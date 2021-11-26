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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
0:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
31' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
41' Желтая карточка
Оддеи Брайан
0:1
67' Гол
Джакомелли Стефано
74'
1
Феста
Марко
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
3
Куомо
Джузеппе
29
Сала
Марко
8
Эстевес
Науэль
10
Бенали
Ахмед
15
Донса
Годфред
18
Оддеи
Брайан
9
Мулаттьери
Самуэле
24
Каргбо
Аугустус
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
14
Паделла
Эмануэле
24
Кальдерони
Марко
6
Дзонта
Лорис
11
Раноккья
Филиппо
18
Ди
Пардо
Алессандро
8
Проя
Федерико
34
Дальмонте
Никола
9
Дьяв
Давиде
Кротоне
4-3-3
Виченца Виртус
4-2-3-1

Ход матча

31'
 
Раноккья Филиппо
41'
Оддеи Брайан
 
46'
Марич Мирко
Каргбо Аугустус
 
57'
Дзанеллато Никколо
Донса Годфред
 
63'
 
Джакомелли Стефано
Дальмонте Никола
64'
 
Меджорини Риккардо
Проя Федерико
67'
0:1
Джакомелли Стефано
(Дьяв Давиде)
73'
Джаннотти Паскуале
Сала Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.43
Канестрелли Симоне 2 0.14
Марич Мирко 1 (1) 0.07
Бенали Ахмед 1 0.07
Донса Годфред 1 0.07
Неделчару Ионуц 1 0.07
Дзанеллато Никколо 1 0.07
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0
Каргбо Аугустус 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 3 0.21
Меджорини Риккардо 2 (2) 0.14
Дьяв Давиде 1 0.07
Джакомелли Стефано 1 0.07
Лонго Самуэле 1 0.07
Ерарди Марио 1 0.07
Тогордо Антони 1 0.07
Ди Пардо Алессандро 1 0.07
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дальмонте Никола 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаннотти Паскуале 4 1
Канестрелли Симоне 3 1
Молина Сальваторе 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Вулич Милош 3 0
Бенали Ахмед 2 0
Могос Василе 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 4 1
Ди Пардо Алессандро 3 1
Раноккья Филиппо 4 0
Джакомелли Стефано 2 1
Меджорини Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Крекко Лука 3 0
Брускаджин Маттео 3 0
Проя Федерико 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Ерарди Марио 2 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Дзонта Лорис 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Пропущено

24
27
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
4%
1
4%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
7
29%
29%
9
33%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2
Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1
Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 8 3 2 26 - 16 27
2. Пиза Заявка 13 7 4 2 20 - 11 25
3. Лечче Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
4. Кремонезе Заявка 13 6 4 3 17 - 12 22
5. Реджина Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
6. Фрозиноне Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Асколи Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
8. Монца Заявка 13 5 6 2 14 - 12 21
9. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
10. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
11. Беневенто Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 13 5 2 6 21 - 20 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. Козенца Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 18 - 16 14
17. Алессандрия Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
18. Кротоне 0:1 Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус 1:0 Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 13 0 3 10 8 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
11. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
12. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
15. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
18. Кротоне 0:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус 1:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
9. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
11. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
12. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Виченца Виртус 1:0 Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
15. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
16. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
19. Кротоне 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Брайан Оддей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Раноккья Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кротоне 0:1 Виченца Виртус онлайн


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