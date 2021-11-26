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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
3:3
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
0:1
10' Гол
Фалетти Сесар
1:1
11' Гол
Майер Жан
2:1
43' Гол
Стрефецца Габриэль
2:2
56' Гол
Доннарумма Альфредо
3:2
58' Гол в свои ворота
Бобен Матия
69' Желтая карточка
Бобен Матия
3:3
72' Гол
Партипило Антони
82' Желтая карточка
Сальцано Аньелло
90' Желтая карточка
Яннарилли Энтони
90' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
90'+6
21
Габриэл
Васконселлос
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
30
Баррека
Антонио
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
23
Бьёркенгрен
Йон
27
Стрефецца
Габриэль
11
Оливьери
Марко
10
Ди
Мариано
Франческо
1
Яннарилли
Энтони
29
Диаките
Салим
6
Контек
Иван
42
Бобен
Матия
87
Мартелла
Бруно
8
Пройетти
Маттиа
80
Куцупиас
Илиас
21
Партипило
Антони
17
Фалетти
Сесар
11
Капоне
Кристиан
99
Доннарумма
Альфредо
Лечче
4-3-3
Тернана
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Тернана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:4
СCA
1:1
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 8 (2) 0.57
Стрефецца Габриэль 6 0.43
Ди Мариано Франческо 4 0.29
Майер Жан 1 0.07
Родригес Пабло 1 0.07
Туиа Алессандро 1 0.07
Дермаку Кастриот 1 0.07
Бьёркенгрен Йон 1 0.07
Гарджуло Марио 0 0
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 7 (1) 0.5
Фалетти Сесар 6 0.43
Партипило Антони 4 0.29
Маццокки Симоне 2 0.14
Дефенди Марино 1 0.07
Мартелла Бруно 1 0.07
Капоне Кристиан 1 0.07
Соренсен Фредерик 1 0.07
Палумбо Антонио 1 0.07
Пагера Фабрицио 0 0
Пройетти Маттиа 0 0
Фурлан Федерико 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Туиа Алессандро 2 0
Лучиони Фабио 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Юлманд Мортен 2 0
Родригес Пабло 1 0
Кода Массимо 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Дермаку Кастриот 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 5 0
Пройетти Маттиа 3 1
Партипило Антони 4 0
Агацци Давиде 2 1
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Дефенди Марино 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
13%
5
36%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
7
44%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
25%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
5
38%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

23
27
15 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
22%
5
19%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
7
30%
4
15%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
2
9%
7
26%
61-75
4
17%
4
15%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
14%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
5
36%
3
15%
46-60
4
29%
4
20%
61-75
1
7%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0
Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3
Тернана
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1
Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 8 3 2 26 - 16 27
2. Пиза Заявка 13 7 4 2 20 - 11 25
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Кремонезе Заявка 13 6 4 3 17 - 12 22
5. Реджина Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
6. Фрозиноне Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Асколи Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
8. Монца Заявка 13 5 6 2 14 - 12 21
9. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
10. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
11. Беневенто Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. Козенца Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 18 - 16 14
17. Алессандрия Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
18. Кротоне Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 13 0 3 10 8 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
11. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
12. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
15. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
9. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
11. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
12. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
15. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
16. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
19. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Стрефецца Габриэль бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Майер Жан бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Фалетти Сесар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лечче 3:3 Тернана онлайн


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