Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гомес Кике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Торилья Грэм совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Удар от ворот произведет Линкольн

43' Харальдссон Хакон-Арнар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Карралеро Фернандо получил травму и заменен. Киан Ронан выходит на поле.

42' Роса Маркос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Харальдссон Хакон-Арнар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Колинг Дэйл взял и забрал мяч на выходе

41' Почти гол! Биэл Пеп пробил головой по воротам, но Дэйл Коулинг спас!

39' Колинг Дэйл взял и забрал мяч на выходе

34' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Роса Маркос из команды Линкольн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Удар от ворот произведет Линкольн

31' Тоскано Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Копенгаген

23' Роса Маркос не смог попасть в створ ударом издали

21' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Идет дождь, трудные условия для игроков.

20' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Уильям Бовинг не смог попасть в створ ударом издали

16' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Какой шанс! Йоханнессон Исак-Бергманн почти забил, но мяч вынесли с линии!

15' Какой шанс! Стаге Йенс почти забил, но мяч вынесли с линии!

15' Уильям Бовинг из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

14' Удар от ворот произведет Копенгаген

13' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Линкольн

12' Биэл Пеп не смог попасть в створ ударом издали

12' Уильям Бовинг из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

11' Удар от ворот произведет Линкольн

11' Как он промахнулся? Стаге Йенс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

10' Удар от ворот произведет Копенгаген

7' Матч возобновлен

7' Матч остановлен

7' Уильям Бовинг нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Г О О О О Л - Йоханнессон Исак-Бергманн первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

5' Харальдссон Хакон-Арнар имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

5' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Копенгаген

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Копенгаген начинает с центра поля