Лига конференций 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Антонис Пападопулос
1:0
27' ГолХристодулопулос Лазарос
Ход матча
27'
История личных встреч
Анортосис
Гент
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попович Денис
|2
|0.4
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.2
|Христофи Димитрос
|1
|0.2
|Делетич Милош
|1
|0.2
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кумс Свен
|2
|0.4
|Тиссудали Тарик
|1
|0.2
|Лемайич Дарко
|1
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
4
6 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
5
83%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1
Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Партизан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 3
|7
|3.
|Флора Таллин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|4.
|Анортосис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Флора Таллин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Анортосис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Партизан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
Прогнозы на матч Анортосис 1:0 Гент
Исход игры
Анортосис
3.9% (5)
Ничья
14% (18)
Гент
82.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (59)
Меньше
53.91% (69)
Обе команды забьют
Да
57.03% (73)
Нет
42.97% (55)
Популярный счёт
1:2 Гент
39.5% (51)
0:1 Гент
27.9% (36)
1:1 Ничья
11.6% (15)
0:2 Гент
10.9% (14)
2:1 Анортосис
2.3% (3)
1:3 Гент
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:0 Анортосис
1.6% (2)
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