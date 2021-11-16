  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

ХИК
 
Позже

Стадион:
Алашкерт

История личных встреч

ХИК
Алашкерт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:4

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 1 0.25
Риски Рику 1 0.25
Риски Роопе 1 0.25
Олусанья Антони 1 0.25
Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмбало Хосе 2 0.5
Глишич Александар 1 0.25

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григорян Артак 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
45%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1
ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1
Алашкерт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Урарту - Алашкерт 2:0 Алашкерт - Урарту 2:1 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Ван - Алашкерт 0:4
Алашкерт - Ноа Ереван 0:0 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 Пюник - Алашкерт 1:1 Алашкерт - ХИК 2:4 Алашкерт - ЦСКА Ереван 2:1 Алашкерт - Арарат 1:0 Алашкерт - Нораванк 0:0 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Арарат - Алашкерт 3:2 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт - Юниор Севан 0:0 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 0:2 Алашкерт - Кайрат 3:2 Кайрат - Алашкерт 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
2. ЛАСК Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. ХИК Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
4. Алашкерт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. ЛАСК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ХИК Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3. ХИК Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ХИК - Алашкерт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2021, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    ХИК 90.5% (38)
    X 4.8% (2)
    Алашкерт 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ХИК
    Ничья
    Алашкерт
    1.47
    4.65
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ХИК - Алашкерт онлайн


    Прогнозы на матч ХИК - Алашкерт

    Исход игры
    ХИК
    90.5% (38)
    Ничья
    4.8% (2)
    Алашкерт
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (13)
    Меньше
    67.5% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    35% (14)
    Нет
    65% (26)
    Популярный счёт
    2:0 ХИК
    33.3% (14)
    1:0 ХИК
    23.8% (10)
    2:1 ХИК
    21.4% (9)
    3:1 ХИК
    4.8% (2)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     