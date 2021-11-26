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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
0:0
Перерыв

Стадион:
Хайденхайм
0'
12' Желтая карточка
Бодзек Адам
43' Желтая карточка
Зоботка Марсель
1
Вольф
Рафаэль
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
46
Обердорф
Тим
22
Кутрис
Леонардо
20
Нарей
Халед
13
Бодзек
Адам
31
Зоботка
Марсель
12
Петерсон
Кристофер
19
Ийоха
Эммануэль
28
Хеннингс
Роувен
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
3
Шёппнер
Ян
8
Гейпль
Андреас
19
Фёренбах
Йонас
24
Кюльветтер
Кристиан
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
Фортуна
4-4-2
Хайденхайм
4-2-3-1

Ход матча

12'
Бодзек Адам
 
43'
Зоботка Марсель
 

История личных встреч

Фортуна
Хайденхайм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 6 (3) 0.4
Нарей Халед 4 0.27
Боженик Роберт 2 0.13
Кларер Кристоф 2 0.13
Петерсон Кристофер 1 0.07
Хоффманн Андре 1 0.07
Циммерман Маттиас 1 0.07
Аппелькамп Синта 1 0.07
Клаус Феликс 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.27
Мор Тобиас 3 (1) 0.2
Лайпертц Роберт 2 0.13
Хюсинг Оливер 2 0.13
Майнка Патрик 1 0.07
Кюльветтер Кристиан 1 0.07
Шмидт Патрик II 1 0.07
Шиммер Штефан 1 0.07
Томалла Денис 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Бодзек Адам 3 0
Петерсон Кристофер 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Клаус Феликс 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Гейпль Андреас 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Буш Марнон 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Мор Тобиас 2 0
Лайпертц Роберт 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Мэлоун Морис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
5
63%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

18
17
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
11%
4
24%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
2
11%
7
41%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
2
9%
10
56%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1
Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0
Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 9 2 3 31 - 16 29
2. Ян 1:0 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
3. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
7. Шальке 04 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
8. Хайденхайм 0:0 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
10. Карлсруэ Заявка 14 4 6 4 21 - 21 18
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Фортуна 0:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 21 17
13. Динамо Дрезден 0:1 Заявка 15 5 1 9 15 - 19 16
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
16. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
17. Зандхаузен Заявка 14 3 3 8 14 - 28 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян 1:0 Заявка 8 5 2 1 20 - 11 17
4. Хайденхайм 0:0 Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
6. Динамо Дрезден 0:1 Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
7. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
8. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна 0:0 Заявка 7 1 4 2 11 - 11 7
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян 1:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна 0:0 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Хайденхайм 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
17. Динамо Дрезден 0:1 Заявка 8 1 1 6 6 - 14 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Бодзек Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Хайденхайм
2.23
3.62
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 0:0 Хайденхайм онлайн


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