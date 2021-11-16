Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Луи II
История личных встреч
Монако
Реал Сосьедад
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диоп Софьян
|1
|0.25
|Дисаси Аксель
|1
|0.25
|Дьятта Крепен
|1
|0.25
|Боаду Мирон
|1
|0.25
|Кайо Энрике
|0
|0
|Головин Александр
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|2
|0.5
|Сорлот Александр
|1
|0.25
|Янузай Аднан
|1
|0.25
|Мерино Микель
|1
|0.25
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марипан Гильермо
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0
Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1
Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|ПСВ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|4.
|Штурм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|ПСВ
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Штурм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Реал Сосьедад
Исход игры
Монако
53.7% (22)
Ничья
41.5% (17)
Реал Сосьедад
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
80% (32)
Нет
20% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (15)
2:1 Монако
34.1% (14)
1:0 Монако
9.8% (4)
2:0 Монако
7.3% (3)
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