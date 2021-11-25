Крючков на чужой половине поля наступил на ногу Танаке и получил жёлтую карточку.

Риски на правом фланге забежал в офсайд.

Танака в центре поля сзади ударил по ногам Батисту и получил жёлтую карточку.

Григорян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

41' Кадио у угла штрафной площади аккуратно отобрал мяч в Брауна.

40' Папикян забежал в офсайд.

39' Заброс Валенчича по центру к воротам получился в руки Чанчаревичу.

38' У Папикяна на правом фланге не получилось финтами разбросать двух соперников. Агван потерял мяч.

37' Мурильо в центральном круге сбил Папикяна.

36' Милинкович в центре поля ударил локтем в лицо О'Шоунесси и получил жёлтую карточку.

35' Лингман с двадцати восьми метров низом пробил по воротам. Чанчаревич прилёг на газон и забрал мяч в руки.

34' Тенхо с Мореном в центре поля отобрали мяч у Эмбало.

33' Милинкович справа со штрафного навесил к воротам, где Эмбало головой пробил рядом с левой штангой.

32' Тенхо на фланге подтолкнул в спину Эмбало.

31' Батиста пытался пробить в падении через себя по опускавшемуся мячу, но лишь слегка чиркнул по сфере ногой.

30' Танака на фланге прихватил руками Крючкова.

29' Таварес на левом фланге не смог остановить мяч после сильного паса от Мурильо.

28' Лингман на фланге получил повреждение в стыке с Милинковичем через мяч.

27' Риски справа от угла штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.

26' Батиста на чужой половине поля сбил Тавареса.

24' 55% - 45% - первая половина тайма прошла с небольшим территориальным преимуществом хозяев.

23' Чанчаревич забрал мяч в ногах у выскочившего слева к воротам Тавареса.

22' Батиста в центральном круге подтолкнул в спину Валенчича.

20' О'Шоунесси выбил мяч от своих ворот после подачи армян от углового флага.

19' Григорян с двадцати четырёх метров пробил в правый угол. Кето в прыжке отбил мяч.

18' У Григоряна слева заброс в штрафную площадь получился немного сильным - мяч прилетел в руки Кето.

17' Риски после прострела справа с пятнадцати метров пробил в спину сопернику.

16' Милинкович в центральном круге сбил Лингмана.

15' Мурильо попытался слева вывести к воротам Тавареса, но Камета сумел сыграть на опережение и выбил мяч за боковую линию поля.

14' У Мурильо не получилась подача слева к воротам. Мяч улетел за пределы поля.

12' Эмбало пострадал в столкновении с Мореном. Всё обошлось без выхода медиков на поле.

11' Лингман в центральном круге грубо сыграл против Батисты и получил жёлтую карточку.

10' Без ударов по воротам проходят стартовые минуты. Хозяева больше владеют мячом, а армяне почаще гостям на чужой половине поля.

8' Браун на левом фланге не смог обыграть Камету.

7' Таварес оказался в офсайде.

6' Финны очень неспешно развивают свои атаки и часто теряют мяч с неточными передачами вперёд.

5' Камета на правом фланге обыгрался с Папикяном и сделал неточную передачу в центр.

4' Папикян справа ушёл от Мурильо и прострелил к воротам, где Эмбало в борьбе с защитником не удалось переправить мяч в сторону ворот.

3' Заброс Мурильо вперёд по левому флангу на Брауна получился неточным.

2' ХИК играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Алашкерт" - в жёлто-чёрной форме.