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Лига конференций 2021-2022

Рома
2:0
Перерыв

Стадион:
Заря
0'
1:0
15' Гол
Перес Карлес
2:0
33' Гол
Дзаньоло Николо
2:0
41' Не забитый пенальти
Верету Жордан
1
Патрисиу
Руй
24
Кумбулла
Мараш
6
Смоллинг
Крис
23
Манчини
Джанлука
92
Эль-Шаарави
Стефан
77
Мхитарян
Генрих
17
Верету
Жордан
2
Карсдорп
Рик
22
Дзаньоло
Николо
11
Перес
Карлес
9
Абрахам
Тэмми
53
Мацапура
Дмитрий
6
Леовижилду
32
Имереков
Максим
15
Вернидуб
Виталий
45
Фаворов
Денис
4
Цвек
Ловро
28
Громов
Артём
23
Булеца
Сергей
22
Кабаев
Владислав
9
Захеди
Шахаб
90
Сайяд
Аллахьяр
Рома
Заря

История личных встреч

Рома
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Шаарави Стефан 3 0.6
Пеллегрини Лоренцо 2 0.4
Абрахам Тэмми 2 0.4
Перес Карлес 2 0.4
Смоллинг Крис 1 0.2
Манчини Джанлука 1 0.2
Дзаньоло Николо 1 0.2
Ибаньес Рожер 1 0.2
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 2 0.4
Громов Артём 1 0.2
Захеди Шахаб 1 0.2

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
3
27%
3
75%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2
Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0
Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6
Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2. Рома 2:0 Заявка 5 3 1 1 13 - 9 10
3. Заря 0:2 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
4. ЦСКА София 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 9 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Рома 2:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Заря 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. ЦСКА София 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 2:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
2. Заря 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. ЦСКА София 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Рома" пока что не испытывает проблем в домашнем матче с "Зарёй". Отдыхаем...
  • 45'
    "Рома" просто доигрывает первую половину встречи, ожидая скорого свистка на перерыв.
  • 44'
    Попытались через центральную ось сейчас подобраться к чужой штрафной площади луганчане, но не получилось - мяч снова потерян.
  • 43'
    Не зажглась игра после отражённого пенальти Мацапурой. "Заря" не пытается бежать сейчас вперёд большими силами.
  • Угловой
    42'
    Два угловых кряду с левого фланга подали римляне. После второй подачи Манчини пробивал головой, но мяч полетел намного выше ворот.
  • Не забитый пенальти
    41'
    МАЦАПУРА! Верету пробивал в правый нижний угол ворот, но Дмитрий угадал направление удара, и потащил мяч на угловой.
  • Пенальти!
    40'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЗАРИ"! Перес снова с правого фланга врывался в штрафную площадку, где был сбит Кабаевым.
  • 39'
    В ответной атаке гости заработали штрафной удар на левом фланге атаки. Подача последовала на дальнюю штангу, где в акробатическом кульбите пытался пробить Имереков, но не дотянулся до мяча Максим.
  • Опасный момент
    38'
    С правого края Перес сместился в центр, и метров с 16-ти пробивал в ближний нижний угол, но Мацапуре удалось в падении поймать мяч намертво.
  • 37'
    Всё равно не отказываются от агрессивного футбола луганчане, продолжая высоко прессинговать соперников на чужой половине поля.
  • 36'
    "Будё-Глимт" в параллельном матче обыгрывает софийский ЦСКА, Если дело закончится именно таким образом, то "Заря" лишится всех шансов на выход в плей-офф.
  • Описание гола
    35'
    Гол. 2:0. Николо Дзаньоло.
    Пошла вперёд "Заря" большими силами, но мяч был потерян, и Верету по центру разогнал контратаку, отдал мяч на правый край штрафной площади на Дзаньоло, который силовым ударом с правой ноги прошил Мацапуру.
  • Угловой
    34'
    Снова отбилась "Заря" после подачи углового, снова пыталась организовать контратаку, но опять Мхитарян сумел сработать на перехвате.
  • Опасный момент
    33'
    Дзаньоло врывался на правый край штрафной площади, и пытался с левой ноги пробить на исполнение, но под удар успел в подкате броситься один из защитников "Зари".
  • 32'
    Левым флангом теперь разгоняли гости контратаку, но передача в центр пошла в противоход Захеди, из-за чего мяч был перехвачен "волчицей".
  • Опасный момент
    31'
    Угловой теперь на правом фланге заработали украинцы, и после оригинального розыгрыша острый прострел вдоль ворот следовал, но снова Мхитаряну удалось разрядить ситуацию у своих ворот.
  • Угловой
    30'
    Снова отбились луганчане после подачи углового, и попытались даже контратаку организовать, но уже у своей штрафной площади Мхитарян сумел сработать на перехвате.
  • Опасный момент
    29'
    Дзаньоло с дальней дистанции с левой ноги пробил теперь точно в левый нижний угол, и Мацапуре пришлось потрудиться, чтобы в броске перевести мяч на угловой.
  • 28'
    Со стандартных положений пока что "Рома" не может угрожать воротам Мацапуры - защитники "Зари" на высоте у своих владений.
  • Угловой
    27'
    Мхитарян на скорости врывался на правый край штрафной площади, но Цвек в рискованном, но чистом подкате выбил мяч из-под ног армянина на угловой.
  • 26'
    Принялись теперь римляне просто катать мяч поперёк поля на своей половине, заставляя соперников много и бессмысленно бегать.
  • 24'
    Дзаньоло также решил попытать счастья дальним ударом, но мяч после его выстрела улетел намного выше ворот.
  • Опасный момент
    23'
    Цвек с дальней дистанции снова плотно пробил по воротам хозяев, но Патрисиу всё видел, да и мяч полетел прямо по центру, поэтому португалец справился.
  • 22'
    Фаворов подключился по правому флангу а атаку "Зари", но не смог сделать нормальный навес в центр - мяч свалился с ноги и улетел за ворота.
  • 21'
    Слишком сильную и высокую подачу с правого фланга с углового выполнил Перес, и мяч вышел за пределы поля на противоположной бровке.
  • Угловой
    20'
    После перехвата мяча Перес по правом флангу протащил мяч в атаку, но прострелить в штрафную площадку ему не позволили - мяч отбит на угловой.
  • 19'
    Решили немного успокоить игру сейчас гости, принявшись пасоваться поперёк поля. "Рома" сейчас не стремится идти в прессинг.
  • 18'
    Дзаньоло с левого фланга ворвался в штрафную площадку, но внутри уже растерялся, так и не придумав какое-то эффективное полезное действие.
  • 17'
    Захеди с правого фланга выполнил навес в штрафную площадку, и головой в борьбе пробивал Сайяд, но попасть в створ ворот у него не получилось.
  • 16'
    Рисковали луганчане, играя в агрессивный футбол против "Ромы", и пока что этот риск не оправдывается.
  • Описание гола
    15'
    Гол. 1:0. Карлес Перес.
    Быструю контратаку организовали римляне левым флангом, откуда эль-Шаарави классно выполнил прострел внешней стороной стопы правой ноги на дальнюю штангу, которую замкнул Перес.
  • Опасный момент
    13'
    Леовижилду подключился к атаке по левому флангу, откуда мощно простреливал вдоль ворот - Патрисиу отбил мяч перед собой, но первыми на отскоке оказались защитники "Ромы".
  • Фол, нарушение
    12'
    Отбились гости после подачи углового, а в борьбе за подбор со стороны римлян были нарушены правила.
  • Угловой
    11'
    Заброс прошёл на правый край штрафной площади на Абрахама, но очень цепко против того сыграл Вернидуб, сумев в чистом подкате выбить мяч на угловой.
  • 10'
    "Рома" сейчас немного смущена активностью прессинга со стороны "Зари". Непросто сейчас хозяевам поля даже пересекать центральную линию поля.
  • Угловой
    9'
    С левого фланга угловой обычным образом подали луганчане. Римляне отбились, после чего с подбора пробивал Леовижилдо, но мяч полетел намного мимо ворот.
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! От флажка последовал длинный пас за пределы штрафной площади, и в касание мощно пробивал Цвек, метя под левую штангу, и Патрисиу лишь с трудом перевёл мяч в броске на угловой.
  • Угловой
    7'
    Угловой на правом фланге заработала "Заря", стараниями Сайяда. Стандартные положения могут стать шансом для украинцев.
  • Фол, нарушение
    6'
    Дзаньоло в прессинге нарушил правила против Цвека.
  • 5'
    Стараются не зажиматься на своей половине поля луганчане. Пасуются они сейчас поперёк поля в центральной зоне.
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! После прострела с правого фланга Абрахам обязан был забивать, но форвард "Ромы" умудрился промахнуться с линии вратарской площади.
  • 3'
    У гостей в ответной атаке заброс на правый фланг атаки следовал на Захеди, но тот не успел добраться к мячу, прежде чем тот покинул пределы поля за лицевую линию.
  • Офсайд
    2'
    Сразу же на рандеву с Мацапурой выскочил Мхитарян, но не попал армянин в створ ворот, да и офсайд был зафиксирован у Генриха после передачи от Дзаньоло.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Верету Жордан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Дзаньоло Николо бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Перес Карлес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Рома 2:0 Заря онлайн


Прогнозы на матч Рома 2:0 Заря

Исход игры
Рома
92.2% (130)
Ничья
5% (7)
Заря
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.82% (62)
Меньше
51.18% (65)
Обе команды забьют
Да
27.56% (35)
Нет
72.44% (92)
Популярный счёт
2:0 Рома
42.6% (60)
3:0 Рома
18.4% (26)
3:1 Рома
12.1% (17)
2:1 Рома
7.1% (10)
4:1 Рома
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:0 Рома
1.4% (2)
5:0 Рома
1.4% (2)
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