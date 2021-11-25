Лига конференций 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Fazanerija Stadion
1:0
11' ГолХорват Томи
32' Вторая желтая карточкаСессеньон Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Горенц ЯнЗащитник
- Защитник
-
11 Коуш ЖигаЗащитник
-
23 Штурм КлеменЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лорбек НикПолузащитник
-
10 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрьявец ЛанВратарь
- Вратарь
-
44 Махимич АзурЗащитник
- Полузащитник
-
24 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лотрич МитяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианНападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
Ход матча
11'
1:0
32'
История личных встреч
Мура
Тоттенхэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мура
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лотрич Митя
|1
|0.2
|Коуш Жига
|1
|0.2
|Хорват Томи
|1
|0.2
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|3
|0.6
|Лукас Моура
|1
|0.2
|Сон Хынмин
|1
|0.2
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.2
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.2
|Алли Деле
|1 (1)
|0.2
Карточки
Мура
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сессеньон Райан
|0
|1
|Ромеро Кристиан
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мура
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мура - Домжале 1:1 Ренн - Мура 1:0 Целе - Мура 1:0 Мура - Браво 1:1
Радомлье - Мура 2:2 Мура - Ренн 1:2 Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0 Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0 Мура - Целе 1:0 Мура - Штурм 1:3 Жальгирис - Мура 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|2:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|3.
|Витесс
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|4.
|Мура
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Витесс
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Мура
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Мура 1:0 Тоттенхэм
Исход игры
Мура
1.5% (2)
Ничья
1.5% (2)
Тоттенхэм
97.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
61.24% (79)
Меньше
38.76% (50)
Обе команды забьют
Да
27.91% (36)
Нет
72.09% (93)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
33.6% (46)
0:3 Тоттенхэм
25.5% (35)
1:2 Тоттенхэм
13.1% (18)
1:3 Тоттенхэм
10.2% (14)
0:4 Тоттенхэм
5.1% (7)
0:1 Тоттенхэм
2.2% (3)
1:4 Тоттенхэм
1.5% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.5% (2)
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