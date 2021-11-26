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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
0:1
13' Гол
Де Норре Каспер
34' Желтая карточка
Ванзейр Данте
38'
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
6
Casper
Nielsen2
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
9
Deniz
Undav
13
Ванзейр
Данте
13
Рунарссон
Рунар
35
Озкаджар
Дженк
6
Деваст
Себастьен
3
Шакла
Софьян
24
Де
Норре
Каспер
4
Малинов
Кристиян
8
Шрейверс
Сьебе
11
Аль-Тамари
Мусса
33
Мертенс
Матье
10
Мерсье
Ксавье
9
Каба
Сори
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
АХ Лёвен
3-4-2-1

Ход матча

13'
0:1
Де Норре Каспер
34'
Ванзейр Данте
 

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
АХ Лёвен

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПДБВЭ
3:5
ПДБПЭ
0:0
ПДБВЭ
2:3
ПДБПЭ
1:1
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
1:3
ПДБПЭ
1:2
ПДБ
3:1
ПДБ
0:0
ПДБ
1:0
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
4:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 13 (1) 0.81
Ванзейр Данте 10 0.63
Casper Nielsen2 3 0.19
Митома Каору 3 0.19
Теума Тедди 2 (1) 0.13
Loic Lapoussin 2 0.13
Бёрджесс Кристиан 2 0.13
Senne Lynen 1 0.06
Ниукоп Барт 1 0.06
Амани Жан 1 0.06
Matthew Sorinola 1 0.06
Багер Йонас 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 4 (1) 0.25
Мертенс Матье 3 0.19
Анри Тома 3 (1) 0.19
Мерсье Ксавье 2 0.13
Шенгелия Леван 2 0.13
Шрейверс Сьебе 2 0.13
Озкаджар Дженк 2 0.13
Де Норре Каспер 1 0.06
Де Сарт Алексис 1 0.06
Резаи Кавех 0 0
Шакла Софьян 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Аль-Тамари Мусса 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 4 0
Ниукоп Барт 3 0
Ismael Kandouss 3 0
Амани Жан 1 1
Авенатти Фелипе 2 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Deniz Undav 2 0
Теума Тедди 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Matthew Sorinola 2 0
Casper Nielsen2 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Митома Каору 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Шрейверс Сьебе 4 0
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мертенс Матье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Мерсье Ксавье 2 0
Де Норре Каспер 2 0
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Патрис Луи 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
4
57%
4
31%
76-90

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
4
36%
61-75
5
22%
4
36%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

39
20
18 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
6
15%
2
10%
1-15
5
13%
1
5%
16-30
7
18%
3
15%
31-45
8
21%
3
15%
46-60
5
13%
4
20%
61-75
8
21%
7
35%
76-90

Пропущено

15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
6
25%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
6
40%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2
АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 16 11 1 4 40 - 15 34
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Андерлехт 15 5 7 3 28 - 21 22
7. Эйпен 15 6 3 6 24 - 22 21
8. Генк 15 6 3 6 28 - 25 21
9. Кортрейк 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Синт-Трейден 15 6 3 6 17 - 21 21
11. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
12. АХ Лёвен 1:0 16 4 8 4 20 - 25 20
13. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
14. Остенде 15 5 2 8 19 - 32 17
15. Серен Юнайтед 15 5 1 9 19 - 28 16
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 15 2 3 10 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 8 5 0 3 17 - 7 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. АХ Лёвен 1:0 8 3 3 2 11 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
17. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
10. Кортрейк 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 1:0 8 1 5 2 9 - 14 8
15. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
АХ Лёвен
1.33
6.00
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен онлайн


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