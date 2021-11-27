Австралия: A-Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
1:0
48' ГолХупер Гэри
1:1
52' ГолУренья Марко
2:1
63' ГолСотирио Джошуа
2:1
85' Не забитый пенальтиУэйн Бен
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
88
Хупер
Гэри
15
Роу
Сторм
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
12
Уренья
Марко
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
-
12 Luka Prso
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
21 Тонгик РуонЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Защитник
-
5 Смит НоаЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
10 Moresche
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
Ход матча
48'
1:0
52'
1:1
63'
2:1
64'
85'
2:1
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
39 матчей
46.2%
17.9%
35.9%
18 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|2 (1)
|1
|Сотирио Джошуа
|1
|0.5
|Болл Дэвид
|0
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|1
|0.5
|Нисбет Джошуа
|1
|0.5
|Jacob Farrell
|1
|0.5
|Годдард Си
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Руфер Алекс
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биригитти Марк
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Jacob Farrell
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 2:0
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0
Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 2:0 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Веллингтон Феникс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0