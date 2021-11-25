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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лестер
3:1
Перерыв

Стадион:
Легия
0'
1:0
11' Гол
Дака Пэтсон
2:0
21' Гол
Мэддисон Джеймс
2:0
26' Не забитый пенальти
Эмрели Махир
2:1
27' Гол
Младенович Филип
3:1
33' Гол
Ндиди Уилфред
39' Желтая карточка
Младенович Филип
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
42
Сумаре
Бубакари
25
Ндиди
Уилфред
37
Лукмен
Адемола
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
29
Дака
Пэтсон
31
Мишта
Цезарий
5
Рибейру
Юри
6
Йоханссон
Маттиас
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
25
Младенович
Филип
20
Мучи
Эрнест
99
Слиш
Бартош
8
Мартинш
Андре
82
Лима
Лукас
II
11
Эмрели
Махир
Лестер
4-2-3-1
Легия
5-4-1

Ход матча

11'
Дака Пэтсон
(Барнс Харви)
1:0
21'
Мэддисон Джеймс
(Лукмен Адемола)
2:0
26'
2:0
Эмрели Махир
27'
2:1
Младенович Филип
(Эмрели Махир)
33'
Ндиди Уилфред
(Мэддисон Джеймс)
3:1
39'
 
Младенович Филип

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Лестер
Легия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дака Пэтсон 5 1
Мэддисон Джеймс 1 0.2
Барнс Харви 1 0.2
Перес Айосе 1 0.2
Амарти Даниэль 1 0.2
Ндиди Уилфред 1 0.2
Ихеаначо Келечи 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Лукмен Адемола 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 2 0.4
Младенович Филип 1 0.2
Кастрати Лирим 1 0.2
Жозуэ Филипе 0 0
Мучи Эрнест 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 1 1
Сумаре Бубакари 2 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Томас Люк 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 3 0
Йоханссон Маттиас 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Младенович Филип 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Мишта Цезарий 1 0
Эмрели Махир 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2
Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2
Легия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2
Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер 3:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
2. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
3. Наполи Заявка 5 2 1 2 12 - 8 7
4. Легия 1:3 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер 3:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
2. Легия 1:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Наполи Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Наполи Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Лестер 3:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Легия 1:3 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лестер" (Англия) - "Легия" (Варшава, Польша) - 3:1.
  • Фол, нарушение
    45'
    Барнс на чужой половине поля нарушил правила.
  • 45'
    Младенович справа со штрафного пробил намного выше ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Айтекин в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Младенович от углового флага навесил к ближней штанге. Скидку Ветески в центр к воротам прервал Кастань.
  • 44'
    Удар Лимы с двадцати двух метров успел заблокировать Ндиди.
  • Фол, нарушение
    43'
    Слишу в центре поля досталось по ногам от Сумаре.
  • Желтая карточка
    42'
    Младенович получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
  • 41'
    Рибейру слева со штрафного решил пробить по воротам. Шмейхель поймал мяч, летевший под перекладину.
  • Фол, нарушение
    40'
    Лукмен на фланге прихватил руками за футболку Младеновича.
  • 39'
    У Мэддисона не прошёл заброс верхом в штрафную площадь на Барнса.
  • Фол, нарушение
    38'
    Томас у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Угловой
    37'
    Мэддисон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    36'
    Лима на чужой половине поля сбил Мэддисона.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    НДИДИ!!! Мэддисон от углового флага навесил на Ндиди, который головой переправил мяч в ворота.
  • 34'
    Прострел Барнса слева к воротам заблокировал Енджейчик.
  • Угловой
    33'
    Мартинш от углового флага откатил мяч на Йоханссона, чья подача слева на дальнюю штангу нацеленной не получилась.
  • Опасный момент
    32'
    Младенович слева с пятнадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 31'
    Рибейру с восемнадцати метров низом слабо пробил в левый угол. Шмейхель спокойно забрал мяч в руки.
  • 30'
    Мэддисон слева со штрафного сделал заброс к ближней штанге, где на выходе мяч в руки забрал Мишта.
  • Фол, нарушение
    29'
    Енджейчик на фланге сбил Барнса.
  • 28'
    Дака на левом фланге не смог уйти от трёх соперников.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    МЛАДЕНОВИЧ!!! Удар Эмрели с одиннадцатиметровой отметки Шмейхель парировал, но с добиванием Младеновича ничего поделать не смог.
  • Пенальти!
    26'
    За игру рукой в своей штрафной площади Ндиди арбитр назначил пенальти.
  • Угловой
    25'
    Поляки исполнили угловой удар. Барнс выбил мяч от ворот.
  • Угловой
    24'
    Мэддисон от углового флага навесил на Амарти, чью скидку в центр перехватил Мишта.
  • 23'
    Младеновичу слева не удалось прорваться к воротам.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    МЭДДИСОН!!! И тут же Мэддисону удаётся отличиться. Джеймс справа получил мяч от Лукмена и с двенадцати метров сильно пробил в дальний угол.
  • 21'
    Удар Мэддисона слева с восьми метров заблокировал кто-то из поляков.
  • 20'
    Младенович слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Слиш немного не добрался головой до мяча.
  • Фол, нарушение
    19'
    Сумаре на фланге ударил по ногам Рибейру.
  • Угловой
    18'
    Гости исполнили угловой удар. Дака выбил мяч от ворот.
  • Фол, нарушение
    16'
    Мэддисон на чужой половине поля сбил Лиму.
  • 15'
    Лима перед чужой штрафной площадью на развороте пытался обыграть Ндиди, но утратил контроль над мячом.
  • 14'
    У Даки слева не прошла передача на Барнса в штрафную площадь.
  • 13'
    Рибейру слева прошёл вперёд, но Ндиди не позволил Юри сделать точную передачу в центр.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ДАКА!!! Барнс слева сместился к центру и покатил мяч низом в штрафную площадь на Даку. Пэтсон с четырнадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    11'
    Лима в центре поля толкнул в спину Кастаня.
  • Фол, нарушение
    10'
    Дака перед чужой штрафной площадью руками завалил на газон Ветеску.
  • 10'
    Барнс слева навесил к дальней штанге, куда Сумаре почему-то не пошёл.
  • Угловой
    9'
    Мэддисон от углового флага откатил мяч на Лукмена. После ответной передачи Джеймсу не удалось слева прорваться в штрафную площадь.
  • 8'
    Удар Барнса слева от угла штрафной площади заблокировал Ветеска.
  • 7'
    Мэддисон слева ворвался в штрафную площадь, но в окружении соперников ничего интересного придумать не смог.
  • 6'
    Хозяева в центре поля уверенно контролируют мяч.
  • 5'
    Мэддисон слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    4'
    Мэддисон от углового флага навесил на Ндиди, который не смог сделать адресную скидку на партнёра.
  • 3'
    Обменялись атаками команды.Слиш справа с двадцати двух метров низом пробил по воротам. Шмейхель присел и забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Лестер" играет в синих футболках и белых трусах, "Легия" - в белых футболках и чёрный трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
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Где смотреть матч Лестер 3:1 Легия онлайн


Прогнозы на матч Лестер 3:1 Легия

Исход игры
Лестер
88.4% (129)
Ничья
9.6% (14)
Легия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (69)
Меньше
46.51% (60)
Обе команды забьют
Да
42.64% (55)
Нет
57.36% (74)
Популярный счёт
2:0 Лестер
32.2% (47)
2:1 Лестер
22.6% (33)
3:0 Лестер
10.3% (15)
3:1 Лестер
8.9% (13)
1:0 Лестер
6.2% (9)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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