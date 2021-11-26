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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
1:1
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
27' Желтая карточка
Грасси Альберто
30' Желтая карточка
Далберт Эстеван
1:0
73' Гол
Паволетти Леонардо
79' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
84' Желтая карточка
Весели Фредерик
1:1
90' Гол
Бонаццоли Федерико
90'+8
28
Краньо
Алессио
4
Касерес
Мартин
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
72
Белек
Вид
5
Весели
Фредерик
23
Дьомбер
Норберт
31
Гальоло
Риккардо
19
Раньери
Лука
22
Оби
Джоэл
14
Ди
Таккио
Франческо
18
Кулибали
Лассана
9
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
15
Гондо
Седрик
Кальяри
3-5-2
Салернитана
4-3-1-2

Ход матча

27'
Грасси Альберто
 
30'
Далберт Эстеван
 
40'
 
Цортеа Надир
Гондо Седрик
46'
Стротман Кевин
Грасси Альберто
 
60'
Паволетти Леонардо
Далберт Эстеван
 
73'
Паволетти Леонардо
(Педро Жоао)
1:0
76'
Ликояннис Хараламбос
Белланова Рауль
 
79'
Паволетти Леонардо
 
79'
 
Сими Нванкво
Джурич Милан
82'
Дейола Алессандро
Кейта Бальде
 
84'
 
Весели Фредерик
84'
 
Кечрида Вайди
Ди Таккио Франческо
84'
 
Капецци Леонардо
Оби Джоэл
85'
 
Вергани Эдоардо
Раньери Лука
90'
1:1
Бонаццоли Федерико
(Цортеа Надир)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Кальяри
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
3:0
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (3) 0.57
Кейта Бальде 3 0.21
Паволетти Леонардо 2 0.14
Касерес Мартин 1 0.07
Чеппители Лука 1 0.07
Дейола Алессандро 1 0.07
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Белланова Рауль 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.21
Кулибали Мамаду 2 0.14
Сими Нванкво 1 0.07
Скьявоне Андреа 1 0.07
Гондо Седрик 1 0.07
Раньери Лука 1 0.07
Джурич Милан II 1 0.07
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Цортеа Надир 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Педро Жоао 3 0
Паволетти Леонардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Грасси Альберто 2 0
Марин Рэзван 2 0
Далберт Эстеван 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Кейта Бальде 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Белланова Рауль 1 0
Карбони Андреа 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ярошински Павел 2 0
Кастанос Григорис 0 1
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Весели Фредерик 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
5
36%
4
27%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
3
23%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
5
31%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Пропущено

29
28
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
14%
4
14%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
5
17%
5
18%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
3
10%
7
25%
61-75
7
24%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1
Салернитана
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2
Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
4. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
9. Верона Заявка 13 5 4 4 27 - 22 19
10. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
11. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
12. Эмполи Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
18. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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Новости матча
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Прогнозы 140
Кальяри 89.3% (125)
X 10% (14)
Салернитана 0.7% (1)
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Где смотреть матч Кальяри 1:1 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Салернитана

Исход игры
Кальяри
89.3% (125)
Ничья
10% (14)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
48.15% (65)
Нет
51.85% (70)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
35.7% (50)
1:0 Кальяри
35.7% (50)
2:0 Кальяри
12.9% (18)
1:1 Ничья
6.4% (9)
3:1 Кальяри
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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