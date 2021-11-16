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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Легия

История личных встреч

Лестер
Легия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дака Пэтсон 4 1
Перес Айосе 1 0.25
Барнс Харви 1 0.25
Амарти Даниэль 1 0.25
Ихеаначо Келечи 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Мэддисон Джеймс 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 2 0.5
Кастрати Лирим 1 0.25
Младенович Филип 0 0
Жозуэ Филипе 0 0
Мучи Эрнест 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 1 1
Сумаре Бубакари 2 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Томас Люк 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 3 0
Йоханссон Маттиас 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Младенович Филип 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Мишта Цезарий 1 0
Эмрели Махир 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2
Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2
Легия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2
Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
2. Легия Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
3. Лестер Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
4. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Легия Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лестер Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Спартак Москва Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Наполи Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Легия Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лестер Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Легия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Лестер 87.8% (36)
    X 12.2% (5)
    Легия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Легия
    1.20
    8.00
    23.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Легия онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Легия

    Исход игры
    Лестер
    87.8% (36)
    Ничья
    12.2% (5)
    Легия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (18)
    Нет
    53.85% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Лестер
    29.3% (12)
    2:1 Лестер
    24.4% (10)
    3:0 Лестер
    12.2% (5)
    3:1 Лестер
    9.8% (4)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    1:0 Лестер
    4.9% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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