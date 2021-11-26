Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Эцио Шида
31' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
41' Желтая карточкаОддеи Брайан
0:1
67' ГолДжакомелли Стефано
80' Желтая карточкаБенали Ахмед
90' Желтая карточкаДзонта Лорис
29
Сала
Марко
10
Бенали
Ахмед
18
Оддеи
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Оддеи БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ерарди МариоЗащитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
31'
41'
67'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.43
|Канестрелли Симоне
|2
|0.14
|Марич Мирко
|1 (1)
|0.07
|Бенали Ахмед
|1
|0.07
|Донса Годфред
|1
|0.07
|Неделчару Ионуц
|1
|0.07
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.07
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|3
|0.21
|Джакомелли Стефано
|2
|0.14
|Меджорини Риккардо
|2 (2)
|0.14
|Дьяв Давиде
|1
|0.07
|Лонго Самуэле
|1
|0.07
|Ерарди Марио
|1
|0.07
|Тогордо Антони
|1
|0.07
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.07
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дальмонте Никола
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|3
|1
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Молина Сальваторе
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Вулич Милош
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Джакомелли Стефано
|2
|1
|Меджорини Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Крекко Лука
|3
|0
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
1
4%
1
4%
1-15
4
16%
4
15%
16-30
7
28%
9
33%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
5
20%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2
Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1
Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:1 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|2.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|Пиза
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|5.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|10.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|11.
|Беневенто
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|1:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|3.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Тернана
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|12.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|15.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|19.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1