  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Брондбю
1:3
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
27' Желтая карточка
Греве Матиас
1:0
51' Гол
Уре Микаэль
1:1
57' Гол
Шерки Райан
1:2
66' Гол
Шерки Райан
1:3
76' Гол
Слимани Ислам
78' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
79' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
84' Желтая карточка
Шиембе Кевин
90'+6
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
21
Да
Сильва
Дамьен
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
18
Шерки
Райан
19
Кейта
Хабиб
23
Мендес
Тьяго
11
Кадевере
Тино
20
Слимани
Ислам
9
Дембеле
Мусса
II
Брондбю
3-5-2
Лион
4-4-2

Ход матча

27'
Греве Матиас
 
51'
Уре Микаэль
1:0
57'
1:1
Шерки Райан
62'
Слимане Анис
Греве Матиас
 
63'
Менса Кевин
Риверос Блас
 
66'
1:2
Шерки Райан
(Гюсто Мало)
74'
 
Пакета Лукас
Дембеле Мусса
74'
 
Гимараэс Бруно
Мендес Тьяго
74'
 
Экамби Карл Токо
Кадевере Тино
74'
 
Какере Максанс
Кейта Хабиб
74'
Дивкович Марко
Уре Микаэль
 
75'
Каппис Кристиан
Радошевич Йосип
 
76'
1:3
Слимани Ислам
(Пакета Лукас)
78'
 
Да Сильва Дамьен
79'
 
Люкеба Кастелло
81'
Рустед Сигурд
Хеггхейм Хенрик
 
84'
Шиембе Кевин
 
87'
 
Hugo Vogel
Гюсто Мало

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Лион

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 1 0.2
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экамби Карл Токо 6 1.2
Слимани Ислам 3 0.6
Шерки Райан 2 0.4
Ауа Уссем 2 0.4
Пакета Лукас 1 0.2
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Какере Максанс 0 0
Гюсто Мало 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюсто Мало 1 1
Боатенг Жером 2 0
Слимани Ислам 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Какере Максанс 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Милагрес Энрике 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
14
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
100%
2
14%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1
Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2
Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Глазго Рейнджерс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
3. Спарта Прага Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
4. Брондбю Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Брондбю Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Глазго Рейнджерс Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Спарта Прага Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Брондбю Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Милагрес Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Слимани Ислам нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Хабиб Кейта из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    45'
    Шерки Райан из команды Лион подал угловой слева.
  • 45'
    Хеггхейм Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Лион начинает контратаку
  • 45'
    Хедлунд Симон ошибается в защите.
  • 44'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 43'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    43'
    Дембеле Мусса II из команды Лион опасно и грубо сыграл. Френнруп Мортен пострадал.
  • 43'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Кастелло Лукеба из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 42'
    Шерки Райан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    41'
    Шерки Райан из команды Лион в офсайде
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Шиембе Кевин из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
  • 40'
    Контроль мяча: Брондбю: 41%, Лион: 59%.
  • 38'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Кадевере Тино упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!
  • 38'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кадевере Тино и Дембеле Мусса II из команды Лион.
  • Фол, нарушение
    37'
    Шиембе Кевин наказан за толчок Да Сильва Дамьен
  • Угловой
    37'
    Риверос Блас из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 37'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мало Густо из команды Лион.
  • 36'
    Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 35'
    Контроль мяча: Брондбю: 37%, Лион: 63%.
  • 35'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Риверос Блас из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 33'
    Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Офсайд
    31'
    Уре Микаэль из команды Брондбю в офсайде
  • 31'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Слимани Ислам нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 31'
    Кадевере Тино из команды Лион делает пас партнеру.
  • 30'
    Шерки Райан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Хорошие навыки показал Шерки Райан из команды Лион, красиво сыграв в пас с одноклубником.
  • 30'
    Контроль мяча: Брондбю: 40%, Лион: 60%.
  • 29'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Шиембе Кевин из команды Брондбю фолит на Мендес Тьяго, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • Желтая карточка
    27'
    Греве Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • 26'
    Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Кадевере Тино из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Хермансен Мадс из команды Брондбю плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 26'
    Кастелло Лукеба делает длинную передачу вперед
  • 25'
    Лион контролирует мяч.
  • 24'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Кадевере Тино нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 23'
    Шерки Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Шиембе Кевин наказан за толчок Мало Густо
  • 22'
    Контроль мяча: Брондбю: 42%, Лион: 58%.
  • 21'
    Шерки Райан пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
  • 21'
    Греве Матиас ошибается в защите.
  • 21'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Хабиб Кейта из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 20'
    Лион начинает контратаку
  • 20'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    20'
    Риверос Блас из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
  • 19'
    Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Бруус Андреас из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    18'
    Риверос Блас из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
  • 17'
    Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Бруус Андреас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 17'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 16'
    Кастелло Лукеба из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 15'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Какой промах! Риверос Блас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 14'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Контроль мяча: Брондбю: 39%, Лион: 61%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Шиембе Кевин
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Милагрес Энрике из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Греве Матиас.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Шерки Райан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Контроль мяча: Брондбю: 33%, Лион: 67%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 10'
    Бруус Андреас из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 10'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Риверос Блас из команды Брондбю делает пас партнеру.
  • 9'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Хабиб Кейта из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Лион контролирует мяч.
  • 5'
    Мало Густо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 3'
    VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Френнруп Мортен из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Хабиб Кейта
  • 3'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Махсо Андреас из команды Брондбю четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Дембеле Мусса II из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 2'
    Да Сильва Дамьен делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брондбю начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Брондбю 5.1% (7)
X 16.7% (23)
Лион 78.3% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Брондбю 1:3 Лион онлайн


Прогнозы на матч Брондбю 1:3 Лион

Исход игры
Брондбю
5.1% (7)
Ничья
16.7% (23)
Лион
78.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (72)
Меньше
44.19% (57)
Обе команды забьют
Да
69.77% (90)
Нет
30.23% (39)
Популярный счёт
1:2 Лион
42.8% (59)
0:1 Лион
15.2% (21)
1:1 Ничья
13% (18)
0:2 Лион
10.9% (15)
2:1 Брондбю
4.3% (6)
1:3 Лион
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 