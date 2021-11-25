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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
1:1
Перерыв

Стадион:
Антверпен
0'
1:0
13' Гол
Камада Даити
1:1
33' Гол
Наингголан Раджа
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Бутез
Жан
21
Винс
Сэмюэл
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
80
Двомо
Пьер
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
7
Фишер
Виктор
99
Фрай
Микаэль
70
Саматта
Мбвана
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Антверпен
4-3-3

Ход матча

13'
Камада Даити
(Чендлер Тимоти)
1:0
33'
1:1
Наингголан Раджа

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Антверпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 3 0.6
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.2
Борре Рафаэль 1 (1) 0.2
Туре Альмами 1 0.2
Ламмерс Сэм 1 0.2
Хёуге Йенс 1 0.2
Чендлер Тимоти 0 0
Костич Филип 0 0
Соу Джибриль 0 0
Линнстрем Йеспер 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саматта Мбвана 2 0.4
Наингголан Раджа 1 0.2
Геркенс Питер 1 0.2
Фишер Виктор 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Бенсон Манюэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасьенса Гонсало 2 0
Тута 1 0
Трапп Кевин 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Баркок Аймен 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 1 1
Геркенс Питер 2 0
Верстрате Биргер 2 0
Наингголан Раджа 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Фишер Виктор 1 0
Фрай Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
1
13%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Фенербахче 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Антверпен 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Фенербахче 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Антверпен 1:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Фенербахче 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Антверпен 1:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Наингголан Раджа бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Айнтрахт Фр 93.9% (124)
X 6.1% (8)
Антверпен 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Антверпен
1.63
5.80
7.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 1:1 Антверпен онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Антверпен

Исход игры
Айнтрахт Фр
93.9% (124)
Ничья
6.1% (8)
Антверпен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.08% (69)
Меньше
46.92% (61)
Обе команды забьют
Да
54.62% (71)
Нет
45.38% (59)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
38.6% (51)
2:0 Айнтрахт Фр
32.6% (43)
3:1 Айнтрахт Фр
9.1% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (11)
1:1 Ничья
4.5% (6)
3:0 Айнтрахт Фр
2.3% (3)
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