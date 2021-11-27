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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сидней
0:1
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
0:1
17' Гол
Lachlan Rose
73' Желтая карточка
Ле Фондре Адам
79' Желтая карточка
Касерес Энтони
90'+6
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
27
Элвис
Камсоба
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
14
Ле
Фондре
Адам
12
Бухагьяр
Трент
1
Курто
Филип
15
Сусняр
Александар
6
Aleksandar
Jovanovic
I
20
Ускок
Томислав
14
Наджар
Муди
24
Charles
William
M'Mombwa
11
Оар
Томас
17
Нун
Крэйг
7
Да
Силва
Даниэль
10
Давила
Улисес
31
Lachlan
Rose
Сидней
Макартур

История личных встреч

Сидней
Макартур

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

0:1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 2 1
Нун Крэйг 0 0
Да Силва Даниэль 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Фондре Адам 1 0
Касерес Энтони 1 0
Ретре Пауло 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liam Rose 1 0
Ускок Томислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 1:1 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сидней 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Сидней 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Lachlan Rose бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 0:1 Макартур онлайн


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