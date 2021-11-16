  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Мура
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

История личных встреч

Мура
Тоттенхэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лотрич Митя 1 0.25
Коуш Жига 1 0.25
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 0.75
Лукас Моура 1 0.25
Сон Хынмин 1 0.25
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.25
Ло Чельсо Джовани 1 0.25
Алли Деле 1 (1) 0.25

Карточки

Мура
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мура
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мура - Домжале 1:1 Ренн - Мура 1:0 Целе - Мура 1:0 Мура - Браво 1:1
Радомлье - Мура 2:2 Мура - Ренн 1:2 Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0 Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0 Мура - Целе 1:0 Мура - Штурм 1:3 Жальгирис - Мура 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Витесс Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Мура Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Витесс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Витесс Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Тоттенхэм Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мура - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2021, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Мура 2.4% (1)
    X 0% (0)
    Тоттенхэм 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мура
    Ничья
    Тоттенхэм
    15.50
    7.00
    1.19
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Мура - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Мура - Тоттенхэм

    Исход игры
    Мура
    2.4% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Тоттенхэм
    97.6% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    24.39% (10)
    Нет
    75.61% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Тоттенхэм
    38.1% (16)
    0:3 Тоттенхэм
    26.2% (11)
    1:2 Тоттенхэм
    11.9% (5)
    1:3 Тоттенхэм
    9.5% (4)
    0:4 Тоттенхэм
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     