Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
1
Кевин
10
Перес
Фелипе
11
Ян
III
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
77
Мурило
Коста
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
1 КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мане СориПолузащитник
-
25 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Рамос РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Joao Henriques
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
33 Майдана ЯгоЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
25 Ирмер ЖанПолузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Нападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Морейренсе
Жил Висенте
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|5
|0.42
|Da Conceicao Rafael Miranda3
|2 (1)
|0.17
|Перес Фелипе
|1
|0.08
|Ян III
|1 (1)
|0.08
|Паулинью Паулу
|1
|0.08
|Валтерсон
|1
|0.08
|Витория Стивен
|1 (1)
|0.08
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|6
|0.5
|Лино Сэмуел
|4
|0.33
|Фудзимото Канья
|1
|0.08
|Абурджания Георгий
|1
|0.08
|Кунья Лукас
|1
|0.08
|Педринью V
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Ханне Бубакар
|0
|0
|Мурило Коста
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|5
|0
|Росич Лазар
|4
|0
|Камара Ибраима III
|4
|0
|Жорж Артур
|4
|0
|Валтерсон
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Паулинью Паулу
|2
|0
|Пачеку Фабиу
|2
|0
|Перес Фелипе
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Ян III
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Франко Гонсало
|1
|0
|Кевин
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педринью V
|5
|0
|Карвалью Витор
|4
|0
|Кунья Лукас
|4
|0
|Фильо Жозе Карлос
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Ауашерия Билель
|2
|0
|Лоте Антуан
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Буэно Матеус
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Хакмен Эммануэль
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
2
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
100%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
7
58%
3
21%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
5%
4
33%
1-15
5
25%
2
17%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0
Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 2:3 Санта-Клара - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Бенфика 1:2 Пенафьел - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 0:4 Пасуш де Феррейра - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Фамаликан 3:0 Брага - Морейренсе 2:1 Портимоненсе - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Насьонал Мадейра 2:2
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Leca - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1
Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Брага 1:1 Маритиму - Жил Висенте 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|28 - 7
|29
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|3.
|Бенфика
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 7
|28
|4.
|Эшторил
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|5.
|Брага
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 14
|19
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 9
|17
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|9.
|Тондела
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 21
|12
|10.
|Боавишта
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 20
|11
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|12.
|Арока
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|9 - 16
|10
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|15.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 20
|9
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Маритиму
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Порту
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|3.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Тондела
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 12
|9
|6.
|Боавишта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Брага
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|Арока
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|10.
|Визела
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Эшторил
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 13
|5
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|18.
|Маритиму
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|Эшторил
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 9
|11
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Маритиму
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Визела
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|13.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|14.
|Арока
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Жил Висенте
Исход игры
Морейренсе
31.5% (41)
Ничья
59.2% (77)
Жил Висенте
9.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
20.16% (26)
Меньше
79.84% (103)
Обе команды забьют
Да
73.64% (95)
Нет
26.36% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.1% (69)
1:0 Морейренсе
18.5% (24)
2:1 Морейренсе
11.5% (15)
1:2 Жил Висенте
6.9% (9)
0:0 Ничья
4.6% (6)
2:0 Морейренсе
1.5% (2)
0:1 Жил Висенте
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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