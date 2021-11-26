Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
3' Желтая карточкаКалвер Аарон
30' Желтая карточкаКосуке Ота
41' Желтая карточкаКлисби Джек
70' Желтая карточкаAntonee Burke-Gilroy
1:0
78' ГолУэнзел-Холлс Дилан
86' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Cameron Cook
-
-
-
42 Aiden Coyne
-
Главный тренер: Richard Garcia
Ход матча
3'
30'
41'
78'
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Перт Глори
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0.5
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|1
|0.5
|Luke Bodnar
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|2
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Перт Глори
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0