Второй тайм

98' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Матч возобновится спорным мячом

94' Чеппители Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Команда Салернитана сравняла счет! Игра продолжается!

90' Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

90' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Дейола Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Игрок Кечрида Вайди из команды Салернитана неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Назначен штрафной. Пострадал Жуан Педро, его свалил Кечрида Вайди

86' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Весели Фредерик получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Удар от ворот произведет Кальяри

81' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Паволетти Леонардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Игрок Цортеа Надир из команды Салернитана неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

80' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Паволетти Леонардо получил желтую карточку от судьи

78' Удар от ворот произведет Салернитана

78' Жуан Педро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Жуан Педро из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

77' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Команда Кальяри забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

73' Жуан Педро сделал результативную передачу.

73' Г О О О О Л - Паволетти Леонардо забивает с правой ноги!

73' Жуан Педро из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.

73' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Матч возобновлен

73' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

72' Удар от ворот произведет Кальяри

72' Раньери Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Салернитана

69' Отличный пас сделал Жуан Педро из команды Кальяри . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

69' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Матч возобновлен

67' Цортеа Надир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Паволетти Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

66' Кальяри выполняет удар от ворот.

65' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Салернитана

63' Какой промах! Жуан Педро имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

63' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Оби Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

62' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Салернитана

61' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Жуан Педро из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

59' Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Удар от ворот произведет Салернитана

58' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

58' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

58' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Далберт Эстеван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Матч возобновлен

55' Далберт Эстеван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

53' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Раньери Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Белланова Рауль из команды Кальяри делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

49' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хорошую попытку сделал Жуан Педро. Удар в створ, но вратарь начеку

47' Кальяри выполняет удар от ворот.