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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Бетис
1:0
Перерыв

Стадион:
Ференцварош
0'
1:0
5' Гол
Тельо Кристиан
42' Желтая карточка
Ботка Эндре
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
27
Гонсалес
Роберто
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
90
Дибус
Денеш
25
Блажич
Миха
3
Ммаэ
Сами
15
Ковачевич
Аднан
23
Кабрая
Марьян
21
Ботка
Эндре
19
Вечеи
Балинт
44
Лончар
Стьепан
16
Захариассен
Кристоффер
8
Ммаэ
Райан
10
Нгуэн
Токмак
Бетис
4-2-3-1
Ференцварош
5-2-3

Ход матча

5'
Тельо Кристиан
(Бельерин Эктор)
1:0
42'
 
Ботка Эндре

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Бетис
Ференцварош

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 2 (1) 0.4
Хуанми Мигель 2 0.4
Тельо Кристиан 2 0.4
Фекир Набиль 1 0.2
Миранда Хуан 1 0.2
Каналес Серхио 0 0
Родри Родриго 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Виллиан Жозе 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 2 0.4
Ммаэ Райан 1 0.2
Нгуэн Токмак 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 1 1
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Песселья Херман 1 0
Морено Алекс 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ммаэ Сами 2 0
Ботка Эндре 1 0
Ледуни Аисса 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0
Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ференцварош - Фехервар 3:0 Варда - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Дьёрмот - Ференцварош 0:2
Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 4:1 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Ференцварош - Варда 1:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
2. Бетис 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 9 10
3. Селтик 1:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Ференцварош 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Бетис 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Селтик 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ференцварош 0:1 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Селтик 1:1 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
3. Бетис 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Ференцварош 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ботка Эндре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Тельо Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Бетис 94.8% (127)
X 5.2% (7)
Ференцварош 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Ференцварош
1.25
7.77
23.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бетис 1:0 Ференцварош онлайн


Прогнозы на матч Бетис 1:0 Ференцварош

Исход игры
Бетис
94.8% (127)
Ничья
5.2% (7)
Ференцварош
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.54% (67)
Меньше
48.46% (63)
Обе команды забьют
Да
47.69% (62)
Нет
52.31% (68)
Популярный счёт
2:1 Бетис
29.9% (40)
2:0 Бетис
29.9% (40)
1:0 Бетис
12.7% (17)
3:1 Бетис
9% (12)
3:0 Бетис
7.5% (10)
1:1 Ничья
4.5% (6)
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