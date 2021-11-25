Лига Европы 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Бенито Вильямарин
1:0
5' ГолТельо Кристиан
42' Желтая карточкаБотка Эндре
33
Миранда
Хуан
90
Дибус
Денеш
25
Блажич
Миха
21
Ботка
Эндре
19
Вечеи
Балинт
10
Нгуэн
Токмак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
25 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
69 Санто РегёПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Ход матча
5'
1:0
42'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
История личных встреч
Бетис
Ференцварош
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|2 (1)
|0.4
|Хуанми Мигель
|2
|0.4
|Тельо Кристиан
|2
|0.4
|Фекир Набиль
|1
|0.2
|Миранда Хуан
|1
|0.2
|Каналес Серхио
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Виллиан Жозе
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|2
|0.4
|Ммаэ Райан
|1
|0.2
|Нгуэн Токмак
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|1
|1
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Ледуни Аисса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0
Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ференцварош - Фехервар 3:0 Варда - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Дьёрмот - Ференцварош 0:2
Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 4:1 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Ференцварош - Варда 1:2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|2.
|Бетис
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|3.
|Селтик
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Ференцварош
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Бетис
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Селтик
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ференцварош
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Ференцварош
Исход игры
Бетис
94.8% (127)
Ничья
5.2% (7)
Ференцварош
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.54% (67)
Меньше
48.46% (63)
Обе команды забьют
Да
47.69% (62)
Нет
52.31% (68)
Популярный счёт
2:1 Бетис
29.9% (40)
2:0 Бетис
29.9% (40)
1:0 Бетис
12.7% (17)
3:1 Бетис
9% (12)
3:0 Бетис
7.5% (10)
1:1 Ничья
4.5% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!