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Лига конференций 2021-2022

Анортосис
1:0
Перерыв

Стадион:
Гент

История личных встреч

Анортосис
Гент

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
2:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попович Денис 2 0.4
Христодулопулос Лазарос 1 0.2
Христофи Димитрос 1 0.2
Делетич Милош 1 0.2
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кумс Свен 2 0.4
Тиссудали Тарик 1 0.2
Лемайич Дарко 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
80%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1
Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 0:1 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Партизан Заявка 5 2 1 2 5 - 3 7
3. Флора Таллин Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
4. Анортосис 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Флора Таллин Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Анортосис 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Партизан Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 0:1 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Партизан Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Анортосис 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Флора Таллин Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
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  • Первый тайм
  • 49'
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  • Желтая карточка
    36'
    Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Овусу Элиша получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Христодулопулос Лазарос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antonis Papadopoulos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Анортосис 3.9% (5)
X 14% (18)
Гент 82.2% (106)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Гент
6.60
4.50
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анортосис 1:0 Гент онлайн


Прогнозы на матч Анортосис 1:0 Гент

Исход игры
Анортосис
3.9% (5)
Ничья
14% (18)
Гент
82.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (59)
Меньше
53.91% (69)
Обе команды забьют
Да
57.03% (73)
Нет
42.97% (55)
Популярный счёт
1:2 Гент
39.5% (51)
0:1 Гент
27.9% (36)
1:1 Ничья
11.6% (15)
0:2 Гент
10.9% (14)
2:1 Анортосис
2.3% (3)
1:0 Анортосис
1.6% (2)
1:3 Гент
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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