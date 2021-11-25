Лига конференций 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Блумфилд
0:1
89' ГолХорват Саша
Ход матча
89'
0:1
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
ЛАСК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabi Kanikovski
|3
|0.6
|Шамир Эден
|2
|0.4
|Хозец Матан
|2
|0.4
|Перица Стипе
|2 (1)
|0.4
|Кювас Брандлей
|1
|0.2
|Саборит Энрик
|1 (1)
|0.2
|Битон Дан
|1 (1)
|0.2
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Саша
|2
|0.4
|Накамура Кейто
|2
|0.4
|Михорль Петер
|1
|0.2
|Гойгингер Томас
|1
|0.2
|Моншайн Кристоф
|1
|0.2
|Марешиц Дарио
|1
|0.2
|Хон Хён-Сок
|1
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
4
44%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 0:2
ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:0 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Караганда 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:1 Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Сутьеска 3:1 Сутьеска - Маккаби Тель-Авив 0:0
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2
ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|3.
|ХИК
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|6
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ХИК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:1 ЛАСК
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
65.4% (85)
Ничья
29.2% (38)
ЛАСК
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (72)
Меньше
43.75% (56)
Обе команды забьют
Да
81.25% (104)
Нет
18.75% (24)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
43.8% (57)
1:1 Ничья
26.2% (34)
1:0 Маккаби Тель-Авив
10% (13)
2:0 Маккаби Тель-Авив
6.2% (8)
1:2 ЛАСК
3.1% (4)
2:3 ЛАСК
2.3% (3)
3:1 Маккаби Тель-Авив
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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