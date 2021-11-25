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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
1:0
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
39' Желтая карточка
Ба Уссейну
1:0
90' Гол
Соарес Франсиско
90' Желтая карточка
Соарес Франсиско
90'+4
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
7
Оньекуру
Генри
11
Эль-Араби
Юссеф
35
Озер
Берке
21
Осайи-Самуэль
Брайт
32
Тиссеран
Марсель
3
Ким
Мин-Чжэ
37
Новак
Филип
8
Яндаш
Мерт
Хакан
5
Соса
Хосе
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
11
Бериша
Мергим
9
Росси
Диего
Олимпиакос
4-2-3-1
Фенербахче
4-3-3

Ход матча

25'
Ба Уссейну
Папастатопулос Сократис
 
39'
Ба Уссейну
 
46'
Бухалакис Андреас
Камара Мохамед
 
46'
Лопеш Рони
Оньекуру Генри
 
65'
 
Пелкас Димитрис
Кавечи Ирфан
65'
 
Майер Макс
Зайц Миха
68'
Вальбуэна Матьё
Масурас Гиоргос
 
78'
 
Кадыоглу Ферди
Росси Диего
78'
 
Салаи Аттила
Новак Филип
81'
Соарес Франсиско
Эль-Араби Юссеф
 
90'
Соарес Франсиско
(Рябчук Олег)
1:0
90'
Соарес Франсиско
 
90'
 
Гюмюшкая Мухаммед
Яндаш Мерт Хакан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Олимпиакос
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:3
ТМК
3:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.6
Масурас Гиоргос 2 0.4
Соарес Франсиско 2 0.4
Рябчук Олег 1 0.2
Камара Мохамед III 0 0
Оньекуру Генри 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Агибу 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 2 (1) 0.4
Бериша Мергим 1 0.2
Яндаш Мерт Хакан 1 0.2
Озил Месут 1 0.2
Майер Макс 1 0.2
Кавечи Ирфан 0 0
Росси Диего 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 3 0
Ба Уссейну 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Малонг Кунде 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайц Миха 2 0
Валенсия Эннер 1 0
Густаво Диас 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Майер Макс 1 0
Тиссеран Марсель 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Озер Берке 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1
Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
2. Олимпиакос Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3. Фенербахче Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
4. Антверпен Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Фенербахче Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Антверпен Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Фенербахче Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Антверпен Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ба Уссейну получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Папастатопулос Сократис уходит с поля. Ба Уссейну выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Олимпиакос 76.2% (99)
X 20.8% (27)
Фенербахче 3.1% (4)
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Где смотреть матч Олимпиакос 1:0 Фенербахче онлайн


Прогнозы на матч Олимпиакос 1:0 Фенербахче

Исход игры
Олимпиакос
76.2% (99)
Ничья
20.8% (27)
Фенербахче
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (69)
Меньше
46.09% (59)
Обе команды забьют
Да
70.31% (90)
Нет
29.69% (38)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
47.7% (62)
1:0 Олимпиакос
20.8% (27)
1:1 Ничья
16.2% (21)
2:0 Олимпиакос
6.2% (8)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:2 Фенербахче
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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