Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Bolt Arena
История личных встреч
ХИК
Алашкерт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|1
|0.25
|Риски Рику
|1
|0.25
|Риски Роопе
|1
|0.25
|Олусанья Антони
|1
|0.25
Алашкерт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмбало Хосе
|2
|0.5
|Глишич Александар
|1
|0.25
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Алашкерт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григорян Артак
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
45%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1
ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1
Алашкерт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Урарту - Алашкерт 2:0 Алашкерт - Урарту 2:1 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Ван - Алашкерт 0:4
Алашкерт - Ноа Ереван 0:0 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 Пюник - Алашкерт 1:1 Алашкерт - ХИК 2:4 Алашкерт - ЦСКА Ереван 2:1 Алашкерт - Арарат 1:0 Алашкерт - Нораванк 0:0 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Арарат - Алашкерт 3:2 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт - Юниор Севан 0:0 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 0:2 Алашкерт - Кайрат 3:2 Кайрат - Алашкерт 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|ХИК
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ХИК
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч ХИК - Алашкерт
Исход игры
ХИК
90.5% (38)
Ничья
4.8% (2)
Алашкерт
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (13)
Меньше
67.5% (27)
Обе команды забьют
Да
35% (14)
Нет
65% (26)
Популярный счёт
2:0 ХИК
33.3% (14)
1:0 ХИК
23.8% (10)
2:1 ХИК
21.4% (9)
3:1 ХИК
4.8% (2)
1:1 Ничья
4.8% (2)
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