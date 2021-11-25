Лига конференций 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Имени Тофика Бахрамова
0:1
43' ПенальтиДюриш Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
-
20 КадиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Балаев ЭмилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Алиев ЗамигЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Гулиев НихадЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
43'
0:1
История личных встреч
Карабах
Омония
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шейдаев Рамиль
|2
|0.4
|Кади
|2
|0.4
|Зубир Абделла
|1
|0.2
|Ваджи Ибраима
|1
|0.2
|Гусейнов Аббас
|1
|0.2
|Медведев Максим
|1 (1)
|0.2
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лекьякс Ян
|1
|0.2
|Какулис Андроникос
|1
|0.2
|Гомес Хорди
|1 (1)
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
3
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Карабах - Кешля 1:0 Сумгаит - Карабах 0:4 Кайрат - Карабах 1:2 Карабах - Нефтчи 4:0
Сабаил - Карабах 3:1 Карабах - Кайрат 2:1 Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Габала 2:0 Омония - Карабах 1:4 Кешля - Карабах 1:1 Карабах - Сумгаит 2:0 Карабах - Базель 0:0 Нефтчи - Карабах 1:2 Абердин - Карабах 1:3 Карабах - Сабаил 3:0 Карабах - Абердин 1:0 Зира - Карабах 1:1 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Ашдод - Карабах 0:1
Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1
ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Карабах
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Омония
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|4.
|Кайрат
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Карабах
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Омония
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Кайрат
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Прогнозы на матч Карабах 0:1 Омония
Исход игры
Карабах
94% (188)
Ничья
4.5% (9)
Омония
1.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
21.58% (41)
Меньше
78.42% (149)
Обе команды забьют
Да
22.11% (42)
Нет
77.89% (148)
Популярный счёт
2:0 Карабах
48% (96)
1:0 Карабах
21.5% (43)
2:1 Карабах
13.5% (27)
3:1 Карабах
3.5% (7)
1:1 Ничья
3.5% (7)
3:0 Карабах
2.5% (5)
0:1 Омония
1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!