Лига Европы 2021-2022
1:0
45' ПенальтиВинисиус Карлос
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
17
Жуниор
Мауро
27
Гётце
Марио
25
Доан
Рицу
17
Йегер
Лукас
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
43 Вос ДеннисЗащитник
-
58 Селт ЙенсонЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Mortitz Wels
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
История личных встреч
ПСВ
Штурм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|2
|0.4
|Гётце Марио
|1
|0.2
|Винисиус Карлос
|1 (1)
|0.2
|Захави Эран
|1
|0.2
|Макс Филипп
|1
|0.2
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.2
|Вертессен Йорбе
|1
|0.2
|Ван Гинкел Марко
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|1
|0.2
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.2
|Саркария Манприт
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Гакпо Коди
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|2
|1
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
3
43%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2
Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1
Штурм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2
Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|2:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|4.
|Штурм
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Штурм
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Штурм
Исход игры
ПСВ
97% (129)
Ничья
3% (4)
Штурм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.06% (62)
Меньше
51.94% (67)
Обе команды забьют
Да
36.43% (47)
Нет
63.57% (82)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
44.4% (59)
3:1 ПСВ
18% (24)
2:1 ПСВ
13.5% (18)
3:0 ПСВ
12.8% (17)
1:0 ПСВ
3% (4)
1:1 Ничья
3% (4)
4:0 ПСВ
1.5% (2)
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