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Лига конференций 2021-2022

Карабах
0:1
Перерыв

Стадион:
Омония
0'
0:1
43' Пенальти
Дюриш Михал
Карабах
Омония

Ход матча

43'
0:1
Дюриш Михал

История личных встреч

Карабах
Омония

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шейдаев Рамиль 2 0.4
Кади 2 0.4
Зубир Абделла 1 0.2
Ваджи Ибраима 1 0.2
Гусейнов Аббас 1 0.2
Медведев Максим 1 (1) 0.2
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лекьякс Ян 1 0.2
Какулис Андроникос 1 0.2
Гомес Хорди 1 (1) 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
3
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Карабах - Кешля 1:0 Сумгаит - Карабах 0:4 Кайрат - Карабах 1:2 Карабах - Нефтчи 4:0
Сабаил - Карабах 3:1 Карабах - Кайрат 2:1 Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Габала 2:0 Омония - Карабах 1:4 Кешля - Карабах 1:1 Карабах - Сумгаит 2:0 Карабах - Базель 0:0 Нефтчи - Карабах 1:2 Абердин - Карабах 1:3 Карабах - Сабаил 3:0 Карабах - Абердин 1:0 Зира - Карабах 1:1 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Ашдод - Карабах 0:1
Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1
ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
2. Карабах 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Омония 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
4. Кайрат Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Карабах 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Омония 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Кайрат Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карабах 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Базель Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Омония 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Кайрат Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток арбитра завершает первый тайм, в котором со счётом 1-0 неожиданно выигрывает "Омония". 
  • Угловой
    45'
    Угловой на левом фланге разыграл "Карабах", после чего дальний удар нанёс Кади и попал в соперника, рикошетом от которого мяч прикатился к Узохо. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Пенальти
    44'
    Гол. 0-1. Дюриш. Михал пробил в правый угол, Магомедалиев реагировал по удару, но до мяча не дотянулся. 
  • Пенальти!
    43'
    Ой-ой, пенальти назначает арбитр в ворота "Карабаха" - Харалампос Харалампус выполнил подачу с угла поля, далее последовал удар, после которого мяч попал в руку Байрамова. 
  • Угловой
    42'
    Кику выполняет подачу в штрафную площадку с левого фланга - Ваджи вставляет ногу и переправляет мяч за лицевую линию. 
  • 41'
    За счёт высокого прессинга хозяева отвоевали мяч перед чужой штрафной площадкой, а потом ударом выше ворот отметился Ваджи. 
  • 39'
    Несмотря на то, что "Карабах" играет гораздо лучше оппонента и постоянно атакует, предыдущий удар Озобича стал лишь вторым точным. Гости пока ни разу не потревожили Магомедалиева. 
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Байрамов подаёт с левого фланга в центр штрафной, Озобич пробивает головой без помех и не переигрывает Узохо, который отбивает мяч перед собой, а потом накрывает его. 
  • Опасный момент
    37'
    А теперь и Магомедалиев вступает в игру - выходит и выбивает мяч после подачи с угла поля, а затем добивает Панайоту и не попадает в створ, отправляя игровой снаряд чуть выше перекладины. 
  • 35'
    Турал Байрамов проходит по левому флангу и выполняет подачу - Фрэнсис Узохо выходит и мяч фиксирует. 
  • 34'
    Через центр "Омония" попробовала провести атаку, но смогла добраться лишь до центрального круга, а потом произошёл неточный пас пяткой. 
  • Желтая карточка
    33'
    Дюриш откровенно завалил на газон Гусейнова на левом фланге, после чего за партнёра заступился Кади, а затем и Кику вмешался. В итоге, Дюриш, Кади и Кику получили по жёлтой. 
  • Опасный момент
    32'
    А теперь уже сам Абделла Зубир завершает наступление ударом из пределов штрафной площадки, после которого круглый проходит в сантиметрах от левой штанги. 
  • 30'
    Зубир исполнил серию финтов на левом фланге, потом выполнил передачу на Байрамова, который прострелил и нашёл соперников. 
  • 29'
    Гусейнов ввёл мяч в игру из-за аута, выполнив скидку на Озобича, который затем выполнил прострел во вратарскую, но после того, как игровой снаряд пересёк лицевую линию. 
  • 28'
    Какулис опустился в центр поля, получил мяч и выполнил передачу по правому флангу на Ботеака, который проиграл в скорости соперникам. 
  • Офсайд
    27'
    Андроникос Какулис пытался избежать офсайда, совершая рывок по центру, но всё же в "ловушку" попал. 
  • Угловой
    25'
    Пока лишь с левого фланга "Карабах" исполняет угловые. Сейчас ещё один оттуда же состоялся, но снова без остроты - Узохо надёжно сыграл на выходе. 
  • Офсайд
    24'
    Аббас Гусейнов рано совершил рывок по правому флангу, в результате чего попал в офсайд после передачи Гараева. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Михал Дюриш не сумел уйти от Максима Медведева на левом фланге, а потом вернул мяч, совершив фол. 
  • 22'
    Узохо получает мяч от защитников, дожидается прессинга со стороны Ваджи, а потом выбивает игровой снаряд на чужую половину поля. 
  • Офсайд
    21'
    Наступление хозяев через центр было прервано свистком арбитра - положение "вне игры" имело место. 
  • 20'
    Кади сместился с правого фланга в центр и сыграл на Озобича, который исполнил пас в касание на Ваджи, но получилось слишком сильно - соперники опередили форварда "Карабаха". 
  • 18'
    Одну из редких атак провели гости - Кику прошёл по левому флангу и выполнил подачу, найдя голову защитника "Карабаха". 
  • 17'
    Парис Псалтис выполнил чистый подкат на правом фланге, благодаря которому не позволил Туралу Байрамову прорваться в штрафную площадь. 
  • 16'
    Перед своей штрафной площадкой "Омония" владеет мячом, не имея возможности перейти на чужую половину поля - прессинг соперников мешает. 
  • Угловой
    15'
    С левого фланга "Карабах" исполнил очередной корнер, который не стал проблемой для Узохо - вышел из ворот и выбил мяч кулаками. 
  • 14'
    Ваджи запрессинговал Кику в чужой штрафной, но Франсишку разобрался, выполнив передачу на Узохо, который ударом в касание отправил мяч в центр поля. 
  • Опасный момент
    13'
    Ваджи зацепился за мяч на правом крае штрафной площадки и прострелил в центр, откуда попытался пробить в касание Зубир, но не попал по круглому. 
  • Угловой
    12'
    Свой первый корнер в матче исполнили гости, с правого фланга - Захариу пробил головой с правого угла вратарской и попал в оппонента. 
  • 11'
    Турал Байрамов выполнил передачу в штрафную площадку на Филипа Озобича, удар которого приняли на себя защитники "Омонии". 
  • 9'
    Кевин Медина начал атаку длинной передачей в сторону чужой штрафной площадки, но гости справились, сыграв на перехвате. 
  • Угловой
    8'
    Два корнера кряду с левого фланга исполнил "Карабах", но удар по воротам Фрэнсиса Узохо так и не состоялся. 
  • Угловой
    7'
    Зубир ворвался в штрафную площадку с левого фланга и прострелил - мяч от Франсишку Кику ушёл на угловой. 
  • 6'
    Аббас Гусейнов подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу, которую спиной сумел заблокировать Парис Псалтис. 
  • 5'
    Абделла Зубир сместился с левого фланга в центр и выполнил подачу, на которую никто из партнёров не откликнулся - за лицевую линию ушёл мяч. 
  • 4'
    На правом фланге гости заработали аут. Панайотис Захариу выполнил вбрасывание, подарив игровой снаряд "Карабаху". 
  • 3'
    "Омония" пока играет без мяча, но старается его отвоевать, включая высокий прессинг перед штрафной площадкой соперника. 
  • 2'
    "Карабах" проводит первую атаку, выполняя длинную передачу вперёд, которую гости перехватывают, выбивая мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал из команды Омония забивает с точки!
  • Желтая карточка
    32'
    Кади получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Кику Франсишку получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Карабах 0:1 Омония онлайн


Прогнозы на матч Карабах 0:1 Омония

Исход игры
Карабах
94% (188)
Ничья
4.5% (9)
Омония
1.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
21.58% (41)
Меньше
78.42% (149)
Обе команды забьют
Да
22.11% (42)
Нет
77.89% (148)
Популярный счёт
2:0 Карабах
48% (96)
1:0 Карабах
21.5% (43)
2:1 Карабах
13.5% (27)
3:1 Карабах
3.5% (7)
1:1 Ничья
3.5% (7)
3:0 Карабах
2.5% (5)
0:1 Омония
1% (2)
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