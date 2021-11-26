Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
12' Желтая карточкаБодзек Адам
43' Желтая карточкаЗоботка Марсель
79' Желтая карточкаКлаус Феликс
0:1
90' ГолЛайпертц Роберт
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
13
Бодзек
Адам
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Kai Eisele
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
-
25 Штарк ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
12'
43'
79'
90'
0:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 5
-
11 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 13
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Фортуна
Хайденхайм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|6 (3)
|0.4
|Нарей Халед
|4
|0.27
|Боженик Роберт
|2
|0.13
|Кларер Кристоф
|2
|0.13
|Петерсон Кристофер
|1
|0.07
|Хоффманн Андре
|1
|0.07
|Циммерман Маттиас
|1
|0.07
|Аппелькамп Синта
|1
|0.07
|Клаус Феликс
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|4
|0.27
|Лайпертц Роберт
|3
|0.2
|Мор Тобиас
|3 (1)
|0.2
|Хюсинг Оливер
|2
|0.13
|Майнка Патрик
|1
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.07
|Шмидт Патрик II
|1
|0.07
|Шиммер Штефан
|1
|0.07
|Томалла Денис
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Бодзек Адам
|3
|0
|Зоботка Марсель
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
5
63%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
11%
4
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
2
11%
8
44%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
2
9%
10
56%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
30%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1
Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0
Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 16
|29
|2.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 25
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 28
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|7.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3