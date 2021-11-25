Лига Европы 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
1:0
13' ГолКамада Даити
1:1
33' ГолНаингголан Раджа
59' Желтая карточкаДессолей Дорьян
83' Желтая карточкаФрай Микаэль
1:2
88' ГолСаматта Мбвана
2:2
90' ГолПасьенса Гонсало
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
21
Винс
Сэмюэл
80
Двомо
Пьер
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
13'
1:0
33'
1:1
59'
83'
88'
1:2
90'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Антверпен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|3
|0.6
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.4
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.2
|Туре Альмами
|1
|0.2
|Ламмерс Сэм
|1
|0.2
|Хёуге Йенс
|1
|0.2
|Костич Филип
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Соу Джибриль
|0
|0
|Линнстрем Йеспер
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саматта Мбвана
|3
|0.6
|Наингголан Раджа
|1
|0.2
|Геркенс Питер
|1
|0.2
|Фишер Виктор
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Тута
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батай Йелле
|1
|1
|Геркенс Питер
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|4.
|Антверпен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Антверпен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Антверпен
Исход игры
Айнтрахт Фр
93.9% (124)
Ничья
6.1% (8)
Антверпен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.08% (69)
Меньше
46.92% (61)
Обе команды забьют
Да
54.62% (71)
Нет
45.38% (59)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
38.6% (51)
2:0 Айнтрахт Фр
32.6% (43)
3:1 Айнтрахт Фр
9.1% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (11)
1:1 Ничья
4.5% (6)
3:0 Айнтрахт Фр
2.3% (3)
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