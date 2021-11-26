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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Салернитана
0'
27' Желтая карточка
Грасси Альберто
30' Желтая карточка
Далберт Эстеван
37'
28
Краньо
Алессио
4
Касерес
Мартин
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
72
Белек
Вид
5
Весели
Фредерик
23
Дьомбер
Норберт
31
Гальоло
Риккардо
19
Раньери
Лука
22
Оби
Джоэл
14
Ди
Таккио
Франческо
18
Кулибали
Лассана
9
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
15
Гондо
Седрик
Кальяри
3-5-2
Салернитана
4-3-1-2

Ход матча

27'
Грасси Альберто
 
30'
Далберт Эстеван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Кальяри
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
3:0
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (3) 0.57
Кейта Бальде 3 0.21
Касерес Мартин 1 0.07
Чеппители Лука 1 0.07
Паволетти Леонардо 1 0.07
Дейола Алессандро 1 0.07
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Белланова Рауль 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.14
Бонаццоли Федерико 2 (1) 0.14
Сими Нванкво 1 0.07
Скьявоне Андреа 1 0.07
Гондо Седрик 1 0.07
Раньери Лука 1 0.07
Джурич Милан II 1 0.07
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Педро Жоао 3 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 1 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Грасси Альберто 2 0
Марин Рэзван 2 0
Далберт Эстеван 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Кейта Бальде 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Белланова Рауль 1 0
Карбони Андреа 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ярошински Павел 2 0
Кастанос Григорис 0 1
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
3
23%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

28
27
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
14%
4
15%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
5
18%
5
19%
31-45
6
21%
6
22%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
6
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1
Салернитана
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2
Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
4. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
9. Верона Заявка 13 5 4 4 27 - 22 19
10. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
11. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
12. Эмполи Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана 0:0 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20. Кальяри 0:0 Заявка 14 1 5 8 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри 0:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
18. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Кальяри 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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Прогнозы 140
Кальяри 89.3% (125)
X 10% (14)
Салернитана 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Салернитана
1.88
3.62
4.90
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Где смотреть матч Кальяри 0:0 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Салернитана

Исход игры
Кальяри
89.3% (125)
Ничья
10% (14)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
48.15% (65)
Нет
51.85% (70)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
35.7% (50)
1:0 Кальяри
35.7% (50)
2:0 Кальяри
12.9% (18)
1:1 Ничья
6.4% (9)
3:1 Кальяри
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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