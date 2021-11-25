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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Монако
2:1
Перерыв

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
15' Желтая карточка
Марипан Гильермо
1:0
28' Гол
Фолланд Кевин
33' Желтая карточка
Головин Александр
1:1
35' Гол
Исак Александр
2:1
38' Гол
Фофана Юссуф
44' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
17
Головин
Александр
31
Фолланд
Кевин
10
Бен-Йеддер
Виссам
13
Райан
Мэтт
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Монако
4-4-2
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

15'
Марипан Гильермо
 
28'
Фолланд Кевин
(Головин Александр)
1:0
33'
Головин Александр
 
35'
1:1
Исак Александр
(Янузай Аднан)
38'
Фофана Юссуф
(Бадьяшиль Бенуа)
2:1
44'
 
Сальдуа Хосеба

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Монако
Реал Сосьедад

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:1
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диоп Софьян 1 0.2
Фолланд Кевин 1 0.2
Дисаси Аксель 1 0.2
Дьятта Крепен 1 0.2
Боаду Мирон 1 0.2
Фофана Юссуф 1 0.2
Головин Александр 0 0
Кайо Энрике 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 3 0.6
Янузай Аднан 1 0.2
Сорлот Александр 1 0.2
Мерино Микель 1 0.2
Сальдуа Хосеба 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марипан Гильермо 3 0
Фолланд Кевин 1 0
Головин Александр 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Горосабел Андони 1 0
Мерино Микель 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0
Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1
Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 2:1 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2. ПСВ 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
3. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Штурм 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 2:1 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. ПСВ 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Штурм 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. ПСВ 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Штурм 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Монако" на своём поле переигрывает "Реал Сосьедад" со счётом 2:1. Обе команды показывают активный футбол, который настроен на атаку. Хочется надеяться, что во второй половине матча футбол у нас будет не менее богатым на события, а пока немного отдохнём. 
  • 45'
    Из центра поля последовала передача к правому углу штрафной площади "Монако" на ход Исаку, Александр зацепился за мяч и затем пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    45'
    Фланговый защитник "Реала Сосьедад" Хосеба Сальдуа получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Диопа. 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот "Реала Сосьедад". Головин выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Фофана!!! Диоп со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Бадьяшиль головой выполнил хорошую скидку к левой штанге, а там удачно выпрыгнул Фофана, который отправил мяч в сетку. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Элустондо на левом фланге нарушил правила против Бен-Йеддера. "Монако" тщательно готовится к стандарту. 
  • 41'
    Диоп попытался убежать вперёд по левому флангу, Сальдуа грамотно накрыл Софьяна и выбил мяч в аут. 
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Исак!!! Янузай из центра поля выполни хорошую передачу по центру на ход Исаку, Александр оторвался от Марипана и Бадьяшиля, а затем форвард "Реала Сосьедад" грамотно перебросил мяч через Нюбеля, который играл на выходе. 
  • Угловой
    39'
    Угловой у ворот "Монако". Янузай выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бадьяшиль в очередной раз хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Монако" Александр Головин получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Фофана в центре поля нарушил правила против Мерино. "Реал Сосьедад" не смог быстро разыграть стандарт. 
  • 36'
    Головин с правого угла штрафной площади покатил мяч на ход Сидибе, Джибриль в борьбе с Муньосом пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Райан намертво поймал его. 
  • 35'
    Во второй волне атаки Головин с правого угла штрафной площади выполнил подачу к левому углу вратарской, Кайо головой сбросил мяч в центр вратарской, Ле Норман спас свою команду и не дал Бен-Йеддеру пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    34'
    Бен-Йеддер получил передачу на ход к левому углу штрафной площади от Кайо, затем Виссам пробил в правый угол ворот, Райан в прыжке спас свою команду. 
  • 33'
    Исак попытался что-то придумать на левом фланге, но в борьбе с Марипаном форвард "Реала Сосьедад" упустил мяч в аут. 
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фолланд!!! Головин в центре поля перехватил мяч вместе с Фофана, затем при развитии атаки по правой половине поля Александр отыгрался с Бен-Йеддером, после этого Головин убежал на правый угол штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, а уже оттуда Фолланд в борьбе с Сальдуа затолкал мяч в сетку ворот. 
  • 31'
    Муньос с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Янузай подработал мяч и под давлением Фофана Аданан пробил в ближний угол ворот, мяч полетел сильно, но в сторону от цели. 
  • 30'
    Янузай при входе в штрафную площадь с правого фланга обыграл Диопа и затем Аднан закрутил мяч в центр к линии вратарской, Бадьяшиль не услышал Нюбеля, который хотел сыграть на выходе, Бенуа в итоге головой выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    29'
    Лукас с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бадьяшиль головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    28'
    Головин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Реала Сосьедад" вновь смогли перехватить мяч. 
  • 27'
    Лукас пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в Ле Нормана и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    26'
    Головин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мерино неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 25'
    Головин при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Сидибе, затем Александр выполнил прострел в центр штрафной площади, Субименди подставил ногу и отправил мяч на угловой. 
  • 24'
    Фофана прошёл вперёд по правой половине поля, Юссуф обыграл Субименди и затем пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Исак в центре поля нарушил правила против Сидибе. Игроки "Монако" теперь уже довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 22'
    Бадьяшиль рискованно играл головой на своей половине поля, едва Бенуа не подарил мяч Исаку, Сидибе успел подстраховать своего партнёра по команде. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Оярсабаль в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Монако" подтолкнул Марипана. Иван Кружляк всё видел и дал свисток в пользу французской команды. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Кайо в центре поля нарушил правила против Янузая. "Реал Сосьедад" достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 19'
    Немного сложновато разыграли стандарт гости, в итоге ничего интересного в этот раз придумать футболисты "Реала Сосьедад" не смогли. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Фофана на своей половине поля нарушил правила против Исака. "Реал Сосьедад" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 17'
    Из-за перебора жёлтых карточек Гильермо Марипан пропустит заключительный матч группового этапа Лиги Европы против "Штурма". 
  • Желтая карточка
    16'
    Иван Кружляк на стал прощать неспортивное поведение защитника "Монако", Гильермо Марипан получил жёлтую карточку за свои выходки. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Марипан в центре поля нарушил правила против Оярсабаля. После этого фланговый защитник "Монако" взял и выбил мяч за пределы поля. 
  • 14'
    Фофана перехватил мяч на половине поля соперника, после этого Сидибе с правого фланга сразу же выполнил прострел в центр штрафной площади, Муньос сыграл очень внимательно и исправил ошибки своих партнёров по команде. 
  • 13'
    Исак попытался разогнать ответную атаку по правому флангу, Лукас накрыл форварда "Реала Сосьедад" и выбил мяч в аут. 
  • 12'
    Фолланд у радиуса штрафной площади отыгрался с Бен-Йеддером, а затем Кевин пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 11'
    Янузай со стандарта закрутил мяч под перекладину, но мяч полетел не очень сильно и практически точно по центру, Нюбель спокойно выловил его. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Кайо в подкате на правом фланге у своей штрафной площади сбил Янузая. Иван Кружляк пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Диоп перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Реала Сосьедад", правила были нарушены против Сальдуа. 
  • 8'
    Бен-Йеддер при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Диопом, затем Виссам выполнил прострел к дальней штанге, мяч от защитника "Реала Сосьедад" отскочил на правый угол штрафной площади, оттуда Головин пробил по воротам, мяч задел Муньоса, а затем его за пределы штрафной площади выбил Ле Норман. 
  • 7'
    Янузай со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бадьяшиль хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Фолланд на правом фланге нарушил правила против Субименди. "Реал Сосьедад" тщательно готовится к стандарту. 
  • 5'
    Сальдуа попытался пройти вперёд по правому флангу, Кайо накрыл флангового защитника "Реала Сосьедад" и выбил мяч в аут. 
  • 4'
    Бен-Йеддер прошёл вперёд по правому флангу и затем Виссам выполнил подачу в центр штрафной площади, Элустондо оказался первым на мяче и спокойно его перехватил. 
  • Дождь
    3'
    В Монако сегодня идёт приличный дождь, возможно это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Офсайд
    2'
    Кайо из центра поля выполнил неплохой заброс к левому углу штрафной площади на ход Бен-Йеддеру, капитан "Монако" забрался в небольшой офсайд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Реалу Сосьедад" на выезде нужно набрать хотя бы одно очко, чтобы сохранить хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, а не решать всё в последнем туре группового этапа с риском упасть в Лигу конференций. 
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Где смотреть матч Монако 2:1 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Монако 2:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Монако
46.1% (65)
Ничья
44.7% (63)
Реал Сосьедад
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
39.06% (50)
Меньше
60.94% (78)
Обе команды забьют
Да
82.03% (105)
Нет
17.97% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (55)
2:1 Монако
22.7% (32)
1:0 Монако
8.5% (12)
1:2 Реал Сосьедад
5% (7)
2:0 Монако
5% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Реал Сосьедад
2.1% (3)
3:1 Монако
2.1% (3)
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