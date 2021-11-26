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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
0:1
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
12' Желтая карточка
Бодзек Адам
43' Желтая карточка
Зоботка Марсель
79' Желтая карточка
Клаус Феликс
0:1
90' Гол
Лайпертц Роберт
90'+5
1
Вольф
Рафаэль
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
46
Обердорф
Тим
22
Кутрис
Леонардо
20
Нарей
Халед
13
Бодзек
Адам
31
Зоботка
Марсель
12
Петерсон
Кристофер
19
Ийоха
Эммануэль
28
Хеннингс
Роувен
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
3
Шёппнер
Ян
8
Гейпль
Андреас
19
Фёренбах
Йонас
24
Кюльветтер
Кристиан
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
Фортуна
4-4-2
Хайденхайм
4-2-3-1

Ход матча

12'
Бодзек Адам
 
43'
Зоботка Марсель
 
60'
 
Лайпертц Роберт
Кюльветтер Кристиан
60'
 
Бурнич Дженис
Гейпль Андреас
68'
Клаус Феликс
Петерсон Кристофер
 
78'
 
Мэлоун Морис
Мор Тобиас
79'
Клаус Феликс
 
90'
0:1
Лайпертц Роберт
(Буш Марнон)

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 13
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Фортуна
Хайденхайм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 6 (3) 0.4
Нарей Халед 4 0.27
Боженик Роберт 2 0.13
Кларер Кристоф 2 0.13
Петерсон Кристофер 1 0.07
Хоффманн Андре 1 0.07
Циммерман Маттиас 1 0.07
Аппелькамп Синта 1 0.07
Клаус Феликс 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.27
Лайпертц Роберт 3 0.2
Мор Тобиас 3 (1) 0.2
Хюсинг Оливер 2 0.13
Майнка Патрик 1 0.07
Кюльветтер Кристиан 1 0.07
Шмидт Патрик II 1 0.07
Шиммер Штефан 1 0.07
Томалла Денис 0 0
Буш Марнон 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Бодзек Адам 3 0
Зоботка Марсель 3 0
Клаус Феликс 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Гейпль Андреас 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Буш Марнон 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Мор Тобиас 2 0
Лайпертц Роберт 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Мэлоун Морис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
5
63%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
11%
4
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
2
11%
8
44%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
2
9%
10
56%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
30%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1
Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0
Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 9 2 3 31 - 16 29
2. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
3. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
7. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
8. Шальке 04 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
9. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
10. Карлсруэ Заявка 14 4 6 4 21 - 21 18
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
13. Фортуна Заявка 15 4 4 7 19 - 22 16
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
16. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
17. Зандхаузен Заявка 14 3 3 8 14 - 28 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
6. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
7. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
8. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
11. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
12. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
13. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Бодзек Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фортуна 0:1 Хайденхайм онлайн


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