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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Байер Л
3:2
Конец матча

Стадион:
Селтик
0'
1:0
16' Гол
Андрих Роберт
33' Желтая карточка
Паласиос Эксекиэль
39' Желтая карточка
Градецки Лукаш
1:1
40' Пенальти
Юранович Йосип
1:2
56' Гол
Жота Серран
69' Желтая карточка
Картер-Викерс Кэмерон
2:2
82' Гол
Андрих Роберт
3:2
87' Гол
Диаби Мусса
90'+7
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
33
Инкапье
Пьеро
25
Паласиос
Эксекиэль
8
Андрих
Роберт
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
7
Паулиньо
Жозе
31
Адли
Амин
15
Харт
Джо
56
Ралстон
Энтони
20
Картер-Викерс
Кэмерон
57
Уэлш
Стивен
88
Юранович
Йосип
42
Макгрегор
Каллум
6
Битон
Нир
14
Тернбулл
Дэвид
49
Форрест
Джеймс
8
Фурухаси
Кёго
17
Жота
Серран
Байер Л
4-2-3-1
Селтик
4-3-3

Ход матча

16'
Андрих Роберт
(Вирц Флориан)
1:0
33'
Паласиос Эксекиэль
 
39'
Градецки Лукаш
 
40'
1:1
Юранович Йосип
56'
1:2
Жота Серран
(Фурухаси Кёго)
69'
 
Картер-Викерс Кэмерон
72'
 
Абада Лиэль
Форрест Джеймс
72'
 
Джонстон Майкл
Жота Серран
75'
Амири Надим
Паулиньо Жозе
 
75'
Синкгравен Дэйли
Инкапье Пьеро
 
76'
 
Маккарти Джеймс
Битон Нир
76'
 
Айети Альбиан
Фурухаси Кёго
82'
Андрих Роберт
(Амири Надим)
2:2
87'
Диаби Мусса
(Вирц Флориан)
3:2
89'
Тапсоба Эдмон
Вирц Флориан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

История личных встреч

Байер Л
Селтик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 3 0.6
Вирц Флориан 3 0.6
Андрих Роберт 3 0.6
Амири Надим 1 0.2
Паласиос Эксекиэль 1 0.2
Адли Амин 1 0.2
Инкапье Пьеро 1 0.2
Аларио Лукас 1 (1) 0.2
Паулиньо Жозе 0 0
Баккер Митчел 0 0
Фримпонг Жереми 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жота Серран 2 0.4
Фурухаси Кёго 2 0.4
Юранович Йосип 2 (2) 0.4
Тернбулл Дэвид 1 0.2
Абада Лиэль 1 0.2
Айети Альбиан 1 0.2
Ралстон Энтони 1 0.2

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 1
Градецки Лукаш 1 0
Аларио Лукас 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Баккер Митчел 1 0
Диаби Мусса 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картер-Викерс Кэмерон 3 0
Рогич Томас 1 0
Старфельт Карл 1 0
Ралстон Энтони 1 0
Соро Исмаила 1 0
Уэлш Стивен 1 0
Монтгомери Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
2
18%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0
Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Селтик - Ливингстон 0:0
Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:2 Абердин - Селтик 1:2 Селтик - Байер Л 0:4 Селтик - Данди Юнайтед 1:1 Селтик - Райт Роверс 3:0 Ливингстон - Селтик 1:0 Бетис - Селтик 4:3 Селтик - Росс Каунти 3:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - Сент-Миррен 6:0 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Селтик - Хартс 3:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Бетис Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
3. Селтик Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
4. Ференцварош Заявка 5 0 0 5 4 - 12 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Селтик Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Селтик Заявка 3 1 0 2 8 - 9 3
4. Ференцварош Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Прогнозы 147
Байер Л 95.9% (141)
X 2% (3)
Селтик 2% (3)
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Где смотреть матч Байер Л 3:2 Селтик онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 3:2 Селтик

Исход игры
Байер Л
95.9% (141)
Ничья
2% (3)
Селтик
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.77% (92)
Меньше
29.23% (38)
Обе команды забьют
Да
66.92% (87)
Нет
33.08% (43)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
46.3% (68)
2:0 Байер Л
21.8% (32)
3:1 Байер Л
11.6% (17)
1:0 Байер Л
3.4% (5)
3:0 Байер Л
2.7% (4)
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