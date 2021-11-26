Второй тайм начался

Идет дождь, трудные условия для игроков.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О Л - Расмус Карстенсен забивает с правой ноги!

Расмус Карстенсен мяч отрикошетил от ворот

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Орхус

46' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

46' Йеспер Хансен не дал случится голу! Себастьян Йоргенсен должен был забивать, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв

46' Хелениус Никлас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

46' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

45' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Силькеборг

44' Альберт Гроенбек из команды Орхус пробил со штрафного, но очень мимо цели.

43' Оливер Сонн из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

42' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Тингагер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

41' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Орхус

38' Хелениус Никлас из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

36' Как он промахнулся? Андерсон Микаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

35' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

35' Матч остановлен

34' Альберт Гроенбек из команды Орхус подал угловой слева.

32' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Себастьян Йоргенсен нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Хансен не удержал его в руках.

30' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Тордарсон Стефан-Тейтюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Силькеборг выполняет удар от ворот.

27' Как он промахнулся? Д'Альберто Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Орхус

25' Какой промах! Хелениус Никлас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

25' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

22' Гояни Роберт нанес удар издали, а Йеспер Хансен отбил его обратно в игру!

21' Удар от ворот произведет Силькеборг

21' Линкс Гифт не смог попасть в створ ударом издали

21' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Силькеборг выполняет удар от ворот.

19' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

19' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

17' Альберт Гроенбек сделал результативную передачу.

17' Г О О О О Л - Бунду Мустафа забивает с левой ноги!

17' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

16' Валлис Николай из команды Силькеборг высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Йеспер Хансен, но его отбил вратарь на угловой.

15' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Альберт Гроенбек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Удар от ворот произведет Орхус

13' Игрок Хелениус Никлас из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Валлис Николай из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

8' Альберт Гроенбек из команды Орхус пасует в штрафную, но Ларсен Николай выходит и ловит мяч.

7' Удар от ворот произведет Орхус

6' Силькеборг выполняет удар от ворот.

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Рефери не любит споров - именно за это Поульсен Николай сейчас получил желтую

2' Рефери не любит споров - именно за это Хелениус Никлас сейчас получил желтую

2' Матч остановлен

2' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Альберт Гроенбек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Орхус начинает с центра поля