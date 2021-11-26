Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Stade Joseph Marien
0:1
13' ГолДе Норре Каспер
34' Желтая карточкаВанзейр Данте
49
Морис
Антони
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
13'
0:1
34'
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
АХ Лёвен
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|13 (1)
|0.81
|Ванзейр Данте
|10
|0.63
|Casper Nielsen2
|3
|0.19
|Митома Каору
|3
|0.19
|Теума Тедди
|2 (1)
|0.13
|Loic Lapoussin
|2
|0.13
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0.13
|Senne Lynen
|1
|0.06
|Ниукоп Барт
|1
|0.06
|Амани Жан
|1
|0.06
|Matthew Sorinola
|1
|0.06
|Багер Йонас
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|4 (1)
|0.25
|Мертенс Матье
|3
|0.19
|Анри Тома
|3 (1)
|0.19
|Мерсье Ксавье
|2
|0.13
|Шенгелия Леван
|2
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.13
|Озкаджар Дженк
|2
|0.13
|Де Норре Каспер
|1
|0.06
|Де Сарт Алексис
|1
|0.06
|Резаи Кавех
|0
|0
|Шакла Софьян
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Аль-Тамари Мусса
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|4
|0
|Ниукоп Барт
|3
|0
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Matthew Sorinola
|2
|0
|Casper Nielsen2
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Митома Каору
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Шрейверс Сьебе
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
4
57%
4
31%
76-90
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
4
36%
61-75
5
22%
4
36%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
39
20
18 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
6
15%
2
10%
1-15
5
13%
1
5%
16-30
7
18%
3
15%
31-45
8
21%
3
15%
46-60
5
13%
4
20%
61-75
8
21%
7
35%
76-90
Пропущено
15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
6
25%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
6
40%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2
АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:1
|16
|11
|1
|4
|40 - 15
|34
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Андерлехт
|15
|5
|7
|3
|28 - 21
|22
|7.
|Эйпен
|15
|6
|3
|6
|24 - 22
|21
|8.
|Генк
|15
|6
|3
|6
|28 - 25
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Синт-Трейден
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|11.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|12.
|АХ Лёвен
|1:0
|16
|4
|8
|4
|20 - 25
|20
|13.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|14.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|19 - 32
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 28
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|2
|3
|10
|15 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:1
|8
|5
|0
|3
|17 - 7
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|АХ Лёвен
|1:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:1
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Кортрейк
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|1:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 14
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3