Первый тайм

35' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

33' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Далберт Эстеван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Дьомбер Норберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Гондо Седрик пробует нанести удар издали, но Алессио Краньо держит все под контролем

27' Грасси Альберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Салернитана

25' Кейта Бальде нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Отличные скиллы показывает Нандес Найтан , обводя своих соперников

22' Далберт Эстеван из команды Кальяри делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

20' Салернитана выполняет удар от ворот.

20' Белланова Рауль из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

19' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Салернитана

17' Нандес Найтан не смог попасть в створ ударом издали

17' Джурич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.

13' Грасси Альберто из команды Кальяри делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

13' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Салернитана выполняет удар от ворот.

7' Марин Рэзван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Жуан Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Оби Джоэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля