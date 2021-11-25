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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
0:0
Перерыв

Стадион:
Фенербахче
0'
39' Желтая карточка
Ба Уссейну
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
7
Оньекуру
Генри
11
Эль-Араби
Юссеф
35
Озер
Берке
21
Осайи-Самуэль
Брайт
32
Тиссеран
Марсель
3
Ким
Мин-Чжэ
37
Новак
Филип
8
Яндаш
Мерт
Хакан
5
Соса
Хосе
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
11
Бериша
Мергим
9
Росси
Диего
Олимпиакос
4-2-3-1
Фенербахче
4-3-3

Ход матча

25'
Ба Уссейну
Папастатопулос Сократис
 
39'
Ба Уссейну
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Олимпиакос
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:3
ТМК
3:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.6
Масурас Гиоргос 2 0.4
Соарес Франсиско 1 0.2
Рябчук Олег 1 0.2
Камара Мохамед III 0 0
Оньекуру Генри 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Агибу 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 2 (1) 0.4
Бериша Мергим 1 0.2
Яндаш Мерт Хакан 1 0.2
Озил Месут 1 0.2
Майер Макс 1 0.2
Кавечи Ирфан 0 0
Росси Диего 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 3 0
Ба Уссейну 2 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Малонг Кунде 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайц Миха 2 0
Валенсия Эннер 1 0
Густаво Диас 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Майер Макс 1 0
Тиссеран Марсель 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Озер Берке 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1
Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Фенербахче 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Антверпен 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Фенербахче 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Антверпен 1:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Фенербахче 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Антверпен 1:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ба Уссейну получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Папастатопулос Сократис уходит с поля. Ба Уссейну выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Олимпиакос 76.2% (99)
X 20.8% (27)
Фенербахче 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Фенербахче
2.31
3.84
5.00
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Прогнозы на матч Олимпиакос 0:0 Фенербахче

Исход игры
Олимпиакос
76.2% (99)
Ничья
20.8% (27)
Фенербахче
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (69)
Меньше
46.09% (59)
Обе команды забьют
Да
70.31% (90)
Нет
29.69% (38)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
47.7% (62)
1:0 Олимпиакос
20.8% (27)
1:1 Ничья
16.2% (21)
2:0 Олимпиакос
6.2% (8)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:2 Фенербахче
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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