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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Глазго Рейнджерс
1:0
Перерыв

Стадион:
Спарта Прага
0'
1:0
15' Гол
Морелос Альфредо
45' Желтая карточка
Хаджи Янис
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
3
Угелумба
Кэлвин
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
7
Хаджи
Янис
14
Кент
Райан
20
Морелос
Альфредо
77
Голец
Доминик
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
37
Крейчи
Ладислав
II
33
Ганцко
Давид
16
Сачек
Михал
8
Павелка
Давид
22
Гараслин
Лукаш
20
Гложек
Адам
9
Крейчи
Ладислав
11
Минчев
Мартин
Глазго Рейнджерс
4-2-3-1
Спарта Прага
4-2-3-1

Ход матча

15'
Морелос Альфредо
(Хаджи Янис)
1:0
45'
Хаджи Янис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Глазго Рейнджерс
Спарта Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Янис 1 0.2
Морелос Альфредо 1 0.2
Балогун Леон 1 0.2
Руф Кемар 1 0.2
Тавернье Джеймс 0 0
Кент Райан 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 2 0.4
Ганцко Давид 1 0.2
Крейчи Ладислав II 1 0.2
Пешек Якуб 0 0
Минчев Мартин 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Морелос Альфредо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Голдсон Коннор 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Хаджи Янис 1 0
Арибо Джо 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гараслин Лукаш 2 0
Павелка Давид 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Виннхейм Андреас 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Виснер Томаш 1 0
Соучек Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6
Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:1 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Данди - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 2:0 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 2:4 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Глазго Рейнджерс - Данфермлин 5:0
Спарта Прага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Словацко - Спарта Прага 4:0 Спарта Прага - Теплице 4:2 Лион - Спарта Прага 3:0 Баник Острава - Спарта Прага 2:2
Теплице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:0 Спарта Прага - Лион 3:4 Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5 Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:2 Спарта Прага - Ческе-Будеевице 1:0 Спарта Прага - Градец Кралове 4:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:1 Монако - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Карвина 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Глазго Рейнджерс 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
3. Спарта Прага 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
4. Брондбю 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Глазго Рейнджерс 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Спарта Прага 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Брондбю 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Глазго Рейнджерс 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Спарта Прага 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
4. Брондбю 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Морелос Альфредо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Глазго Рейнджерс 83.3% (110)
X 12.9% (17)
Спарта Прага 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Глазго Рейнджерс
Ничья
Спарта Прага
1.64
5.86
5.90
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Глазго Рейнджерс 1:0 Спарта Прага онлайн


Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 1:0 Спарта Прага

Исход игры
Глазго Рейнджерс
83.3% (110)
Ничья
12.9% (17)
Спарта Прага
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (75)
Меньше
41.86% (54)
Обе команды забьют
Да
66.67% (86)
Нет
33.33% (43)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
47.7% (63)
1:0 Глазго Рейнджерс
22.7% (30)
1:1 Ничья
9.1% (12)
2:0 Глазго Рейнджерс
7.6% (10)
1:2 Спарта Прага
3.8% (5)
3:2 Глазго Рейнджерс
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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