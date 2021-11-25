Младенович от углового флага навесил к ближней штанге. Скидку Ветески в центр к воротам прервал Кастань.

44' Удар Лимы с двадцати двух метров успел заблокировать Ндиди.

43' Слишу в центре поля досталось по ногам от Сумаре.

42' Младенович получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

41' Рибейру слева со штрафного решил пробить по воротам. Шмейхель поймал мяч, летевший под перекладину.

40' Лукмен на фланге прихватил руками за футболку Младеновича.

39' У Мэддисона не прошёл заброс верхом в штрафную площадь на Барнса.

38' Томас у чужой штрафной площади нарушил правила.

37' Мэддисон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч вынесли.

36' Лима на чужой половине поля сбил Мэддисона.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

3:1!!!

НДИДИ!!! Мэддисон от углового флага навесил на Ндиди, который головой переправил мяч в ворота.

34' Прострел Барнса слева к воротам заблокировал Енджейчик.

33' Мартинш от углового флага откатил мяч на Йоханссона, чья подача слева на дальнюю штангу нацеленной не получилась.

32' Младенович слева с пятнадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

31' Рибейру с восемнадцати метров низом слабо пробил в левый угол. Шмейхель спокойно забрал мяч в руки.

30' Мэддисон слева со штрафного сделал заброс к ближней штанге, где на выходе мяч в руки забрал Мишта.

29' Енджейчик на фланге сбил Барнса.

28' Дака на левом фланге не смог уйти от трёх соперников.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

МЛАДЕНОВИЧ!!! Удар Эмрели с одиннадцатиметровой отметки Шмейхель парировал, но с добиванием Младеновича ничего поделать не смог.

26' За игру рукой в своей штрафной площади Ндиди арбитр назначил пенальти.

25' Поляки исполнили угловой удар. Барнс выбил мяч от ворот.

24' Мэддисон от углового флага навесил на Амарти, чью скидку в центр перехватил Мишта.

23' Младеновичу слева не удалось прорваться к воротам.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

МЭДДИСОН!!! И тут же Мэддисону удаётся отличиться. Джеймс справа получил мяч от Лукмена и с двенадцати метров сильно пробил в дальний угол.

21' Удар Мэддисона слева с восьми метров заблокировал кто-то из поляков.

20' Младенович слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Слиш немного не добрался головой до мяча.

19' Сумаре на фланге ударил по ногам Рибейру.

18' Гости исполнили угловой удар. Дака выбил мяч от ворот.

16' Мэддисон на чужой половине поля сбил Лиму.

15' Лима перед чужой штрафной площадью на развороте пытался обыграть Ндиди, но утратил контроль над мячом.

14' У Даки слева не прошла передача на Барнса в штрафную площадь.

13' Рибейру слева прошёл вперёд, но Ндиди не позволил Юри сделать точную передачу в центр.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ДАКА!!! Барнс слева сместился к центру и покатил мяч низом в штрафную площадь на Даку. Пэтсон с четырнадцати метров точно пробил в дальний угол.

11' Лима в центре поля толкнул в спину Кастаня.

10' Дака перед чужой штрафной площадью руками завалил на газон Ветеску.

10' Барнс слева навесил к дальней штанге, куда Сумаре почему-то не пошёл.

9' Мэддисон от углового флага откатил мяч на Лукмена. После ответной передачи Джеймсу не удалось слева прорваться в штрафную площадь.

8' Удар Барнса слева от угла штрафной площади заблокировал Ветеска.

7' Мэддисон слева ворвался в штрафную площадь, но в окружении соперников ничего интересного придумать не смог.

6' Хозяева в центре поля уверенно контролируют мяч.

5' Мэддисон слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.

4' Мэддисон от углового флага навесил на Ндиди, который не смог сделать адресную скидку на партнёра.

3' Обменялись атаками команды.Слиш справа с двадцати двух метров низом пробил по воротам. Шмейхель присел и забрал мяч в руки.

2' "Лестер" играет в синих футболках и белых трусах, "Легия" - в белых футболках и чёрный трусах.