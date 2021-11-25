Лига Европы 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Луи II
15' Желтая карточкаМарипан Гильермо
1:0
28' ГолФолланд Кевин
33' Желтая карточкаГоловин Александр
1:1
35' ГолИсак Александр
2:1
38' ГолФофана Юссуф
44' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
13
Райан
Мэтт
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
11
Янузай
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Основной состав
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
15'
28'
35'
1:1
38'
2:1
44'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Монако
Реал Сосьедад
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диоп Софьян
|1
|0.2
|Фолланд Кевин
|1
|0.2
|Дисаси Аксель
|1
|0.2
|Дьятта Крепен
|1
|0.2
|Боаду Мирон
|1
|0.2
|Фофана Юссуф
|1
|0.2
|Головин Александр
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|3
|0.6
|Янузай Аднан
|1
|0.2
|Сорлот Александр
|1
|0.2
|Мерино Микель
|1
|0.2
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марипан Гильермо
|3
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0
Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1
Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|2:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|4.
|Штурм
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Штурм
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако 2:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Монако
46.1% (65)
Ничья
44.7% (63)
Реал Сосьедад
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
39.06% (50)
Меньше
60.94% (78)
Обе команды забьют
Да
82.03% (105)
Нет
17.97% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (55)
2:1 Монако
22.7% (32)
1:0 Монако
8.5% (12)
1:2 Реал Сосьедад
5% (7)
2:0 Монако
5% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Реал Сосьедад
2.1% (3)
3:1 Монако
2.1% (3)
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