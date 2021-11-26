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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Силькеборг
0'
2' Желтая карточка
Поульсен Николай
2' Желтая карточка
Хелениус Никлас
1:0
17' Гол
Бунду Мустафа
27'
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
8
Андерсон
Микаэль
27
Грёнбек
Альберт
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
5
Oliver
Sonne
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Орхус
4-1-4-1
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

2'
Поульсен Николай
 
2'
 
Хелениус Никлас
17'
Бунду Мустафа
(Грёнбек Альберт)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Орхус
Силькеборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СДП
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 3 (2) 0.18
Андерсон Микаэль 3 0.18
Каль Эрик 2 0.12
Бунду Мустафа 2 0.12
Торстейнссон Йон 2 0.12
Frederik Brandhof 1 0.06
Биссек Янн-Аурель 1 0.06
Курминовски Давид 1 0.06
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 7 0.41
Sebastian Joergensen 6 0.35
Хелениус Никлас 6 (1) 0.35
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.12
Alexander Lind 1 0.06
Бринк Марк 1 0.06
Рёйкьер Никлас 1 0.06
Фредерик Карстенсен 1 0.06
Карстенсен Расмус 0 0
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Торстейнссон Йон 6 0
Лунд Оливер 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 2 0
Хелениус Никлас 1 0
Ларсен Николай 1 0
Гояни Роберт 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Oliver Sonne 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
29%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
3
27%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

9
6
8 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

15
25
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
13%
2
8%
1-15
4
27%
5
20%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
7
28%
61-75
1
7%
7
28%
76-90

Пропущено

17
15
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
12%
2
13%
1-15
6
35%
1
7%
16-30
5
29%
29%
4
27%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0
Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1
Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Ольборг 16 8 4 4 26 - 17 28
4. Раннерс 16 8 4 4 23 - 18 28
5. Брондбю 16 7 6 3 24 - 20 27
6. Силькеборг 0:1 17 5 9 3 25 - 16 24
7. Орхус 1:0 17 6 5 6 15 - 18 23
8. Виборг 16 4 7 5 25 - 26 19
9. Нордшелланн 16 4 4 8 20 - 29 16
10. Оденсе 16 3 7 6 23 - 24 16
11. Сённерйюск 16 2 3 11 10 - 32 9
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Орхус 1:0 9 5 2 2 12 - 8 17
4. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 0:1 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
9. Оденсе 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 0:1 9 2 5 2 14 - 10 11
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 1:0 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Силькеборг
2.65
3.59
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орхус 1:0 Силькеборг онлайн


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