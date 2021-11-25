Ой-ой, пенальти назначает арбитр в ворота "Карабаха" - Харалампос Харалампус выполнил подачу с угла поля, далее последовал удар, после которого мяч попал в руку Байрамова.

Гол. 0-1. Дюриш. Михал пробил в правый угол, Магомедалиев реагировал по удару, но до мяча не дотянулся.

Угловой на левом фланге разыграл "Карабах", после чего дальний удар нанёс Кади и попал в соперника, рикошетом от которого мяч прикатился к Узохо.

Свисток арбитра завершает первый тайм, в котором со счётом 1-0 неожиданно выигрывает "Омония".

42' Кику выполняет подачу в штрафную площадку с левого фланга - Ваджи вставляет ногу и переправляет мяч за лицевую линию.

41' За счёт высокого прессинга хозяева отвоевали мяч перед чужой штрафной площадкой, а потом ударом выше ворот отметился Ваджи.

39' Несмотря на то, что "Карабах" играет гораздо лучше оппонента и постоянно атакует, предыдущий удар Озобича стал лишь вторым точным. Гости пока ни разу не потревожили Магомедалиева.

38' ОПАСНО! Байрамов подаёт с левого фланга в центр штрафной, Озобич пробивает головой без помех и не переигрывает Узохо, который отбивает мяч перед собой, а потом накрывает его.

37' А теперь и Магомедалиев вступает в игру - выходит и выбивает мяч после подачи с угла поля, а затем добивает Панайоту и не попадает в створ, отправляя игровой снаряд чуть выше перекладины.

35' Турал Байрамов проходит по левому флангу и выполняет подачу - Фрэнсис Узохо выходит и мяч фиксирует.

34' Через центр "Омония" попробовала провести атаку, но смогла добраться лишь до центрального круга, а потом произошёл неточный пас пяткой.

33' Дюриш откровенно завалил на газон Гусейнова на левом фланге, после чего за партнёра заступился Кади, а затем и Кику вмешался. В итоге, Дюриш, Кади и Кику получили по жёлтой.

32' А теперь уже сам Абделла Зубир завершает наступление ударом из пределов штрафной площадки, после которого круглый проходит в сантиметрах от левой штанги.

30' Зубир исполнил серию финтов на левом фланге, потом выполнил передачу на Байрамова, который прострелил и нашёл соперников.

29' Гусейнов ввёл мяч в игру из-за аута, выполнив скидку на Озобича, который затем выполнил прострел во вратарскую, но после того, как игровой снаряд пересёк лицевую линию.

28' Какулис опустился в центр поля, получил мяч и выполнил передачу по правому флангу на Ботеака, который проиграл в скорости соперникам.

27' Андроникос Какулис пытался избежать офсайда, совершая рывок по центру, но всё же в "ловушку" попал.

25' Пока лишь с левого фланга "Карабах" исполняет угловые. Сейчас ещё один оттуда же состоялся, но снова без остроты - Узохо надёжно сыграл на выходе.

24' Аббас Гусейнов рано совершил рывок по правому флангу, в результате чего попал в офсайд после передачи Гараева.

23' Михал Дюриш не сумел уйти от Максима Медведева на левом фланге, а потом вернул мяч, совершив фол.

22' Узохо получает мяч от защитников, дожидается прессинга со стороны Ваджи, а потом выбивает игровой снаряд на чужую половину поля.

21' Наступление хозяев через центр было прервано свистком арбитра - положение "вне игры" имело место.

20' Кади сместился с правого фланга в центр и сыграл на Озобича, который исполнил пас в касание на Ваджи, но получилось слишком сильно - соперники опередили форварда "Карабаха".

18' Одну из редких атак провели гости - Кику прошёл по левому флангу и выполнил подачу, найдя голову защитника "Карабаха".

17' Парис Псалтис выполнил чистый подкат на правом фланге, благодаря которому не позволил Туралу Байрамову прорваться в штрафную площадь.

16' Перед своей штрафной площадкой "Омония" владеет мячом, не имея возможности перейти на чужую половину поля - прессинг соперников мешает.

15' С левого фланга "Карабах" исполнил очередной корнер, который не стал проблемой для Узохо - вышел из ворот и выбил мяч кулаками.

14' Ваджи запрессинговал Кику в чужой штрафной, но Франсишку разобрался, выполнив передачу на Узохо, который ударом в касание отправил мяч в центр поля.

13' Ваджи зацепился за мяч на правом крае штрафной площадки и прострелил в центр, откуда попытался пробить в касание Зубир, но не попал по круглому.

12' Свой первый корнер в матче исполнили гости, с правого фланга - Захариу пробил головой с правого угла вратарской и попал в оппонента.

11' Турал Байрамов выполнил передачу в штрафную площадку на Филипа Озобича, удар которого приняли на себя защитники "Омонии".

9' Кевин Медина начал атаку длинной передачей в сторону чужой штрафной площадки, но гости справились, сыграв на перехвате.

8' Два корнера кряду с левого фланга исполнил "Карабах", но удар по воротам Фрэнсиса Узохо так и не состоялся.

7' Зубир ворвался в штрафную площадку с левого фланга и прострелил - мяч от Франсишку Кику ушёл на угловой.

6' Аббас Гусейнов подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу, которую спиной сумел заблокировать Парис Псалтис.

5' Абделла Зубир сместился с левого фланга в центр и выполнил подачу, на которую никто из партнёров не откликнулся - за лицевую линию ушёл мяч.

4' На правом фланге гости заработали аут. Панайотис Захариу выполнил вбрасывание, подарив игровой снаряд "Карабаху".

3' "Омония" пока играет без мяча, но старается его отвоевать, включая высокий прессинг перед штрафной площадкой соперника.

2' "Карабах" проводит первую атаку, выполняя длинную передачу вперёд, которую гости перехватывают, выбивая мяч в аут.