
3:3
90' Гол
Икома Луис
90'+5

История личных встреч

Ренн
Витесс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 5 1
Гирасси Серу 2 (2) 0.4
Тэт Флавьен 1 0.2
Баде Луак 1 0.2
Сулемана Камалдин 1 0.2
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виттек Максимилиан 2 0.4
Расмуссен Якоб 1 0.2
Беро Матуш 1 0.2
Тронстад Сондре 1 0.2
Духи Данило 1 0.2
Икома Луис 1 0.2
Бёйтинк Томас 1 0.2
Уйсман Дан 1 0.2

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 0 1
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуберт Маркус 0 1
Духи Данило 0 1

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2
Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1
Витесс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1
Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
2. Витесс Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
4. Мура Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Ренн Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
3. Витесс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Мура Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Витесс Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
3. Тоттенхэм Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Даан Хейсман бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Икома Луис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Расмуссен Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Ренн 88.9% (120)
X 9.6% (13)
Витесс 1.5% (2)
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Где смотреть матч Ренн 3:3 Витесс онлайн


Прогнозы на матч Ренн 3:3 Витесс

Исход игры
Ренн
88.9% (120)
Ничья
9.6% (13)
Витесс
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.15% (73)
Меньше
43.85% (57)
Обе команды забьют
Да
63.08% (82)
Нет
36.92% (48)
Популярный счёт
2:1 Ренн
43% (58)
2:0 Ренн
20.7% (28)
1:0 Ренн
13.3% (18)
1:1 Ничья
7.4% (10)
3:1 Ренн
4.4% (6)
3:2 Ренн
2.2% (3)
1:2 Витесс
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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