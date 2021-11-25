  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Брондбю
0:0
Перерыв

Стадион:
Лион
0'
27' Желтая карточка
Греве Матиас
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
21
Да
Сильва
Дамьен
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
18
Шерки
Райан
19
Кейта
Хабиб
23
Мендес
Тьяго
11
Кадевере
Тино
20
Слимани
Ислам
9
Дембеле
Мусса
II
Брондбю
3-5-2
Лион
4-4-2

Ход матча

27'
Греве Матиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Лион

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экамби Карл Токо 6 1.2
Слимани Ислам 2 0.4
Ауа Уссем 2 0.4
Пакета Лукас 1 0.2
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюсто Мало 1 1
Боатенг Жером 2 0
Слимани Ислам 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Какере Максанс 1 0
Милагрес Энрике 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1
Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2
Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Глазго Рейнджерс 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
3. Спарта Прага 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
4. Брондбю 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Глазго Рейнджерс 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Спарта Прага 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Брондбю 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Глазго Рейнджерс 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Спарта Прага 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
4. Брондбю 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Милагрес Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Слимани Ислам нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Хабиб Кейта из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    45'
    Шерки Райан из команды Лион подал угловой слева.
  • 45'
    Хеггхейм Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Лион начинает контратаку
  • 45'
    Хедлунд Симон ошибается в защите.
  • 44'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 43'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    43'
    Дембеле Мусса II из команды Лион опасно и грубо сыграл. Френнруп Мортен пострадал.
  • 43'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Кастелло Лукеба из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 42'
    Шерки Райан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    41'
    Шерки Райан из команды Лион в офсайде
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Шиембе Кевин из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
  • 40'
    Контроль мяча: Брондбю: 41%, Лион: 59%.
  • 38'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Кадевере Тино упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!
  • 38'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кадевере Тино и Дембеле Мусса II из команды Лион.
  • Фол, нарушение
    37'
    Шиембе Кевин наказан за толчок Да Сильва Дамьен
  • Угловой
    37'
    Риверос Блас из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 37'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мало Густо из команды Лион.
  • 36'
    Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 35'
    Контроль мяча: Брондбю: 37%, Лион: 63%.
  • 35'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Риверос Блас из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 33'
    Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Офсайд
    31'
    Уре Микаэль из команды Брондбю в офсайде
  • 31'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Слимани Ислам нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 31'
    Кадевере Тино из команды Лион делает пас партнеру.
  • 30'
    Шерки Райан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Хорошие навыки показал Шерки Райан из команды Лион, красиво сыграв в пас с одноклубником.
  • 30'
    Контроль мяча: Брондбю: 40%, Лион: 60%.
  • 29'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Шиембе Кевин из команды Брондбю фолит на Мендес Тьяго, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • Желтая карточка
    27'
    Греве Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • 26'
    Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Кадевере Тино из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Хермансен Мадс из команды Брондбю плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 26'
    Кастелло Лукеба делает длинную передачу вперед
  • 25'
    Лион контролирует мяч.
  • 24'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Кадевере Тино нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 23'
    Шерки Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Шиембе Кевин наказан за толчок Мало Густо
  • 22'
    Контроль мяча: Брондбю: 42%, Лион: 58%.
  • 21'
    Шерки Райан пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
  • 21'
    Греве Матиас ошибается в защите.
  • 21'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Хабиб Кейта из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 20'
    Лион начинает контратаку
  • 20'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    20'
    Риверос Блас из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
  • 19'
    Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Бруус Андреас из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    18'
    Риверос Блас из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
  • 17'
    Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Бруус Андреас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 17'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 16'
    Кастелло Лукеба из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 15'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Какой промах! Риверос Блас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 14'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Контроль мяча: Брондбю: 39%, Лион: 61%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Шиембе Кевин
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Милагрес Энрике из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Греве Матиас.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Шерки Райан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Контроль мяча: Брондбю: 33%, Лион: 67%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 10'
    Бруус Андреас из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 10'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Риверос Блас из команды Брондбю делает пас партнеру.
  • 9'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Хабиб Кейта из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Лион контролирует мяч.
  • 5'
    Мало Густо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 3'
    VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Френнруп Мортен из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Хабиб Кейта
  • 3'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Махсо Андреас из команды Брондбю четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Дембеле Мусса II из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 2'
    Да Сильва Дамьен делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брондбю начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Брондбю 5.1% (7)
X 16.7% (23)
Лион 78.3% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Лион
3.32
3.82
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брондбю 0:0 Лион онлайн


Прогнозы на матч Брондбю 0:0 Лион

Исход игры
Брондбю
5.1% (7)
Ничья
16.7% (23)
Лион
78.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (72)
Меньше
44.19% (57)
Обе команды забьют
Да
69.77% (90)
Нет
30.23% (39)
Популярный счёт
1:2 Лион
42.8% (59)
0:1 Лион
15.2% (21)
1:1 Ничья
13% (18)
0:2 Лион
10.9% (15)
2:1 Брондбю
4.3% (6)
1:3 Лион
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 