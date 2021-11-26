Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
21' Желтая карточкаБухальфа Карло
1:0
34' ГолСаллер Бенедикт
36' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
1:1
47' ГолДафернер Кристоф
59' Желтая карточкаДафернер Кристоф
74' Желтая карточкаБезушков Макс
2:1
80' ГолКалисканер Каан
3:1
82' ГолМакридис Хараламбос
89' Желтая карточкаБеккер Робин
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
14
Отто
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Каде ЮлиусЗащитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Защитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
21'
34'
1:0
47'
59'
74'
80'
82'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Ян
Динамо Дрезден
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.33
|Сингх Сарприт
|4
|0.27
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.2
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.2
|Макридис Хараламбос
|3
|0.2
|Отто Давид
|2
|0.13
|Альберс Андреас
|2 (1)
|0.13
|Калисканер Каан
|2
|0.13
|Звартс Йоэл
|2
|0.13
|Бухальфа Карло
|2
|0.13
|Векессер Эрик
|1
|0.07
|Саллер Бенедикт
|1
|0.07
|Брайткройц Стив
|1
|0.07
|Кеннеди Скотт
|1
|0.07
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|7 (1)
|0.47
|Мершель Хайнц
|3
|0.2
|Шретер Моррис
|1
|0.07
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.07
|Книппинг Тим
|1
|0.07
|Май Себастиан
|1
|0.07
|Лёв Крис
|1
|0.07
|Каде Юлиус
|1
|0.07
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Сингх Сарприт
|4
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Бухальфа Карло
|3
|0
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Отто Давид
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккер Робин
|3
|1
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|Дафернер Кристоф
|4
|0
|Штарк Янник
|3
|0
|Лёв Крис
|3
|0
|Акото Михаэль
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
7
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
14%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
4
18%
2
29%
46-60
2
9%
3
43%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
6
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
25%
6
38%
76-90
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
32
16
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
5
16%
1
6%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
4
25%
31-45
4
13%
4
25%
46-60
5
16%
6
38%
61-75
7
22%
1
6%
76-90
Пропущено
21
21
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
5%
5
24%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
7
33%
1
5%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
24%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3
Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0
Динамо Дрезден
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3
Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 16
|29
|2.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 25
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 28
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|7.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3