Лига Европы 2021-2022
3:1
Перерыв
Стадион: Кинг Пауэр
1:0
11' ГолДака Пэтсон
2:0
21' ГолМэддисон Джеймс
2:0
26' Не забитый пенальтиЭмрели Махир
2:1
27' ГолМладенович Филип
3:1
33' ГолНдиди Уилфред
39' Желтая карточкаМладенович Филип
33
Томас
Люк
29
Дака
Пэтсон
20
Мучи
Эрнест
99
Слиш
Бартош
11
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Golebiewski
Ход матча
11'
1:0
21'
26'
2:0
27'
2:1
33'
3:1
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Лестер
Легия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дака Пэтсон
|5
|1
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.2
|Барнс Харви
|1
|0.2
|Перес Айосе
|1
|0.2
|Амарти Даниэль
|1
|0.2
|Ндиди Уилфред
|1
|0.2
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Лукмен Адемола
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|2
|0.4
|Младенович Филип
|1
|0.2
|Кастрати Лирим
|1
|0.2
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Мучи Эрнест
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|3
|0
|Йоханссон Маттиас
|2
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Мишта Цезарий
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2
Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2
Легия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2
Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|3:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|4.
|Легия
|1:3 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|3:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|2.
|Легия
|1:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
Прогнозы на матч Лестер 3:1 Легия
Исход игры
Лестер
88.4% (129)
Ничья
9.6% (14)
Легия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (69)
Меньше
46.51% (60)
Обе команды забьют
Да
42.64% (55)
Нет
57.36% (74)
Популярный счёт
2:0 Лестер
32.2% (47)
2:1 Лестер
22.6% (33)
3:0 Лестер
10.3% (15)
3:1 Лестер
8.9% (13)
1:0 Лестер
6.2% (9)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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