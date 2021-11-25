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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:2
Конец матча

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
40' Гол
Ярмоленко Андрей
0:2
45' Пенальти
Ноубл Марк
90'+4
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Айву
Эмануэль
26
Martin
Moormann
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
36
Аразе
Кельвин
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
9
Фунтас
Таксиархис
32
Китагава
Коя
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
26
Масуаку
Артур
16
Ноубл
Марк
28
Соучек
Томаш
10
Лансини
Мануэль
20
Боуэн
Джаррод
7
Ярмоленко
Андрей
11
Влашич
Никола
Рапид Вена
4-2-3-1
Вест Хэм
4-3-3

Ход матча

40'
0:1
Ярмоленко Андрей
(Влашич Никола)
45'
0:2
Ноубл Марк
59'
Кара Эркан
Китагава Коя
 
59'
Грюлль Марко
Кнасмюлльнер Кристоф
 
65'
 
Форнальс Пабло
Лансини Мануэль
65'
 
Бенрахма Саид
Боуэн Джаррод
65'
 
Крал Алекс
Соучек Томаш
75'
Балло Тьерно
Аразе Кельвин
 
77'
 
Фредерикс Райан
Масуаку Артур
77'
 
Sonny Perkins
Влашич Никола
90'
Граховац Срджан
Любичич Роберт
 
90'
Штрунц Оливер
Фунтас Таксиархис
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 6
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

История личных встреч

Рапид Вена
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 1 0.2
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.2
Хофманн Максимилиан 1 0.2
Аразе Кельвин 0 0
Любичич Роберт 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 0.6
Райс Деклан 2 0.4
Антонио Майкл 1 0.2
Боуэн Джаррод 1 0.2
Ярмоленко Андрей 1 0.2
Доусон Крэйг 1 0.2
Диоп Исса 1 0.2
Ноубл Марк 1 (1) 0.2
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Виммер Кевин 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Китагава Коя 1 0
Петрович Деян 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Диоп Исса 1 0
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
12
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
1
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
1
100%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2
Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Динамо Загреб Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
3. Генк Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
4. Рапид Вена Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Загреб Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Генк Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Генк Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Рапид Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Ноубл Марк из команды Вест Хэм забивает с точки!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Рапид Вена 5.8% (8)
X 12.9% (18)
Вест Хэм 81.3% (113)
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Где смотреть матч Рапид Вена 0:2 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 0:2 Вест Хэм

Исход игры
Рапид Вена
5.8% (8)
Ничья
12.9% (18)
Вест Хэм
81.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
68.46% (89)
Меньше
31.54% (41)
Обе команды забьют
Да
75.38% (98)
Нет
24.62% (32)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
47.5% (66)
0:2 Вест Хэм
10.1% (14)
0:1 Вест Хэм
8.6% (12)
1:3 Вест Хэм
8.6% (12)
1:1 Ничья
7.2% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:1 Рапид Вена
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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