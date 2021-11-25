Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Фофана!!! Диоп со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Бадьяшиль головой выполнил хорошую скидку к левой штанге, а там удачно выпрыгнул Фофана, который отправил мяч в сетку.

Угловой у ворот "Реала Сосьедад". Головин выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Фланговый защитник "Реала Сосьедад" Хосеба Сальдуа получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Диопа.

Из центра поля последовала передача к правому углу штрафной площади "Монако" на ход Исаку, Александр зацепился за мяч и затем пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Монако" на своём поле переигрывает "Реал Сосьедад" со счётом 2:1. Обе команды показывают активный футбол, который настроен на атаку. Хочется надеяться, что во второй половине матча футбол у нас будет не менее богатым на события, а пока немного отдохнём.

42' Элустондо на левом фланге нарушил правила против Бен-Йеддера. "Монако" тщательно готовится к стандарту.

41' Диоп попытался убежать вперёд по левому флангу, Сальдуа грамотно накрыл Софьяна и выбил мяч в аут.

40' Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Исак!!! Янузай из центра поля выполни хорошую передачу по центру на ход Исаку, Александр оторвался от Марипана и Бадьяшиля, а затем форвард "Реала Сосьедад" грамотно перебросил мяч через Нюбеля, который играл на выходе.

39' Угловой у ворот "Монако". Янузай выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бадьяшиль в очередной раз хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

38' Полузащитник "Монако" Александр Головин получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

37' Фофана в центре поля нарушил правила против Мерино. "Реал Сосьедад" не смог быстро разыграть стандарт.

36' Головин с правого угла штрафной площади покатил мяч на ход Сидибе, Джибриль в борьбе с Муньосом пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Райан намертво поймал его.

35' Во второй волне атаки Головин с правого угла штрафной площади выполнил подачу к левому углу вратарской, Кайо головой сбросил мяч в центр вратарской, Ле Норман спас свою команду и не дал Бен-Йеддеру пробить по воротам.

34' Бен-Йеддер получил передачу на ход к левому углу штрафной площади от Кайо, затем Виссам пробил в правый угол ворот, Райан в прыжке спас свою команду.

33' Исак попытался что-то придумать на левом фланге, но в борьбе с Марипаном форвард "Реала Сосьедад" упустил мяч в аут.

32' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фолланд!!! Головин в центре поля перехватил мяч вместе с Фофана, затем при развитии атаки по правой половине поля Александр отыгрался с Бен-Йеддером, после этого Головин убежал на правый угол штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, а уже оттуда Фолланд в борьбе с Сальдуа затолкал мяч в сетку ворот.

31' Муньос с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Янузай подработал мяч и под давлением Фофана Аданан пробил в ближний угол ворот, мяч полетел сильно, но в сторону от цели.

30' Янузай при входе в штрафную площадь с правого фланга обыграл Диопа и затем Аднан закрутил мяч в центр к линии вратарской, Бадьяшиль не услышал Нюбеля, который хотел сыграть на выходе, Бенуа в итоге головой выбил мяч в аут.

29' Лукас с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бадьяшиль головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

28' Головин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Реала Сосьедад" вновь смогли перехватить мяч.

27' Лукас пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в Ле Нормана и ушёл на угловой.

26' Головин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мерино неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

25' Головин при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Сидибе, затем Александр выполнил прострел в центр штрафной площади, Субименди подставил ногу и отправил мяч на угловой.

24' Фофана прошёл вперёд по правой половине поля, Юссуф обыграл Субименди и затем пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

23' Исак в центре поля нарушил правила против Сидибе. Игроки "Монако" теперь уже довольно быстро разыграли стандарт.

22' Бадьяшиль рискованно играл головой на своей половине поля, едва Бенуа не подарил мяч Исаку, Сидибе успел подстраховать своего партнёра по команде.

21' Оярсабаль в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Монако" подтолкнул Марипана. Иван Кружляк всё видел и дал свисток в пользу французской команды.

20' Кайо в центре поля нарушил правила против Янузая. "Реал Сосьедад" достаточно быстро разыграл стандарт.

19' Немного сложновато разыграли стандарт гости, в итоге ничего интересного в этот раз придумать футболисты "Реала Сосьедад" не смогли.

18' Фофана на своей половине поля нарушил правила против Исака. "Реал Сосьедад" заработал относительно неплохой стандарт.

17' Из-за перебора жёлтых карточек Гильермо Марипан пропустит заключительный матч группового этапа Лиги Европы против "Штурма".

16' Иван Кружляк на стал прощать неспортивное поведение защитника "Монако", Гильермо Марипан получил жёлтую карточку за свои выходки.

15' Марипан в центре поля нарушил правила против Оярсабаля. После этого фланговый защитник "Монако" взял и выбил мяч за пределы поля.

14' Фофана перехватил мяч на половине поля соперника, после этого Сидибе с правого фланга сразу же выполнил прострел в центр штрафной площади, Муньос сыграл очень внимательно и исправил ошибки своих партнёров по команде.

13' Исак попытался разогнать ответную атаку по правому флангу, Лукас накрыл форварда "Реала Сосьедад" и выбил мяч в аут.

12' Фолланд у радиуса штрафной площади отыгрался с Бен-Йеддером, а затем Кевин пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

11' Янузай со стандарта закрутил мяч под перекладину, но мяч полетел не очень сильно и практически точно по центру, Нюбель спокойно выловил его.

10' Кайо в подкате на правом фланге у своей штрафной площади сбил Янузая. Иван Кружляк пока решил обойтись без жёлтой карточки.

9' Диоп перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Реала Сосьедад", правила были нарушены против Сальдуа.

8' Бен-Йеддер при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Диопом, затем Виссам выполнил прострел к дальней штанге, мяч от защитника "Реала Сосьедад" отскочил на правый угол штрафной площади, оттуда Головин пробил по воротам, мяч задел Муньоса, а затем его за пределы штрафной площади выбил Ле Норман.

7' Янузай со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бадьяшиль хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг.

6' Фолланд на правом фланге нарушил правила против Субименди. "Реал Сосьедад" тщательно готовится к стандарту.

5' Сальдуа попытался пройти вперёд по правому флангу, Кайо накрыл флангового защитника "Реала Сосьедад" и выбил мяч в аут.

4' Бен-Йеддер прошёл вперёд по правому флангу и затем Виссам выполнил подачу в центр штрафной площади, Элустондо оказался первым на мяче и спокойно его перехватил.

3' В Монако сегодня идёт приличный дождь, возможно это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

2' Кайо из центра поля выполнил неплохой заброс к левому углу штрафной площади на ход Бен-Йеддеру, капитан "Монако" забрался в небольшой офсайд.