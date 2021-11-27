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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
2:1
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
1:0
48' Гол
Хупер Гэри
1:1
52' Гол
Уренья Марко
2:1
63' Гол
Сотирио Джошуа
2:1
85' Не забитый пенальти
Уэйн Бен
90'+7
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
9
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Пископо
Рено
88
Хупер
Гэри
11
Сотирио
Джошуа
1
Биригитти
Марк
15
Роу
Сторм
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
4
Нисбет
Джошуа
16
Maximilien
Balard
8
Божанич
Оливер
7
Годдард
Си
12
Уренья
Марко
17
Damian
Tsekenis
Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

39 матчей

46.2%
17.9%
35.9%
18 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

0:2
1:2
1:3
2:1
2:8
3:2
2:0
1:0
0:0
1:4
1:0
3:0
0:2
1:3
3:1
1:1
КФ
0:1
3:2
1:1
1:2
1:4
1:1
1:0
5:0
1:1
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0
ПК
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хупер Гэри 2 (1) 1
Сотирио Джошуа 1 0.5
Болл Дэвид 0 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 1 0.5
Нисбет Джошуа 1 0.5
Jacob Farrell 1 0.5
Годдард Си 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 1 0
Пейн Тим 1 0
Руфер Алекс 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биригитти Марк 1 0
Beni Nkololo 1 0
Jacob Farrell 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 2:0
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0
Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 2:0 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Веллингтон Феникс 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз онлайн


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