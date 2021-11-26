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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Юнайтед
0:0
Перерыв

Стадион:
Перт Глори
0'
3' Желтая карточка
Калвер Аарон
30' Желтая карточка
Косуке Ота
41' Желтая карточка
Клисби Джек
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
1
Jones
Brad1
2
Калвер
Аарон
5
Аспропотамитис
Джонатан
8
Косуке
Ота
21
Antonee
Burke-Gilroy
29
Лахман
Даррил
4
Luke
Bodnar
14
Клисби
Джек
7
Сардинеро
Адриан
18
Daniel
Stynes
9
Форнароли
Бруно
Вестерн Юнайтед
Перт Глори

Ход матча

3'
 
Калвер Аарон
30'
 
Косуке Ота
41'
 
Клисби Джек

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Перт Глори

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

3:0
5:4
0:2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 1 0.5
Luke Bodnar 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 1 0
Луштица Стивен 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 2 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Перт Глори
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Перт Глори 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вестерн Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Перт Глори 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вестерн Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Перт Глори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Юнайтед 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Клисби Джек получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Косуке Ота получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Калвер Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Перт Глори
2.26
3.65
3.80
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Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 0:0 Перт Глори онлайн


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