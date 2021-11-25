Второй тайм

94' Копенгаген владели мячом большую часть игры и выиграли.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Линкольн

94' Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Рефери не любит споров - именно за это Тоскано Хесус сейчас получил желтую

88' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Копенгаген

86' Чиполина Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Линкольн

81' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' ШТАНГА! Так было близко к голу - Биэл Пеп нанес удар в каркас ворот!

79' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Торилья Грэм уходит с поля и его заменяет Dylan Peacock

77' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Г О О О О Л - Хёйлунн Расмус забивает с правой ноги!

72' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Daniel Haarbo

72' Уолкер Лайам не смог попасть в створ ударом издали

71' Удар от ворот произведет Линкольн

67' Стаге Йенс из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' Окран Эммануэль из команды Линкольн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

65' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Г О О О О Л - Уильям Бовинг забивает с правой ноги!

63' Опасность! Анкерсен Петер из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

60' Удар от ворот произведет Копенгаген

60' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Линкольн

56' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Линкольн

48' Уильям Бовинг из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

48' Тоскано Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Торилья Грэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота