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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад

История личных встреч

Монако
Реал Сосьедад

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:1
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диоп Софьян 1 0.25
Дисаси Аксель 1 0.25
Дьятта Крепен 1 0.25
Боаду Мирон 1 0.25
Кайо Энрике 0 0
Головин Александр 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 0.5
Сорлот Александр 1 0.25
Янузай Аднан 1 0.25
Мерино Микель 1 0.25
Сальдуа Хосеба 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марипан Гильермо 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Горосабел Андони 1 0
Мерино Микель 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0
Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1
Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Реал Сосьедад Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
3. ПСВ Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
4. Штурм Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. ПСВ Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Штурм Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Реал Сосьедад Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСВ Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Штурм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 42
    Монако 52.4% (22)
    X 42.9% (18)
    Реал Сосьедад 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Реал Сосьедад
    2.71
    3.56
    2.91
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    Где смотреть матч Монако - Реал Сосьедад онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Монако
    53.7% (22)
    Ничья
    41.5% (17)
    Реал Сосьедад
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (32)
    Нет
    20% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (15)
    2:1 Монако
    34.1% (14)
    1:0 Монако
    9.8% (4)
    2:0 Монако
    7.3% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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