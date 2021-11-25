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Лига конференций 2021-2022

Мура
1:0
Перерыв

Стадион:
Тоттенхэм
0'
1:0
11' Гол
Хорват Томи
32' Вторая желтая карточка
Сессеньон Райан
Мура
Тоттенхэм

Ход матча

11'
Хорват Томи
1:0
32'
 
Сессеньон Райан

История личных встреч

Мура
Тоттенхэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лотрич Митя 1 0.2
Коуш Жига 1 0.2
Хорват Томи 1 0.2
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 0.6
Лукас Моура 1 0.2
Сон Хынмин 1 0.2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
Ло Чельсо Джовани 1 0.2
Алли Деле 1 (1) 0.2

Карточки

Мура
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сессеньон Райан 0 1
Ромеро Кристиан 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мура
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мура - Домжале 1:1 Ренн - Мура 1:0 Целе - Мура 1:0 Мура - Браво 1:1
Радомлье - Мура 2:2 Мура - Ренн 1:2 Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0 Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0 Мура - Целе 1:0 Мура - Штурм 1:3 Жальгирис - Мура 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 2:1 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
2. Тоттенхэм 0:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
3. Витесс 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
4. Мура 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Тоттенхэм 0:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Витесс 1:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Мура 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Витесс 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Тоттенхэм 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Мура 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    С фланга Штурм покатил поперек поля на Хорвата, который пробил в касание, но мяч полетел рядом со штангой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    С углового навесил Козар на дальнюю штангу, но вышел из ворот Голлини и кулаком вынес сферу в аут.
  • Угловой
    43'
    Навесил в штрафную Горец на ход Хорвату, но того опередил Родон и головой вынес сферу на угловой.
  • 42'
    Перед чужой штрафной Хорват обыгрался в стеночку с Лорбеком, после чего пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 41'
    Разрезной пас отдавал Н'Домбеле на ход Кейну в штрафную, но перехватил этот пас в подкате Горенц.
  • 40'
    Дальний заброс исполнял Танганга по флангу на ход Хилю, но того опередил Карамарко и вынес сферу в аут.
  • 39'
    В центре поля подставился грамотно Козар и вынудил нарушить правила Тангангу. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 38'
    Скипп низом отдал пас с фланга в штрафную на Кейна, который оттеснил корпусом защитника и пробил с разворота, но не попал в створ ворот.
  • 37'
    С правого фланга Доэрти покатил на дальнюю штангу, но никто из партнеров здесь не смог пробить по воротам.
  • Желтая карточка
    36'
    В центре поля Скиппа перекинул через бедро Козар. Судья без раздумий показал желтую карточку нарушителю.
  • 35'
    С левого фланга Пуцко навесил на дальнюю штангу, куда врывался Хорват, но на выходе Голлини перехватил мяч.
  • 34'
    С правого фланга Хорват низом покатил вперед на Лорбека, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • Жёлтая и сразу красная
    33'
    Вот это да, в меньшинстве будут дальше играть лондонцы. Сессеньон в грубом подкате заехал в ногу сопернику, за что получил желтую карточку, которая стала для футболиста второй.
  • 32'
    Нашел Хиль пасом в штрафной соперника Алли, который тут же пробил по воротам, но крайне неудачно.
  • 31'
    Дальний заброс исполнял Карничник в штрафную на Хорвата, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Родона.
  • 30'
    Вырезал Хорват в штрафную соперника на Мулахусейновича, который упал на газон в борьбе с Родоном. Свисток арбитра промолчал. 
  • Угловой
    29'
    Низом прострелил Доэрти с правого фланга вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    28'
    Отмахнулся Мулахусейнович от соперника в верховой борьбе в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 27'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Кейн и скинул назад под удар Сессеньону, но мяч от ноги защитника полетел точно в руки Обрадовичу.
  • 26'
    Диагональ исполнял Горенц на левый фланг, куда забегал Лорбек, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.
  • 25'
    Вырезал теперь уже Хиль в штрафную на Кейна, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера. 
  • 24'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Кейн и сбросил головой на ход Хилю, но тому пробить не позволил Карамарко.
  • Желтая карточка
    23'
    Перед своей штрафной Горенц уложил на газон в подкате Кейна, за что тут же получил желтую карточку.
  • 22'
    Мог убегать на ворота соперника Хорват после заброса от Козара, но вышел за пределы штрафной Голлини и головой вынес сферу в центр поля.
  • 21'
    По флангу забросил Козар на ход Хорвату, но тому не удалось зацепиться за мяч в пределах поля.
  • 20'
    На фланге Хиль руками уложил на газон Коуша в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Офсайд
    19'
    Мог убегать на ворота соперника Мулахусейнович, но не выдержал линию и оказался в офсайде после паса от Хорвата.
  • 18'
    С правого фланга Доэрти прострелил в штрафную на Кейна, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 17'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил по ногам Пуцко. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    16'
    В центре поля грубо в подкат Сессеньон прыгнул в ноги сопернику. Заслуженная желтая карточка от арбитра.
  • 15'
    Продавил соперника по флангу Хиль и пробил с острого угла, но точности этому выстрелу явно не хватило.
  • 14'
    Прорывался по флангу Сессеньон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 13'
    На скорости с правого фланга сместился в штрафную Хиль, но пробить ему в подкате не позволил Карничник.
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Томи Хорват! Вот это да, неожиданно вышли вперед хозяева. Отобрал мяч на фланге Хорват у Санчеса, сместился в штрафную и красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальний верхний угол.
  • 10'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Лорбек, но мяч пролетел в сантиметрах над штангой.
  • 9'
    Проникающий пас отдавал Хорват на ход Мулахусейновичу, но того от мяча оттеснил корпусом Санчес.
  • 8'
    С правого фланга низом прострелил в штрафную Доэрти, но здесь пробить Кейну на выходе не позволил Обрадович.
  • 7'
    Диагональ исполнял Танганга на ход Алли по левой бровке, но тот потерял мяч в борьбе против Горенца.
  • 6'
    Убежал по правому флангу Доэрти и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в руки Обрадовичу.
  • 5'
    Прорывался по флангу Хорват и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной первым на мяче оказался Родон.
  • 4'
    На фланге Танганга нарушил правила в борьбе против Пуцко. Штрафной удар исполнять будут игроки "Муры".
  • 3'
    Мягко забросил в штрафную соперника Скипп на ход Кейну, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-белых цветах, гости выбрали себе фиолетовый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Козар Ален получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Сессеньон Райан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    27'
    Мулахусейнович Нардин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Горенц Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Сессеньон Райан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Tomi Horvat бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fazanerija Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Мура 1:0 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Мура 1:0 Тоттенхэм

Исход игры
Мура
1.5% (2)
Ничья
1.5% (2)
Тоттенхэм
97.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
61.24% (79)
Меньше
38.76% (50)
Обе команды забьют
Да
27.91% (36)
Нет
72.09% (93)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
33.6% (46)
0:3 Тоттенхэм
25.5% (35)
1:2 Тоттенхэм
13.1% (18)
1:3 Тоттенхэм
10.2% (14)
0:4 Тоттенхэм
5.1% (7)
0:1 Тоттенхэм
2.2% (3)
1:4 Тоттенхэм
1.5% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.5% (2)
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