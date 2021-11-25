Два угловых кряду с левого фланга подали римляне. После второй подачи Манчини пробивал головой, но мяч полетел намного выше ворот.

Не зажглась игра после отражённого пенальти Мацапурой. "Заря" не пытается бежать сейчас вперёд большими силами.

Попытались через центральную ось сейчас подобраться к чужой штрафной площади луганчане, но не получилось - мяч снова потерян.

Первый тайм окончен! "Рома" пока что не испытывает проблем в домашнем матче с "Зарёй". Отдыхаем...

41' МАЦАПУРА! Верету пробивал в правый нижний угол ворот, но Дмитрий угадал направление удара, и потащил мяч на угловой.

40' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЗАРИ"! Перес снова с правого фланга врывался в штрафную площадку, где был сбит Кабаевым.

39' В ответной атаке гости заработали штрафной удар на левом фланге атаки. Подача последовала на дальнюю штангу, где в акробатическом кульбите пытался пробить Имереков, но не дотянулся до мяча Максим.

38' С правого края Перес сместился в центр, и метров с 16-ти пробивал в ближний нижний угол, но Мацапуре удалось в падении поймать мяч намертво.

37' Всё равно не отказываются от агрессивного футбола луганчане, продолжая высоко прессинговать соперников на чужой половине поля.

36' "Будё-Глимт" в параллельном матче обыгрывает софийский ЦСКА, Если дело закончится именно таким образом, то "Заря" лишится всех шансов на выход в плей-офф.

35' Гол. 2:0. Николо Дзаньоло.

Пошла вперёд "Заря" большими силами, но мяч был потерян, и Верету по центру разогнал контратаку, отдал мяч на правый край штрафной площади на Дзаньоло, который силовым ударом с правой ноги прошил Мацапуру.

34' Снова отбилась "Заря" после подачи углового, снова пыталась организовать контратаку, но опять Мхитарян сумел сработать на перехвате.

33' Дзаньоло врывался на правый край штрафной площади, и пытался с левой ноги пробить на исполнение, но под удар успел в подкате броситься один из защитников "Зари".

32' Левым флангом теперь разгоняли гости контратаку, но передача в центр пошла в противоход Захеди, из-за чего мяч был перехвачен "волчицей".

31' Угловой теперь на правом фланге заработали украинцы, и после оригинального розыгрыша острый прострел вдоль ворот следовал, но снова Мхитаряну удалось разрядить ситуацию у своих ворот.

30' Снова отбились луганчане после подачи углового, и попытались даже контратаку организовать, но уже у своей штрафной площади Мхитарян сумел сработать на перехвате.

29' Дзаньоло с дальней дистанции с левой ноги пробил теперь точно в левый нижний угол, и Мацапуре пришлось потрудиться, чтобы в броске перевести мяч на угловой.

28' Со стандартных положений пока что "Рома" не может угрожать воротам Мацапуры - защитники "Зари" на высоте у своих владений.

27' Мхитарян на скорости врывался на правый край штрафной площади, но Цвек в рискованном, но чистом подкате выбил мяч из-под ног армянина на угловой.

26' Принялись теперь римляне просто катать мяч поперёк поля на своей половине, заставляя соперников много и бессмысленно бегать.

24' Дзаньоло также решил попытать счастья дальним ударом, но мяч после его выстрела улетел намного выше ворот.

23' Цвек с дальней дистанции снова плотно пробил по воротам хозяев, но Патрисиу всё видел, да и мяч полетел прямо по центру, поэтому португалец справился.

22' Фаворов подключился по правому флангу а атаку "Зари", но не смог сделать нормальный навес в центр - мяч свалился с ноги и улетел за ворота.

21' Слишком сильную и высокую подачу с правого фланга с углового выполнил Перес, и мяч вышел за пределы поля на противоположной бровке.

20' После перехвата мяча Перес по правом флангу протащил мяч в атаку, но прострелить в штрафную площадку ему не позволили - мяч отбит на угловой.

19' Решили немного успокоить игру сейчас гости, принявшись пасоваться поперёк поля. "Рома" сейчас не стремится идти в прессинг.

18' Дзаньоло с левого фланга ворвался в штрафную площадку, но внутри уже растерялся, так и не придумав какое-то эффективное полезное действие.

17' Захеди с правого фланга выполнил навес в штрафную площадку, и головой в борьбе пробивал Сайяд, но попасть в створ ворот у него не получилось.

16' Рисковали луганчане, играя в агрессивный футбол против "Ромы", и пока что этот риск не оправдывается.

15' Гол. 1:0. Карлес Перес.

Быструю контратаку организовали римляне левым флангом, откуда эль-Шаарави классно выполнил прострел внешней стороной стопы правой ноги на дальнюю штангу, которую замкнул Перес.

13' Леовижилду подключился к атаке по левому флангу, откуда мощно простреливал вдоль ворот - Патрисиу отбил мяч перед собой, но первыми на отскоке оказались защитники "Ромы".

12' Отбились гости после подачи углового, а в борьбе за подбор со стороны римлян были нарушены правила.

11' Заброс прошёл на правый край штрафной площади на Абрахама, но очень цепко против того сыграл Вернидуб, сумев в чистом подкате выбить мяч на угловой.

10' "Рома" сейчас немного смущена активностью прессинга со стороны "Зари". Непросто сейчас хозяевам поля даже пересекать центральную линию поля.

9' С левого фланга угловой обычным образом подали луганчане. Римляне отбились, после чего с подбора пробивал Леовижилдо, но мяч полетел намного мимо ворот.

8' ОПАСНО! От флажка последовал длинный пас за пределы штрафной площади, и в касание мощно пробивал Цвек, метя под левую штангу, и Патрисиу лишь с трудом перевёл мяч в броске на угловой.

7' Угловой на правом фланге заработала "Заря", стараниями Сайяда. Стандартные положения могут стать шансом для украинцев.

6' Дзаньоло в прессинге нарушил правила против Цвека.

5' Стараются не зажиматься на своей половине поля луганчане. Пасуются они сейчас поперёк поля в центральной зоне.

4' ОПАСНО! После прострела с правого фланга Абрахам обязан был забивать, но форвард "Ромы" умудрился промахнуться с линии вратарской площади.

3' У гостей в ответной атаке заброс на правый фланг атаки следовал на Захеди, но тот не успел добраться к мячу, прежде чем тот покинул пределы поля за лицевую линию.

2' Сразу же на рандеву с Мацапурой выскочил Мхитарян, но не попал армянин в створ ворот, да и офсайд был зафиксирован у Генриха после передачи от Дзаньоло.