Лига Европы 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Альянц
0:1
40' ГолЯрмоленко Андрей
0:2
45' ПенальтиНоубл Марк
32
Китагава
Коя
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
16
Ноубл
Марк
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Hickersberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
Ход матча
40'
45'
0:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 6
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Рапид Вена
Вест Хэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|1
|0.2
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.2
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.2
|Аразе Кельвин
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3
|0.6
|Райс Деклан
|2
|0.4
|Антонио Майкл
|1
|0.2
|Боуэн Джаррод
|1
|0.2
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.2
|Доусон Крэйг
|1
|0.2
|Диоп Исса
|1
|0.2
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.2
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граймль Лео
|3
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Китагава Коя
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
12
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
9
1
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
1
100%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2
Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|3.
|Генк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Генк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Генк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:2 Вест Хэм
Исход игры
Рапид Вена
5.8% (8)
Ничья
12.9% (18)
Вест Хэм
81.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
68.46% (89)
Меньше
31.54% (41)
Обе команды забьют
Да
75.38% (98)
Нет
24.62% (32)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
47.5% (66)
0:2 Вест Хэм
10.1% (14)
0:1 Вест Хэм
8.6% (12)
1:3 Вест Хэм
8.6% (12)
1:1 Ничья
7.2% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:1 Рапид Вена
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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