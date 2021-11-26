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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
3:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
21' Желтая карточка
Бухальфа Карло
1:0
34' Гол
Саллер Бенедикт
36' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
1:1
47' Гол
Дафернер Кристоф
59' Желтая карточка
Дафернер Кристоф
74' Желтая карточка
Безушков Макс
2:1
80' Гол
Калисканер Каан
3:1
82' Гол
Макридис Хараламбос
89' Желтая карточка
Беккер Робин
90'+4
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
4
Бесте
Ян-Никлас
22
Бухальфа
Карло
7
Безушков
Макс
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
14
Отто
Давид
1
Бролль
Кевин
16
Беккер
Робин
21
Золльбауэр
Михаэль
23
Аидонис
Антонис
2
Гиорбелидзе
Гурам
5
Штарк
Янник
28
Вилль
Пауль
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
8
Мершель
Хайнц
33
Дафернер
Кристоф
25
Боррьелло
Брендон
Ян
4-4-2
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ян
Динамо Дрезден

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:2
Б3
2:3
Б3
2:1
Б2
3:1
Б2
0:0
Б3
0:1
Б3
1:1
Б3
0:2
Б3
2:0
Б3
3:1
Б3
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безушков Макс 5 (1) 0.33
Сингх Сарприт 4 0.27
Бесте Ян-Никлас 3 0.2
Гимбер Бенедикт 3 0.2
Макридис Хараламбос 3 0.2
Отто Давид 2 0.13
Альберс Андреас 2 (1) 0.13
Калисканер Каан 2 0.13
Звартс Йоэл 2 0.13
Бухальфа Карло 2 0.13
Векессер Эрик 1 0.07
Саллер Бенедикт 1 0.07
Брайткройц Стив 1 0.07
Кеннеди Скотт 1 0.07
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 7 (1) 0.47
Мершель Хайнц 3 0.2
Шретер Моррис 1 0.07
Влачодимос Панайотис 1 0.07
Книппинг Тим 1 0.07
Май Себастиан 1 0.07
Лёв Крис 1 0.07
Каде Юлиус 1 0.07
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Сингх Сарприт 4 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Бухальфа Карло 3 0
Саллер Бенедикт 2 0
Векессер Эрик 2 0
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Отто Давид 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккер Робин 3 1
Золльбауэр Михаэль 4 0
Дафернер Кристоф 4 0
Штарк Янник 3 0
Лёв Крис 3 0
Акото Михаэль 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
14%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
4
18%
2
29%
46-60
2
9%
3
43%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
6
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
25%
6
38%
76-90

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

32
16
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
5
16%
1
6%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
4
25%
31-45
4
13%
4
25%
46-60
5
16%
6
38%
61-75
7
22%
1
6%
76-90

Пропущено

21
21
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
5%
5
24%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
7
33%
1
5%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
24%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3
Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0
Динамо Дрезден
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3
Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 9 2 3 31 - 16 29
2. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
3. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
7. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
8. Шальке 04 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
9. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
10. Карлсруэ Заявка 14 4 6 4 21 - 21 18
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
13. Фортуна Заявка 15 4 4 7 19 - 22 16
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
16. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
17. Зандхаузен Заявка 14 3 3 8 14 - 28 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
6. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
7. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
8. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
11. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
12. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
13. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Ransford Koenigsdoerffer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Саллер Бенедикт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Бухальфа Карло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ян 3:1 Динамо Дрезден онлайн


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