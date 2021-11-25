  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Маккаби Тель-Авив
0:0
Перерыв

Стадион:
ЛАСК
0'

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
ЛАСК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabi Kanikovski 3 0.6
Шамир Эден 2 0.4
Хозец Матан 2 0.4
Перица Стипе 2 (1) 0.4
Кювас Брандлей 1 0.2
Саборит Энрик 1 (1) 0.2
Битон Дан 1 (1) 0.2
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 2 0.4
Хорват Саша 1 0.2
Михорль Петер 1 0.2
Гойгингер Томас 1 0.2
Моншайн Кристоф 1 0.2
Марешиц Дарио 1 0.2
Хон Хён-Сок 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 0:2
ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:0 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Караганда 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:1 Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Сутьеска 3:1 Сутьеска - Маккаби Тель-Авив 0:0
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2
ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 2 11
2. ЛАСК 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
3. ХИК Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
4. Алашкерт Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. ЛАСК 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ХИК Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Маккаби Тель-Авив 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3. ХИК Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Алашкерт Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Люкенедер Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Маккаби Тель-Авив 65.4% (85)
X 29.2% (38)
ЛАСК 5.4% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
ЛАСК
2.15
3.62
4.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив 0:0 ЛАСК онлайн


Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 ЛАСК

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
65.4% (85)
Ничья
29.2% (38)
ЛАСК
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (72)
Меньше
43.75% (56)
Обе команды забьют
Да
81.25% (104)
Нет
18.75% (24)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
43.8% (57)
1:1 Ничья
26.2% (34)
1:0 Маккаби Тель-Авив
10% (13)
2:0 Маккаби Тель-Авив
6.2% (8)
1:2 ЛАСК
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:3 ЛАСК
2.3% (3)
3:1 Маккаби Тель-Авив
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 