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Лига конференций 2021-2022

ХИК
0:0
Перерыв

Стадион:
Алашкерт
0'
ХИК
Алашкерт

История личных встреч

ХИК
Алашкерт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:4

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 1 0.2
Риски Рику 1 0.2
Риски Роопе 1 0.2
Олусанья Антони 1 0.2
Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмбало Хосе 2 0.4
Глишич Александар 1 0.2

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григорян Артак 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
45%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1
ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1
Алашкерт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Урарту - Алашкерт 2:0 Алашкерт - Урарту 2:1 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Ван - Алашкерт 0:4
Алашкерт - Ноа Ереван 0:0 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 Пюник - Алашкерт 1:1 Алашкерт - ХИК 2:4 Алашкерт - ЦСКА Ереван 2:1 Алашкерт - Арарат 1:0 Алашкерт - Нораванк 0:0 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Арарат - Алашкерт 3:2 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт - Юниор Севан 0:0 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 0:2 Алашкерт - Кайрат 3:2 Кайрат - Алашкерт 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
2. ЛАСК Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. ХИК 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
4. Алашкерт 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. ЛАСК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ХИК 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 7 1
4. Алашкерт 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3. ХИК 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Алашкерт 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Алашкерт" (Мартуни, Армения) - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Григорян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    45'
    Танака в центре поля сзади ударил по ногам Батисту и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    44'
    Риски на правом фланге забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    42'
    Крючков на чужой половине поля наступил на ногу Танаке и получил жёлтую карточку.
  • 41'
    Кадио у угла штрафной площади аккуратно отобрал мяч в Брауна.
  • Офсайд
    40'
    Папикян забежал в офсайд.
  • 39'
    Заброс Валенчича по центру к воротам получился в руки Чанчаревичу.
  • 38'
    У Папикяна на правом фланге не получилось финтами разбросать двух соперников. Агван потерял мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Мурильо в центральном круге сбил Папикяна.
  • Желтая карточка
    36'
    Милинкович в центре поля ударил локтем в лицо О'Шоунесси и получил жёлтую карточку.
  • 35'
    Лингман с двадцати восьми метров низом пробил по воротам. Чанчаревич прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • 34'
    Тенхо с Мореном в центре поля отобрали мяч у Эмбало.
  • Опасный момент
    33'
    Милинкович справа со штрафного навесил к воротам, где Эмбало головой пробил рядом с левой штангой.
  • Фол, нарушение
    32'
    Тенхо на фланге подтолкнул в спину Эмбало.
  • 31'
    Батиста пытался пробить в падении через себя по опускавшемуся мячу, но лишь слегка чиркнул по сфере ногой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Танака на фланге прихватил руками Крючкова.
  • 29'
    Таварес на левом фланге не смог остановить мяч после сильного паса от Мурильо.
  • Травма, повреждение
    28'
    Лингман на фланге получил повреждение в стыке с Милинковичем через мяч.
  • 27'
    Риски справа от угла штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    26'
    Батиста на чужой половине поля сбил Тавареса.
  • 24'
    55% - 45% - первая половина тайма прошла с небольшим территориальным преимуществом хозяев.
  • 23'
    Чанчаревич забрал мяч в ногах у выскочившего слева к воротам Тавареса.
  • 22'
    Батиста в центральном круге подтолкнул в спину Валенчича.
  • Угловой
    20'
    О'Шоунесси выбил мяч от своих ворот после подачи армян от углового флага.
  • Опасный момент
    19'
    Григорян с двадцати четырёх метров пробил в правый угол. Кето в прыжке отбил мяч.
  • 18'
    У Григоряна слева заброс в штрафную площадь получился немного сильным - мяч прилетел в руки Кето.
  • 17'
    Риски после прострела справа с пятнадцати метров пробил в спину сопернику.
  • Фол, нарушение
    16'
    Милинкович в центральном круге сбил Лингмана.
  • 15'
    Мурильо попытался слева вывести к воротам Тавареса, но Камета сумел сыграть на опережение и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 14'
    У Мурильо не получилась подача слева к воротам. Мяч улетел за пределы поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Эмбало пострадал в столкновении с Мореном. Всё обошлось без выхода медиков на поле.
  • Желтая карточка
    11'
    Лингман в центральном круге грубо сыграл против Батисты и получил жёлтую карточку.
  • 10'
    Без ударов по воротам проходят стартовые минуты. Хозяева больше владеют мячом, а армяне почаще гостям на чужой половине поля.
  • 8'
    Браун на левом фланге не смог обыграть Камету.
  • Офсайд
    7'
    Таварес оказался в офсайде.
  • 6'
    Финны очень неспешно развивают свои атаки и часто теряют мяч с неточными передачами вперёд.
  • 5'
    Камета на правом фланге обыгрался с Папикяном и сделал неточную передачу в центр.
  • 4'
    Папикян справа ушёл от Мурильо и прострелил к воротам, где Эмбало в борьбе с защитником не удалось переправить мяч в сторону ворот.
  • 3'
    Заброс Мурильо вперёд по левому флангу на Брауна получился неточным.
  • 2'
    ХИК играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Алашкерт" - в жёлто-чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Болт Арене"!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Танака Атому получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Крючков Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Милинкович Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Лингман Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ХИК 0:0 Алашкерт онлайн


Прогнозы на матч ХИК 0:0 Алашкерт

Исход игры
ХИК
91.4% (127)
Ничья
7.2% (10)
Алашкерт
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.09% (53)
Меньше
58.91% (76)
Обе команды забьют
Да
44.96% (58)
Нет
55.04% (71)
Популярный счёт
2:0 ХИК
31.7% (44)
2:1 ХИК
30.2% (42)
1:0 ХИК
16.5% (23)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:1 ХИК
5% (7)
3:0 ХИК
2.2% (3)
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