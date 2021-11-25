Лига конференций 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Виктория (Гибралтар)
0:1
5' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
0:2
7' ГолЛерагер Лукас
Ход матча
5'
7'
0:2
Владение мячом
История личных встреч
Линкольн
Копенгаген
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чиполина Рой
|1
|0.2
|Роса Маркос
|1
|0.2
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Жонас
|3 (2)
|0.6
|Стаге Йенс
|2
|0.4
|Биэл Пеп
|2
|0.4
|Анкерсен Петер
|1
|0.2
|Лерагер Лукас
|1
|0.2
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.2
Карточки
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грабара Камил
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линкольн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:4 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Линкольн - Лайонз Гибралтар 1:0 Линкс - Линкольн 1:7
Слован Братислава - Линкольн 2:0 Линкольн - Европа 3:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Линкольн - ПАОК 0:2 Линкольн - Рига 3:1 Рига - Линкольн 1:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - Фола 5:0 Фола - Линкольн 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:2 Линкольн - Лайонз Гибралтар 3:0 Сент-Джозефс - Линкольн 2:2 Монс Кальпе - Линкольн 0:4
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0
Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Линкольн
|0:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|Копенгаген
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Линкольн
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Прогнозы на матч Линкольн 0:2 Копенгаген
Исход игры
Линкольн
3.8% (5)
Ничья
5.3% (7)
Копенгаген
90.9% (120)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (69)
Меньше
46.51% (60)
Обе команды забьют
Да
46.51% (60)
Нет
53.49% (69)
Популярный счёт
0:2 Копенгаген
33.3% (44)
1:2 Копенгаген
28% (37)
0:3 Копенгаген
9.8% (13)
1:3 Копенгаген
9.1% (12)
0:1 Копенгаген
6.8% (9)
1:1 Ничья
3.8% (5)
2:1 Линкольн
3% (4)
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