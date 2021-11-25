Навесил в штрафную Горец на ход Хорвату, но того опередил Родон и головой вынес сферу на угловой.

С углового навесил Козар на дальнюю штангу, но вышел из ворот Голлини и кулаком вынес сферу в аут.

Судья добавил к времени первого тайма две минуты.

С фланга Штурм покатил поперек поля на Хорвата, который пробил в касание, но мяч полетел рядом со штангой.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

42' Перед чужой штрафной Хорват обыгрался в стеночку с Лорбеком, после чего пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

41' Разрезной пас отдавал Н'Домбеле на ход Кейну в штрафную, но перехватил этот пас в подкате Горенц.

40' Дальний заброс исполнял Танганга по флангу на ход Хилю, но того опередил Карамарко и вынес сферу в аут.

39' В центре поля подставился грамотно Козар и вынудил нарушить правила Тангангу. Штрафной удар исполнят хозяева.

38' Скипп низом отдал пас с фланга в штрафную на Кейна, который оттеснил корпусом защитника и пробил с разворота, но не попал в створ ворот.

37' С правого фланга Доэрти покатил на дальнюю штангу, но никто из партнеров здесь не смог пробить по воротам.

36' В центре поля Скиппа перекинул через бедро Козар. Судья без раздумий показал желтую карточку нарушителю.

35' С левого фланга Пуцко навесил на дальнюю штангу, куда врывался Хорват, но на выходе Голлини перехватил мяч.

34' С правого фланга Хорват низом покатил вперед на Лорбека, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

33' Вот это да, в меньшинстве будут дальше играть лондонцы. Сессеньон в грубом подкате заехал в ногу сопернику, за что получил желтую карточку, которая стала для футболиста второй.

32' Нашел Хиль пасом в штрафной соперника Алли, который тут же пробил по воротам, но крайне неудачно.

31' Дальний заброс исполнял Карничник в штрафную на Хорвата, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Родона.

30' Вырезал Хорват в штрафную соперника на Мулахусейновича, который упал на газон в борьбе с Родоном. Свисток арбитра промолчал.

29' Низом прострелил Доэрти с правого фланга вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

28' Отмахнулся Мулахусейнович от соперника в верховой борьбе в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

27' Зацепился за мяч в чужой штрафной Кейн и скинул назад под удар Сессеньону, но мяч от ноги защитника полетел точно в руки Обрадовичу.

26' Диагональ исполнял Горенц на левый фланг, куда забегал Лорбек, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.

25' Вырезал теперь уже Хиль в штрафную на Кейна, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

24' Зацепился за мяч на чужой половине поля Кейн и сбросил головой на ход Хилю, но тому пробить не позволил Карамарко.

23' Перед своей штрафной Горенц уложил на газон в подкате Кейна, за что тут же получил желтую карточку.

22' Мог убегать на ворота соперника Хорват после заброса от Козара, но вышел за пределы штрафной Голлини и головой вынес сферу в центр поля.

21' По флангу забросил Козар на ход Хорвату, но тому не удалось зацепиться за мяч в пределах поля.

20' На фланге Хиль руками уложил на газон Коуша в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

19' Мог убегать на ворота соперника Мулахусейнович, но не выдержал линию и оказался в офсайде после паса от Хорвата.

18' С правого фланга Доэрти прострелил в штрафную на Кейна, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

17' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил по ногам Пуцко. Потребуется ему помощь медиков.

16' В центре поля грубо в подкат Сессеньон прыгнул в ноги сопернику. Заслуженная желтая карточка от арбитра.

15' Продавил соперника по флангу Хиль и пробил с острого угла, но точности этому выстрелу явно не хватило.

14' Прорывался по флангу Сессеньон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

13' На скорости с правого фланга сместился в штрафную Хиль, но пробить ему в подкате не позволил Карничник.

11' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Томи Хорват! Вот это да, неожиданно вышли вперед хозяева. Отобрал мяч на фланге Хорват у Санчеса, сместился в штрафную и красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальний верхний угол.

10' С дальней дистанции пробивал по воротам Лорбек, но мяч пролетел в сантиметрах над штангой.

9' Проникающий пас отдавал Хорват на ход Мулахусейновичу, но того от мяча оттеснил корпусом Санчес.

8' С правого фланга низом прострелил в штрафную Доэрти, но здесь пробить Кейну на выходе не позволил Обрадович.

7' Диагональ исполнял Танганга на ход Алли по левой бровке, но тот потерял мяч в борьбе против Горенца.

6' Убежал по правому флангу Доэрти и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в руки Обрадовичу.

5' Прорывался по флангу Хорват и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной первым на мяче оказался Родон.

4' На фланге Танганга нарушил правила в борьбе против Пуцко. Штрафной удар исполнять будут игроки "Муры".

3' Мягко забросил в штрафную соперника Скипп на ход Кейну, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-белых цветах, гости выбрали себе фиолетовый комплект формы.