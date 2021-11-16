Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Fazanerija Stadion
История личных встреч
Мура
Тоттенхэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мура
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лотрич Митя
|1
|0.25
|Коуш Жига
|1
|0.25
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|3
|0.75
|Лукас Моура
|1
|0.25
|Сон Хынмин
|1
|0.25
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.25
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.25
|Алли Деле
|1 (1)
|0.25
Карточки
Мура
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мура
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мура - Домжале 1:1 Ренн - Мура 1:0 Целе - Мура 1:0 Мура - Браво 1:1
Радомлье - Мура 2:2 Мура - Ренн 1:2 Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0 Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0 Мура - Целе 1:0 Мура - Штурм 1:3 Жальгирис - Мура 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Мура
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Витесс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Мура
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Мура - Тоттенхэм
Исход игры
Мура
2.4% (1)
Ничья
0% (0)
Тоттенхэм
97.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
24.39% (10)
Нет
75.61% (31)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
38.1% (16)
0:3 Тоттенхэм
26.2% (11)
1:2 Тоттенхэм
11.9% (5)
1:3 Тоттенхэм
9.5% (4)
0:4 Тоттенхэм
4.8% (2)
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