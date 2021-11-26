Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Ceres Park
2' Желтая карточкаПоульсен Николай
2' Желтая карточкаХелениус Никлас
1:0
17' ГолБунду Мустафа
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Орхус
Силькеборг
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|3 (2)
|0.18
|Андерсон Микаэль
|3
|0.18
|Каль Эрик
|2
|0.12
|Бунду Мустафа
|2
|0.12
|Торстейнссон Йон
|2
|0.12
|Frederik Brandhof
|1
|0.06
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.06
|Курминовски Давид
|1
|0.06
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|7
|0.41
|Sebastian Joergensen
|6
|0.35
|Хелениус Никлас
|6 (1)
|0.35
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.12
|Alexander Lind
|1
|0.06
|Бринк Марк
|1
|0.06
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.06
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.06
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Гояни Роберт
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|7
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Лунд Оливер
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мортенсен Патрик
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Хелениус Никлас
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
|Oliver Sonne
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
29%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
3
27%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
9
6
8 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
15
25
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
13%
2
8%
1-15
4
27%
5
20%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
7
28%
61-75
1
7%
7
28%
76-90
Пропущено
17
15
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
12%
2
13%
1-15
6
35%
1
7%
16-30
5
29%
29%
4
27%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0
Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1
Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|11
|1
|4
|30 - 15
|34
|2.
|Копенгаген
|16
|8
|6
|2
|31 - 12
|30
|3.
|Ольборг
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|4.
|Раннерс
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|5.
|Брондбю
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|6.
|Силькеборг
|0:1
|17
|5
|9
|3
|25 - 16
|24
|7.
|Орхус
|1:0
|17
|6
|5
|6
|15 - 18
|23
|8.
|Виборг
|16
|4
|7
|5
|25 - 26
|19
|9.
|Нордшелланн
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
|10.
|Оденсе
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|11.
|Сённерйюск
|16
|2
|3
|11
|10 - 32
|9
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|2.
|Брондбю
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Орхус
|1:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|5.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Силькеборг
|0:1
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|8
|2
|2
|4
|6 - 16
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|0:1
|9
|2
|5
|2
|14 - 10
|11
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Орхус
|1:0
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0