Лига Европы 2021-2022
27' Желтая карточкаГреве Матиас
1:0
51' ГолУре Микаэль
1:1
57' ГолШерки Райан
1:2
66' ГолШерки Райан
1:3
76' ГолСлимани Ислам
78' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
79' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
84' Желтая карточкаШиембе Кевин
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
17
Гюсто
Мало
18
Шерки
Райан
19
Кейта
Хабиб
23
Мендес
Тьяго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пакета ЛукасНападающий
-
52 Hugo Vogel
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
51'
1:0
57'
1:1
66'
1:2
76'
1:3
78'
79'
84'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Брондбю
Лион
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|1
|0.2
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экамби Карл Токо
|6
|1.2
|Слимани Ислам
|3
|0.6
|Шерки Райан
|2
|0.4
|Ауа Уссем
|2
|0.4
|Пакета Лукас
|1
|0.2
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|2
|0
|Павлович Андрия
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюсто Мало
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
14
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
100%
2
14%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1
Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2
Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|4.
|Брондбю
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|4.
|Брондбю
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Прогнозы на матч Брондбю 1:3 Лион
Исход игры
Брондбю
5.1% (7)
Ничья
16.7% (23)
Лион
78.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (72)
Меньше
44.19% (57)
Обе команды забьют
Да
69.77% (90)
Нет
30.23% (39)
Популярный счёт
1:2 Лион
42.8% (59)
0:1 Лион
15.2% (21)
1:1 Ничья
13% (18)
0:2 Лион
10.9% (15)
2:1 Брондбю
4.3% (6)
1:3 Лион
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!