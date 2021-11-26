Первый тайм

26' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Орхус

25' Какой промах! Хелениус Никлас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

25' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

22' Гояни Роберт нанес удар издали, а Йеспер Хансен отбил его обратно в игру!

21' Удар от ворот произведет Силькеборг

21' Линкс Гифт не смог попасть в створ ударом издали

21' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Силькеборг выполняет удар от ворот.

19' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

19' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

17' Альберт Гроенбек сделал результативную передачу.

17' Г О О О О Л - Бунду Мустафа забивает с левой ноги!

17' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

16' Валлис Николай из команды Силькеборг высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Йеспер Хансен, но его отбил вратарь на угловой.

15' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Альберт Гроенбек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Удар от ворот произведет Орхус

13' Игрок Хелениус Никлас из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Валлис Николай из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

8' Альберт Гроенбек из команды Орхус пасует в штрафную, но Ларсен Николай выходит и ловит мяч.

7' Удар от ворот произведет Орхус

6' Силькеборг выполняет удар от ворот.

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Рефери не любит споров - именно за это Поульсен Николай сейчас получил желтую

2' Рефери не любит споров - именно за это Хелениус Никлас сейчас получил желтую

2' Матч остановлен

2' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Альберт Гроенбек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Орхус начинает с центра поля