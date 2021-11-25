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Лига конференций 2021-2022

Линкольн
0:2
Перерыв

Стадион:
Копенгаген

Ход матча

5'
0:1
Йоханнессон Исак-Бергманн
7'
0:2
Лерагер Лукас

Владение мячом

История личных встреч

Линкольн
Копенгаген

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиполина Рой 1 0.2
Роса Маркос 1 0.2
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Жонас 3 (2) 0.6
Стаге Йенс 2 0.4
Биэл Пеп 2 0.4
Анкерсен Петер 1 0.2
Лерагер Лукас 1 0.2
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.2

Карточки

Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грабара Камил 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:4 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Линкольн - Лайонз Гибралтар 1:0 Линкс - Линкольн 1:7
Слован Братислава - Линкольн 2:0 Линкольн - Европа 3:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Линкольн - ПАОК 0:2 Линкольн - Рига 3:1 Рига - Линкольн 1:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - Фола 5:0 Фола - Линкольн 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:2 Линкольн - Лайонз Гибралтар 3:0 Сент-Джозефс - Линкольн 2:2 Монс Кальпе - Линкольн 0:4
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0
Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2. Слован Братислава 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
3. ПАОК 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Линкольн 0:2 Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
2. Копенгаген 2:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. ПАОК 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Линкольн 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. ПАОК 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Слован Братислава 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Линкольн 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Прогнозы 132
Линкольн 3.8% (5)
X 5.3% (7)
Копенгаген 90.9% (120)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Линкольн
Ничья
Копенгаген
19.00
7.50
1.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Линкольн 0:2 Копенгаген онлайн


Прогнозы на матч Линкольн 0:2 Копенгаген

Исход игры
Линкольн
3.8% (5)
Ничья
5.3% (7)
Копенгаген
90.9% (120)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (69)
Меньше
46.51% (60)
Обе команды забьют
Да
46.51% (60)
Нет
53.49% (69)
Популярный счёт
0:2 Копенгаген
33.3% (44)
1:2 Копенгаген
28% (37)
0:3 Копенгаген
9.8% (13)
1:3 Копенгаген
9.1% (12)
0:1 Копенгаген
6.8% (9)
1:1 Ничья
3.8% (5)
2:1 Линкольн
3% (4)
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