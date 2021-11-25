Лига конференций 2021-2022
2:0
Перерыв
Стадион: Стадио Олимпико
1:0
15' ГолПерес Карлес
2:0
33' ГолДзаньоло Николо
2:0
41' Не забитый пенальтиВерету Жордан
11
Перес
Карлес
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Перес КарлесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
15'
1:0
33'
2:0
41'
2:0
История личных встреч
Рома
Заря
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.6
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.4
|Абрахам Тэмми
|2
|0.4
|Перес Карлес
|2
|0.4
|Смоллинг Крис
|1
|0.2
|Манчини Джанлука
|1
|0.2
|Дзаньоло Николо
|1
|0.2
|Ибаньес Рожер
|1
|0.2
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0.4
|Громов Артём
|1
|0.2
|Захеди Шахаб
|1
|0.2
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
3
27%
3
75%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2
Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0
Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6
Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Рома
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 9
|10
|3.
|Заря
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|4.
|ЦСКА София
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Рома
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Заря
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|ЦСКА София
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 2:0 Заря
Исход игры
Рома
92.2% (130)
Ничья
5% (7)
Заря
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.82% (62)
Меньше
51.18% (65)
Обе команды забьют
Да
27.56% (35)
Нет
72.44% (92)
Популярный счёт
2:0 Рома
42.6% (60)
3:0 Рома
18.4% (26)
3:1 Рома
12.1% (17)
2:1 Рома
7.1% (10)
4:1 Рома
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:0 Рома
1.4% (2)
5:0 Рома
1.4% (2)
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