Лига Европы 2021-2022
1:0
16' ГолАндрих Роберт
33' Желтая карточкаПаласиос Эксекиэль
39' Желтая карточкаГрадецки Лукаш
1:1
40' ПенальтиЮранович Йосип
1:2
56' ГолЖота Серран
69' Желтая карточкаКартер-Викерс Кэмерон
2:2
82' ГолАндрих Роберт
3:2
87' ГолДиаби Мусса
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
31
Адли
Амин
15
Харт
Джо
57
Уэлш
Стивен
17
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Жота СерранНападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
-
47 Маррей ДейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Шоу ЛиамПолузащитник
- Нападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
Ход матча
16'
1:0
39'
40'
1:1
56'
1:2
82'
2:2
87'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Байер Л
Селтик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|3
|0.6
|Вирц Флориан
|3
|0.6
|Андрих Роберт
|3
|0.6
|Амири Надим
|1
|0.2
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.2
|Адли Амин
|1
|0.2
|Инкапье Пьеро
|1
|0.2
|Аларио Лукас
|1 (1)
|0.2
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жота Серран
|2
|0.4
|Фурухаси Кёго
|2
|0.4
|Юранович Йосип
|2 (2)
|0.4
|Тернбулл Дэвид
|1
|0.2
|Абада Лиэль
|1
|0.2
|Айети Альбиан
|1
|0.2
|Ралстон Энтони
|1
|0.2
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|1
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картер-Викерс Кэмерон
|3
|0
|Рогич Томас
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Ралстон Энтони
|1
|0
|Соро Исмаила
|1
|0
|Уэлш Стивен
|1
|0
|Монтгомери Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
2
18%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0
Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0
Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:2 Абердин - Селтик 1:2 Селтик - Байер Л 0:4 Селтик - Данди Юнайтед 1:1 Селтик - Райт Роверс 3:0 Ливингстон - Селтик 1:0 Бетис - Селтик 4:3 Селтик - Росс Каунти 3:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - Сент-Миррен 6:0 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Селтик - Хартс 3:2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|3.
|Селтик
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 12
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Селтик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 3:2 Селтик
Исход игры
Байер Л
95.9% (141)
Ничья
2% (3)
Селтик
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.77% (92)
Меньше
29.23% (38)
Обе команды забьют
Да
66.92% (87)
Нет
33.08% (43)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
46.3% (68)
2:0 Байер Л
21.8% (32)
3:1 Байер Л
11.6% (17)
1:0 Байер Л
3.4% (5)
3:0 Байер Л
2.7% (4)
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