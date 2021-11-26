Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Виа дель Маре
0:1
10' ГолФалетти Сесар
1:1
11' ГолМайер Жан
2:1
43' ГолСтрефецца Габриэль
37
Майер
Жан
42
Бобен
Матия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
Ход матча
10'
11'
1:1
43'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Лечче
Тернана
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|8 (2)
|0.57
|Стрефецца Габриэль
|5
|0.36
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.29
|Майер Жан
|1
|0.07
|Родригес Пабло
|1
|0.07
|Туиа Алессандро
|1
|0.07
|Дермаку Кастриот
|1
|0.07
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.07
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Гарджуло Марио
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|6 (1)
|0.43
|Фалетти Сесар
|6
|0.43
|Партипило Антони
|3
|0.21
|Маццокки Симоне
|2
|0.14
|Дефенди Марино
|1
|0.07
|Мартелла Бруно
|1
|0.07
|Капоне Кристиан
|1
|0.07
|Соренсен Фредерик
|1
|0.07
|Палумбо Антонио
|1
|0.07
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Юлманд Мортен
|2
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|5
|0
|Пройетти Маттиа
|3
|1
|Партипило Антони
|4
|0
|Агацци Давиде
|2
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Бобен Матия
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
4
40%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
6
43%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
5
38%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
21
23
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
19%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
2
10%
6
26%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
3
17%
46-60
3
30%
4
22%
61-75
1
10%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0
Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3
Тернана
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1
Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:1 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|2.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|Пиза
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|5.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|10.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|11.
|Беневенто
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|1:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|3.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Тернана
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|12.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|15.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|19.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1