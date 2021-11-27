Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
-
Главный тренер: Миличич Анте
Ход матча
История личных встреч
Сидней
Макартур
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|1
|0.5
|Нун Крэйг
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liam Rose
|1
|0
|Ускок Томислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 1:1 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Макартур
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сидней
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сидней
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Аделаида Юнайтед
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Макартур
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Аделаида Юнайтед
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сидней
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0