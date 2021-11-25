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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
ПСВ
1:0
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
1:0
45' Пенальти
Винисиус Карлос
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
6
Сангаре
Ибрахим
27
Гётце
Марио
15
Гутьеррес
Эрик
25
Доан
Рицу
9
Винисиус
Карлос
19
Брума
Арминду
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
11
Саркария
Манприт
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
ПСВ
4-3-3
Штурм
4-1-2-1-2

Ход матча

45'
Винисиус Карлос
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

История личных встреч

ПСВ
Штурм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 2 0.4
Гётце Марио 1 0.2
Винисиус Карлос 1 (1) 0.2
Захави Эран 1 0.2
Макс Филипп 1 0.2
Сангаре Ибрахим 1 0.2
Вертессен Йорбе 1 0.2
Ван Гинкел Марко 0 0
Мвене Филипп 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 1 0.2
Горенц-Станкович Йон 1 0.2
Саркария Манприт 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 1 1
Боскальи Оливье 2 0
Гакпо Коди 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Ван Гинкел Марко 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 2 1
Вютрих Грегори 2 0
Куэн Андреас 1 0
Зибенхандль Йорг 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Прасс Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
3
43%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2
Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1
Штурм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2
Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 2:1 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2. ПСВ 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
3. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Штурм 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 2:1 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. ПСВ 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Штурм 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. ПСВ 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Штурм 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Винисиус Карлос из команды ПСВ забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
ПСВ 97% (129)
X 3% (4)
Штурм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Штурм
1.33
6.40
9.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПСВ 1:0 Штурм онлайн


Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Штурм

Исход игры
ПСВ
97% (129)
Ничья
3% (4)
Штурм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.06% (62)
Меньше
51.94% (67)
Обе команды забьют
Да
36.43% (47)
Нет
63.57% (82)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
44.4% (59)
3:1 ПСВ
18% (24)
2:1 ПСВ
13.5% (18)
3:0 ПСВ
12.8% (17)
1:0 ПСВ
3% (4)
1:1 Ничья
3% (4)
4:0 ПСВ
1.5% (2)
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