Лига Европы 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Айброкс
1:0
15' ГолМорелос Альфредо
45' Желтая карточкаХаджи Янис
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
14
Кент
Райан
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
33
Ганцко
Давид
16
Сачек
Михал
20
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кент РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Кинг ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
27 Келли СтивенПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнНападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виснер ТомашЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Геча МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дочкал БорекПолузащитник
-
36 Карабец АдамПолузащитник
-
14 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
Ход матча
15'
1:0
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Глазго Рейнджерс
Спарта Прага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаджи Янис
|1
|0.2
|Морелос Альфредо
|1
|0.2
|Балогун Леон
|1
|0.2
|Руф Кемар
|1
|0.2
|Тавернье Джеймс
|0
|0
|Кент Райан
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|2
|0.4
|Ганцко Давид
|1
|0.2
|Крейчи Ладислав II
|1
|0.2
|Пешек Якуб
|0
|0
|Минчев Мартин
|0
|0
Карточки
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гараслин Лукаш
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Соучек Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6
Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:1 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Данди - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 2:0 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 2:4 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Глазго Рейнджерс - Данфермлин 5:0
Спарта Прага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Словацко - Спарта Прага 4:0 Спарта Прага - Теплице 4:2 Лион - Спарта Прага 3:0 Баник Острава - Спарта Прага 2:2
Теплице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:0 Спарта Прага - Лион 3:4 Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5 Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:2 Спарта Прага - Ческе-Будеевице 1:0 Спарта Прага - Градец Кралове 4:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:1 Монако - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Карвина 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Глазго Рейнджерс
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|3.
|Спарта Прага
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|4.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Глазго Рейнджерс
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Спарта Прага
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 1:0 Спарта Прага
Исход игры
Глазго Рейнджерс
83.3% (110)
Ничья
12.9% (17)
Спарта Прага
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (75)
Меньше
41.86% (54)
Обе команды забьют
Да
66.67% (86)
Нет
33.33% (43)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
47.7% (63)
1:0 Глазго Рейнджерс
22.7% (30)
1:1 Ничья
9.1% (12)
2:0 Глазго Рейнджерс
7.6% (10)
1:2 Спарта Прага
3.8% (5)
3:2 Глазго Рейнджерс
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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