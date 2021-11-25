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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Байер Л
1:1
Перерыв

Стадион:
Селтик
0'
1:0
16' Гол
Андрих Роберт
33' Желтая карточка
Паласиос Эксекиэль
39' Желтая карточка
Градецки Лукаш
1:1
40' Пенальти
Юранович Йосип
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
33
Инкапье
Пьеро
25
Паласиос
Эксекиэль
8
Андрих
Роберт
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
7
Паулиньо
Жозе
31
Адли
Амин
15
Харт
Джо
56
Ралстон
Энтони
20
Картер-Викерс
Кэмерон
57
Уэлш
Стивен
88
Юранович
Йосип
42
Макгрегор
Каллум
6
Битон
Нир
14
Тернбулл
Дэвид
49
Форрест
Джеймс
8
Фурухаси
Кёго
17
Жота
Серран
Байер Л
4-2-3-1
Селтик
4-3-3

Ход матча

16'
Андрих Роберт
(Вирц Флориан)
1:0
33'
Паласиос Эксекиэль
 
39'
Градецки Лукаш
 
40'
1:1
Юранович Йосип

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Байер Л
Селтик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.6
Диаби Мусса 2 0.4
Андрих Роберт 2 0.4
Амири Надим 1 0.2
Паласиос Эксекиэль 1 0.2
Адли Амин 1 0.2
Инкапье Пьеро 1 0.2
Аларио Лукас 1 (1) 0.2
Паулиньо Жозе 0 0
Баккер Митчел 0 0
Фримпонг Жереми 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 2 0.4
Юранович Йосип 2 (2) 0.4
Жота Серран 1 0.2
Тернбулл Дэвид 1 0.2
Абада Лиэль 1 0.2
Айети Альбиан 1 0.2
Ралстон Энтони 1 0.2

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 1
Градецки Лукаш 1 0
Аларио Лукас 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Баккер Митчел 1 0
Диаби Мусса 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картер-Викерс Кэмерон 2 0
Рогич Томас 1 0
Старфельт Карл 1 0
Ралстон Энтони 1 0
Соро Исмаила 1 0
Уэлш Стивен 1 0
Монтгомери Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0
Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0
Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:2 Абердин - Селтик 1:2 Селтик - Байер Л 0:4 Селтик - Данди Юнайтед 1:1 Селтик - Райт Роверс 3:0 Ливингстон - Селтик 1:0 Бетис - Селтик 4:3 Селтик - Росс Каунти 3:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - Сент-Миррен 6:0 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Селтик - Хартс 3:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
2. Бетис 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 9 10
3. Селтик 1:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Ференцварош 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Бетис 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Селтик 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ференцварош 0:1 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Селтик 1:1 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
3. Бетис 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Ференцварош 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
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Прогнозы 147
Байер Л 95.9% (141)
X 2% (3)
Селтик 2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Селтик
1.82
4.92
6.21
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Где смотреть матч Байер Л 1:1 Селтик онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Селтик

Исход игры
Байер Л
95.9% (141)
Ничья
2% (3)
Селтик
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.77% (92)
Меньше
29.23% (38)
Обе команды забьют
Да
66.92% (87)
Нет
33.08% (43)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
46.3% (68)
2:0 Байер Л
21.8% (32)
3:1 Байер Л
11.6% (17)
1:0 Байер Л
3.4% (5)
3:0 Байер Л
2.7% (4)
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