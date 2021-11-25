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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
2:2
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
1:0
13' Гол
Камада Даити
1:1
33' Гол
Наингголан Раджа
59' Желтая карточка
Дессолей Дорьян
83' Желтая карточка
Фрай Микаэль
1:2
88' Гол
Саматта Мбвана
2:2
90' Гол
Пасьенса Гонсало
90'+6
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Бутез
Жан
21
Винс
Сэмюэл
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
80
Двомо
Пьер
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
7
Фишер
Виктор
99
Фрай
Микаэль
70
Саматта
Мбвана
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Антверпен
4-3-3

Ход матча

13'
Камада Даити
(Чендлер Тимоти)
1:0
33'
1:1
Наингголан Раджа
(Фишер Виктор)
59'
 
Дессолей Дорьян
66'
 
Юсуф Альхассан
Двомо Пьер
69'
Ламмерс Сэм
Борре Рафаэль
 
76'
 
Эггештайн Йоханнес
Фишер Виктор
78'
Хёуге Йенс
Линнстрем Йеспер
 
83'
 
Фрай Микаэль
88'
1:2
Саматта Мбвана
(Юсуф Альхассан)
90'
Камада Даити
 
90'
Пасьенса Гонсало
(Костич Филип)
2:2
90'
Пасьенса Гонсало
Якич Кристиян
 
90'
Роде Себастьян
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Антверпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 3 0.6
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.4
Борре Рафаэль 1 (1) 0.2
Туре Альмами 1 0.2
Ламмерс Сэм 1 0.2
Хёуге Йенс 1 0.2
Костич Филип 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Соу Джибриль 0 0
Линнстрем Йеспер 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саматта Мбвана 3 0.6
Наингголан Раджа 1 0.2
Геркенс Питер 1 0.2
Фишер Виктор 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Бенсон Манюэль 0 0
Юсуф Альхассан 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасьенса Гонсало 2 0
Тута 1 0
Трапп Кевин 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Баркок Аймен 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 1 1
Геркенс Питер 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Верстрате Биргер 2 0
Наингголан Раджа 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
2. Олимпиакос Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3. Фенербахче Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
4. Антверпен Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Фенербахче Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Антверпен Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Фенербахче Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Антверпен Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Наингголан Раджа бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Айнтрахт Фр 93.9% (124)
X 6.1% (8)
Антверпен 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:2 Антверпен онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Антверпен

Исход игры
Айнтрахт Фр
93.9% (124)
Ничья
6.1% (8)
Антверпен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.08% (69)
Меньше
46.92% (61)
Обе команды забьют
Да
54.62% (71)
Нет
45.38% (59)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
38.6% (51)
2:0 Айнтрахт Фр
32.6% (43)
3:1 Айнтрахт Фр
9.1% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (11)
1:1 Ничья
4.5% (6)
3:0 Айнтрахт Фр
2.3% (3)
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