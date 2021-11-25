Лига Европы 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Караискакис
39' Желтая карточкаБа Уссейну
1:0
90' ГолСоарес Франсиско
90' Желтая карточкаСоарес Франсиско
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
35
Озер
Берке
37
Новак
Филип
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
39'
65'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Олимпиакос
Фенербахче
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|0.6
|Масурас Гиоргос
|2
|0.4
|Соарес Франсиско
|2
|0.4
|Рябчук Олег
|1
|0.2
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Оньекуру Генри
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Агибу
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|2 (1)
|0.4
|Бериша Мергим
|1
|0.2
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.2
|Озил Месут
|1
|0.2
|Майер Макс
|1
|0.2
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайц Миха
|2
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1
Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|4.
|Антверпен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Антверпен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Олимпиакос 1:0 Фенербахче
Исход игры
Олимпиакос
76.2% (99)
Ничья
20.8% (27)
Фенербахче
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (69)
Меньше
46.09% (59)
Обе команды забьют
Да
70.31% (90)
Нет
29.69% (38)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
47.7% (62)
1:0 Олимпиакос
20.8% (27)
1:1 Ничья
16.2% (21)
2:0 Олимпиакос
6.2% (8)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:2 Фенербахче
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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