Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Милагрес Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Хабиб Кейта из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

45' Хеггхейм Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Кастелло Лукеба из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Брондбю выполняет удар от ворот.

38' Кадевере Тино упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!

37' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мало Густо из команды Лион

36' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Лион выполняет удар от ворот.

35' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

30' Хорошие навыки показал Шерки Райан из команды Лион , красиво сыграв в пас с одноклубником.

29' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Греве Матиас получил желтую карточку от судьи

26' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кастелло Лукеба делает длинную передачу вперед

24' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

24' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Брондбю выполняет удар от ворот.

23' Шерки Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Шиембе Кевин наказан за толчок Мало Густо

21' Шерки Райан пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

21' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Хабиб Кейта из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

20' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

17' Бруус Андреас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

17' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Брондбю

16' Кастелло Лукеба из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

15' Лион выполняет удар от ворот.

15' Какой промах! Риверос Блас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

13' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Лион

10' Бруус Андреас из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

7' Хабиб Кейта из команды Лион отправил кросс в штрафную...

5' Мало Густо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

4' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

3' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брондбю начинает с центра поля