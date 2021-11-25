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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:2
Перерыв

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
40' Гол
Ярмоленко Андрей
0:2
45' Пенальти
Ноубл Марк
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Айву
Эмануэль
26
Martin
Moormann
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
36
Аразе
Кельвин
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
9
Фунтас
Таксиархис
32
Китагава
Коя
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
26
Масуаку
Артур
16
Ноубл
Марк
28
Соучек
Томаш
10
Лансини
Мануэль
20
Боуэн
Джаррод
7
Ярмоленко
Андрей
11
Влашич
Никола
Рапид Вена
4-2-3-1
Вест Хэм
4-3-3

Ход матча

40'
0:1
Ярмоленко Андрей
(Влашич Никола)
45'
0:2
Ноубл Марк

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

История личных встреч

Рапид Вена
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 1 0.2
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.2
Хофманн Максимилиан 1 0.2
Аразе Кельвин 0 0
Любичич Роберт 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 0.6
Райс Деклан 2 0.4
Антонио Майкл 1 0.2
Боуэн Джаррод 1 0.2
Ярмоленко Андрей 1 0.2
Доусон Крэйг 1 0.2
Диоп Исса 1 0.2
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Виммер Кевин 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Китагава Коя 1 0
Петрович Деян 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Диоп Исса 1 0
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2
Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 2:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Динамо Загреб 1:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
3. Генк 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
4. Рапид Вена 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Загреб 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Рапид Вена 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Генк 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Генк 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Динамо Загреб 1:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Рапид Вена 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Ноубл Марк из команды Вест Хэм забивает с точки!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Рапид Вена 5.8% (8)
X 12.9% (18)
Вест Хэм 81.3% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Вест Хэм
7.77
4.70
1.61
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Рапид Вена 0:2 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 0:2 Вест Хэм

Исход игры
Рапид Вена
5.8% (8)
Ничья
12.9% (18)
Вест Хэм
81.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
68.46% (89)
Меньше
31.54% (41)
Обе команды забьют
Да
75.38% (98)
Нет
24.62% (32)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
47.5% (66)
0:2 Вест Хэм
10.1% (14)
0:1 Вест Хэм
8.6% (12)
1:3 Вест Хэм
8.6% (12)
1:1 Ничья
7.2% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:1 Рапид Вена
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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