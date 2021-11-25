Лига Европы 2021-2022
27' Желтая карточкаГреве Матиас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
17
Гюсто
Мало
18
Шерки
Райан
19
Кейта
Хабиб
23
Мендес
Тьяго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пакета ЛукасНападающий
-
52 Hugo Vogel
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Брондбю
Лион
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экамби Карл Токо
|6
|1.2
|Слимани Ислам
|2
|0.4
|Ауа Уссем
|2
|0.4
|Пакета Лукас
|1
|0.2
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Андрия
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюсто Мало
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1
Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2
Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Глазго Рейнджерс
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|3.
|Спарта Прага
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|4.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Глазго Рейнджерс
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Спарта Прага
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
Прогнозы на матч Брондбю 0:0 Лион
Исход игры
Брондбю
5.1% (7)
Ничья
16.7% (23)
Лион
78.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (72)
Меньше
44.19% (57)
Обе команды забьют
Да
69.77% (90)
Нет
30.23% (39)
Популярный счёт
1:2 Лион
42.8% (59)
0:1 Лион
15.2% (21)
1:1 Ничья
13% (18)
0:2 Лион
10.9% (15)
2:1 Брондбю
4.3% (6)
1:3 Лион
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!